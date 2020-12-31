مؤسسة مويبا تدعم أعمال منتجي المحتوى الرقمي في الخارج

سيؤول، كوريا الجنوبية، 31 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزوواير / — اختتم معرض المحتوى الرقمي الكوري 2020 الذي عقدته جمعية أعمال الجوال الكورية (الرئيس كوه جين، “مويبا”) لدعم أعمال منتجي المحتوى الرقمي في الخارج في الأسواق الصاعدة، بنجاح كبير.

قدم “معرض المحتوى الرقمي الكوري 2020” دعمًا من دون ملامسة للأعمال الخارجية للشركات المحلية من خلال الترويج للشركات المشاركة عبر قاعة الواقع الافتراضي، مقدما معلومات واستراتيجيات السوق المحلية من خلال الندوات عبر الإنترنت، وإنشاء الأعمال التجارية من خلال اجتماعات عدم الملامسة، ودعوة المستثمرين من خلال الترويج للمستثمرين الدوليين.

دعم أحدث معرض محتوى رقمي كوري 2020، 50 شركة محلية للمحتويات الرقمية، حيث تمت مزاوجتها مع حوالي 200 شركة من المناطق الجنوبية والشمالية الجديدة والشرق أوسطية الجديدة عبر حوالي 680 جلسة من اجتماعات الأعمال بقيمة تقارب 51.000.000 دولار أميركي.

وكذلك اجتمع خمسة خبراء في الأبحاث الصناعية والأكاديمية في حلقة نقاش حول “تعزيز صناعة المحتويات الرقمية” وألقى 19 خبيرًا محاضرات حول مواضيع مختلفة متعلقة بالمحتويات الرقمية لتوفير معلومات احترافية.

ليس ذلك فحسب، بل تم تعزيز دعم الشركات في الأسواق الصاعدة من خلال قنوات العلاقات العامة على يوتيوب وفيسبوك التي تستهدف المشترين الدوليين ورأس المال المغامر والتعاون مع المنظمات الأخرى ذات الصلة * في كوريا وخارجها.

في حفل الافتتاح، اجتمعت الشركات المعنية المكرسة لدعم الأعمال الخارجية لشركات المحتوى الرقمي المحلية في الأسواق الصاعدة من أجل التوصل إلى مذكرة تفاهم.

* (شركاء MOUمذكرة التفاهم ) رابطة الصناعة الكورية للواقع الافتراضي/ الواقع المعزز، ورابطة صناعة تعليم التكنولوجيا الكورية، والرابطة الكورية للذكاء الاصطناعي، والرابطة الكورية لأعمال الإنترنت عبر الهاتف المحمول.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول معرض المحتوى الرقمي الكوري 2020، والندوات عبر الإنترنت، والاجتماعات بدون ملامسة، وعرض المستثمرين الدوليين على موقع الويب (www.dckoreaexpo.kr(.