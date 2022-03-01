‫ماذا يجب على أصحاب المشاريع مراعاته عند الاستثمار في الجنسية أو الإقامة الثانية

دبي الامارات العربية المتحدة 26 مارس / آذار 2022/PRNewswire/ — في الوقت الحالي، يمتلك أصحاب المشاريع العديد من الأدوات التي لا تحصى والتي تقوم بمساعدتهم في تطوير وتنمية أعمالهم بشكل واسع. على سبيل المثال، تلعب العديد من العوامل بالنسبة لرجال الأعمال دوراً رئيسياً في تطوير نطاق أعمالهم المحلية إلى المستوى العالمي مثل البرامج المتقدمة، والتشغيل الآلي المتطور، والقوى العاملة الموهوبة وبالإضافة إلى الخدمات المالية القوية.

ومع ذلك، يوجد هناك أداة تتجاوز جميع الأدوات التي تم ذكرها من ناحية تطوير التواصل التجاري لهؤلاء الأفراد والتي تعرف باسم الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار ، حيث أنها أصبحت بشكل سريع من ضمن الأدوات الأكثر رغبة بين رواد الأعمال.

على الرغم من ذلك، لا تتشابه جميع برامج الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار ببعضها البعض، حيث يصاحب بعضاً من هذه البرامج المزايا الفريدة الخاصة بكل برنامج. ولا يوجد هناك “أفضل” برنامج للإقامة أو الجنسية عن طريق الاستثمار، بل ذلك يعتمد على البرنامج الذي يلائم احتياجاتك فقط. ولتحقيق هذا الهدف، سوف نناقش أهم القضايا التي يجب أخذها بعين الاعتبار كرجل أعمال عند رغبتك بالاستثمار في الجنسية أو الإقامة الثانية.

الضرائب

إن الضرائب تعتبر من أهم القضايا التي يجب أخذها بعين الاعتبار. إن كنت تبحث عن بلد جديد لنقل أعمالك التجارية بداخله أو حتى إن كنت ترغب بالانتقال، فإنه من المهم جداً فهم النظام الضريبي الذي يتعين عليك التعامل معه.

على سبيل المثال، تمتلك البرتغال نظام ضريبي خاص بالمقيمين بصفة غير منتظمة والذي يوفر العديد من الإعفاءات الضريبية الممتازة.

سهولة ممارسة الأعمال التجارية

إن إنشاء الأعمال التجارية وإدارتها بداخل البلدان الأجنبية قد يبدو مهمة صعبة نوعاً ما، لكن تعمل العديد من البلدان بتسهيل هذا الشيء بشكل كبير. عند التحقق من القائمة المتعلقة بدرجة سهولة ممارسة الأعمال التجارية في البلد قبل تقديمك على برنامج الإقامة أو الجنسية عن طريق الاستثمار ، قد يعمل ذلك على تعزيز مكانة أعمالك التجارية على المستوى العالمي.

تلعب العديد من القضايا دوراً كبيراً من ناحية سهولة تشغيل مشاريعك التجارية الجديدة، مثل تسجيل الشركة، وتحقيق النتائج، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب والعديد من القضايا الأخرى. على سبيل المثال، تحتل تركيا و البرتغال درجة عالية في القائمة وهذا يجعلها من ضمن البلدان الرائعة التي يجب النظر إليها.

تحويل الأموال

إن من إحدى القضايا المهمة التي يجب أخذها بعين الاعتبار هي مدى سهولة تحويل الأموال من وإلى بلدك السابق وبلدك الجديد. العديد من الدول التي توفر برامج الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار تتطلب القليل من الإقامة الفعلية أو لا تتطلب ذلك على الاطلاق، وهذا يعني بأنك تستطيع البقاء في بلدك الأصلي حتى نمو عملك الجديد والانتقال إليه فيما بعد.

لكن توجد بعضاً من البلدان التي قد تواجه العديد من المشكلات عندما يتعلق الامر بالتحويلات المالية الدولية إلى بعضاً من الدول المعينة. يعتبر التعرف على مدى سهولة نقل الأموال دولياً أمراً رئيسياً وضرورياً للغاية، وتصبح هذه المهمة من خلال برامج الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار بسيطة وسهلة على الأفراد.

الخدمات المصرفية

يحتاج عملك التجاري إلى حساب مصرفي وكذلك أنت. لذلك فأنت بحاجة إلى العثور على بلد تتوفر به الخدمات المصرفية سواء كان إنشاء حساباً مصرفياً شخصي أو عملي حيث أنه أمراً سهلاً للغاية ويمنحك العديد من المزايا القيمة لك ولأعمالك التجارية.

تتمتع العديد من البلدان الكاريبية بضمها للخدمات المالية القوية بالإضافة إلى أن البنوك في دول الاتحاد الأوروبي تتمتع بمعايير رقابية صارمة، وهذا يعني بأنك ستكون قادراً على اختيار ما يناسبك ويلائم احتياجاتك بشكل أفضل.

الأسواق الحرة

إن التوجه إلى العالمية برفقة عملك التجاري يعني بأنك ستكون قادراً على القيام بالتجارة الدولة بشكل أكبر. حيث أن اختيار برنامج الإقامة أو الجنسية عن طريق الاستثمار الذي يمنحك الوصول إلى السوق التجاري المفتوح قد يطور عملك ويدفعه بشكل كبير لتحقيق الأرباح ونموه.

تعتبر دول الاتحاد الأوروبي التي تقدم برامج الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار مثل البرتغال و اليونان و مالطا ، من ضمن الدول الرائعة التي تمنحك الوصول إلى الأسواق المفتوحة النشطة. تمنحك الدول الأخرى مثل الموجودة في المنطقة الكاريبية فرصة الوصول إلى سوق الجماعة الكاريبية، والتي تعتبر متخصصة في الزراعة ومواد الخام الأولية.

تقلبات العملة

عليك الأخذ بعين الاعتبار عملة البلاد الذي تقوم باختياره، حيث يمكنها أن تكون من ضمن الممتلكات القيمة لك ولعملك التجاري. تعتبر الدول التي ليست لديها تقلبات بالعملة آمنة نوعاً ما مثل الدول الموجودة في منطقة الكاريبي والتي تتعامل مع دولار شرق الكاريبي والتي ترتبط قيمتها مباشرة بقيمة الدولار الأمريكي. بالإضافة إلى البلدان التي لديها تقلبات ضئيلة في أسعار العملات والعملات القوية مثل عملة اليورو في الاتحاد الأوروبي، حيث أنها تعتبر أيضاً آمنة ومفيدة لك.

من ناحية أخرى، يمكنك أن تستفيد من تلك التقلبات لصالحك، ويمكن الاستفادة من ذلك حيث أن بعض البلدان مثل تركيا التي تشهد تقلبات بعملة الليرة الخاصة بها بشكل سريع إلى الأعلى والأسفل، حيث تعد هذه الطريقة رائعة للغاية لجني الكثير من الأموال عند مراقبة السوق والبحث عن تلك الفرصة عند ظهورها.

القوى العاملة

أنت تحتاج إلى العديد من الأفراد لكي تتمكن من إدارة عملك التجاري وتحتاج أيضاً إلى اختيار السوق الذي يقدم الفرصة الأمثل لذلك. عليك البحث عن الدول التي تمتلك عدداً كبيراً من العمال الموهوبين في المنطقة التي يتواجد بها عملك. إن هذا الشيء سوف لا يقوم بمساعدتك في ازدهار عملك التجاري، بل يقوم أيضاً على إدارته بسلاسة حتى عند عدم تواجدك الفعلي في البلاد، سوف تكون قادراً من الحصول على أفضل الأسعار إذا قمت باختيار البلد المليء بالأفراد الذين يتمتعون بمجموعة معينة من المهارات.

على سبيل المثال، تتمتع البرتغال بامتلاكها القوى العاملة المتدربة نحو مجال التكنولوجيا بمتوسط رواتب معقولة للغاية. من ناحية أخرى، تتمتع دول منطقة الكاريبي بامتلاكها القوى العاملة الخبيرة في القطاع الزراعي والسياحي. إن اختيار البلد الذي يلائم طبيعة عملك سيؤدي إلى توظيف الأفراد الملائمين في إدارة عملك التجاري.

العثور على الخيار الأمثل

يوجد هناك العديد من القضايا التي يجب أخذها بعين الاختيار، لكن الخبر الجيد هنا هو أننا نحن في شركة سيفوري أند بارتنرز نقوم بتسهيل مهمة الاختيار الذي يجب عليك اتخاذه. حيث أننا نقوم بتحليل حالتك وطبيعة عملك التجاري لمنحك أفضل الخيارات التي تلائمك أنت وأفراد عائلك، بالإضافة إلى عملك. كل ما عليك فعله هو التواصل معنا اليوم لحجز استشارة مجانية ومتكاملة مع أحد مستشارينا الخبراء المتخصصين في هذا المجال.

سيفوري أند بارتنرز هو وكيل معتمد لحكومات متعددة التي تقدم فيها الجنسية عن طريق الاستثمار. تأسست الوكالة في عام ١٧٩٧ وتطورت من المستحضرات الصيدلانية إلى أصول الأسرة وحماية الإرث من خلال الجنسية الثانية والإقامة. يتكون فريق العمل المحترف ومتعدد الجنسيات في الشركة من خبراء استشاريين قاموا بمساعدة آلاف العملاء بما في ذلك العديد من المستثمرين من شمال أفريقيا في اختيار برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار الأنسب لهم. سيسعد فريق سيفوري أند بارتنرز بالإجابة على جميع استفساراتك باللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية.

للمزيد من المعلومات، الرجاء إرسال بريداً الكترونياً على contact@savoryandpartners.com ويمكنك أيضاً الاتصال على (٠٠٩٧١٠٤٤٣٠١٧١٧) أو إرسال رسالة واتس آب على ( ٠٠ ٩٧١٥٤٤٤٠٢٩٥٥).

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