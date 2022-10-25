‫مئات السيارات الخارقة تحتشد في رأس الخيمة للتسابق بأولى جولات “جمبول 3000” بالشرق الأوسط

شراكة بين منتدى المواطن العالمي وجمبول 3000 لاستضافة سباق السيارات الخارقة للمرة الأولى بالمنطقة في الفترة من 12- 20 نوفمبر المقبل

تأتي شراكة مؤسسة جمبول 3000 مع منتدى المواطن العالمي للمساهمة في حفل العشاء السنوي الحاشد وجمع التبرعات لصالح جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة, 24 أكتوبر / تشرين أول 2022 /PRNewswire/ —

عقد منتدى المواطن العالمي شراكة مع جمبول 3000 لاستضافة سباق السيارات الشهير في الشرق الأوسط للمرة الأولى في جولة اسطورية تحمل اسم “الشرق الاوسط”، وتنطلق في الفترة من 12 – 20 نوفمبر المقبل، ولتجوب أنحاء إمارة رأس الخيمة والإمارات المجاورة وسلطنة عمان.

في ذات السياق، تشارك كلا من جمبول 3000 ومؤسسة جمبول 3000 في فعاليات القمة السنوية لمنتدى الموطن العالمي التي تعقد برأس الخيمة يومي 16 و17 نوفمبر المقبل، وتعرض بهذه المناسبة عدداً من التذكارات الرياضية والثقافية لطرحها في مزاد جمع التبرعات ضمن حفل عشاء منتدى المواطن العالمي ذائع الصيت، لصالح وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تتركز جهودها في إغاثة ومساعدة المهجرين قسراً والمجتمعات الفقيرة حول العالم.

وفي هذا الصدد، قالماكسميليون كوبر، مؤسس جمبول 3000: “يُسعد كلا من جمبول 3000 ومؤسسة جمبول 3000 الانضمام إلى القمة السنوية لمنتدى المواطن العالمي والمشاركة في فعالياته المقامة خلال نوفمبر المقبل، وذلك كجزء من الجولة 23 لسباقنا السنوي، والذي يُعدّ الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف قائلاً: “اعتمدت مؤسسة جمبول 3000 منذ العام 2013 على شبكة علاقات رفيعة المستوى لجمع تبرعات وصلت قيمتها إلى 5 ملايين دولار لدعم الرياضات العالمية والتعليم ومشروعات البنى التحتية لدعم الشباب المعوز في البلدان التي تواجه تحديات اقتصادية. ونحن متحمسون لتدعيم علاقتنا بمنتدى المواطن العالمي عبر تقديم بعض الأيقونات والتذكارات الرياضية والثقافية الرائعة، لطرحها في مزاد القمة السنوية، وذلك في مسعى لتعزيز خبرات المشاركين في سباق جمبول، وكذلك لجمع التبرعات لخدمة القضايا العادلة”.

ويتواصل سباق جمبول 3000 السنوي على مدى ثمانية أيام ، j جوب خلالها السيارات الخارقة سواحل دولة الإمارات الممتد، وتشكيلات جبالها المذهلة، وكثبانها الرملية الساحرة. ويقود انطلاقة السباق الثنائي الشهير ماكسميليون كوبر مؤسس ومنظم جمبول 3000، وزوجته إيف، فنانة الرابر الامريكية الحائزة على جائزة جرامي، حيث يقودان سيارة خارقة فريدة من نوعها، وإلى جانبهم عدد من نجوم السباق الذين سيتم الكشف عنهم لاحقاً.

وفي تعليقه على الحدث، قال راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: “يسعدنا الترحيب بنسخة “الشرق الاوسط” من سباق جمبول 3000 برأس الخيمة في نوفمبر المقبل، وخلال السنوات الماضية ركزنا اهتمامنا على فئة الفعاليات الرياضية وفعاليات المغامرات، وقمنا بإطلاق عدد من الفعاليات التي تعقد في الهواء الطلق، مستفيدين في ذلك من تنوع الإمكانيات الطبيعية التي توفرها الإمارة. فإمارة رأس الخيمة تُعد موطناً للجبال الشاهقة ذات المناظر الخلابة، والسواحل البحرية الرائعة، وغابات المنجروف الممتدة، وهو ما يتيح العديد من الخيارات المساحية لعشاق المغامرة. وتُعتبر سياحة الرياضة والمغامرة عنصرًا أساسيًا في إستراتيجيتنا التنموية ، كما أن استضافة أحداث مثل سباق جمبول رالي 3000 تمثل إضافة مهمة تعزز من سياحة الرياضة والمغامرة في هذه الوجهة”.

وتمثّل قمة منتدى المواطن العالمي السنوية “التحول البشري”، والتي تشارك في تنظيمها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، عنصراً واحداً من منظومة ثلاثية الفعاليات، تستضيفها المنطقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة تحت شعار “أثر الفراشة”.

وقالت تاليمكا ياردانوفا، الرئيسة التنفيذية لمنتدى المواطن العالمي : “متحمسون للغاية لما وجدناه من ترحاب كبير بكلا من جمبول 3000 ومؤسسة جمبول 3000 في القمة السنوية لمنتدى المواطن العالمي خلال نوفمبر المقبل تحت شعار “التحول البشري”. ومواكبة للدور الذي يلعبه منتدى المواطن العالمي كمنصة للحراك الاجتماعي العابر للحدود والتباحث حول القضايا العالمية، والتواصل في مسعى لطرح الحلول، فإن سباقنا الشهير يدعم بدوره العديد من القضايا العادلة، مثل تقديم العون للشباب المعوز حول العالم. ونحن نتطلع لتعزيز تعاوننا في حدث العام الجاري، وتحقيق تأثير حقيقي من خلال حشد كافة الجهود.

وتشارك نخبة مميزة من المتحدثين في فعاليات القمة السنوية لمنتدى المواطن العالمي، من بينهم ديباك تشوبرا، مؤسس مؤسسة تشوبرا، وتشوبرا جلوبال، إلى جانب هارلي ك. دوبويس، المؤسس الشريك لمهرجان الرجل المشتعل؛ ويسرا مارديني، الرياضية الأوليمبية وسفيرة النوايا الحسنة التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، وفيشان لاخياني، الناشر صاحب المؤلف الأكثر مبيعاً، والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ مايندفالي، وويكلاف جين، الموسيقي الحائز على جائزة جرامي، ومنتج التسجيلات، والممثل، والناشط في العمل الخيري؛ فضلاً عن كريس فوس، المفاوض السابق بشأن الرهائن في مكتب التحقيقات الفيدرالي.

احجز مكانك في القمة السنوية بين نخبة النجوم الحاضرين والمدعوين إلى حفل العشاء الحاشد لجمع التبرعات. تتوفر بطاقات الحضور من خلال الموقع الإلكتروني ، وتبدأ أسعارها من 1500 دولار.

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