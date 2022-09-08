‫ مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تكشف النقاب عن آخر مستجداتها وتفاصيل الفعاليات الدولية القادمة والدراسة الاستطلاعية العالمية الرامية إلى تحديد الأولوية الأهم لكل فرد

8 سبتمبر 2022، الرياض – كشفت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم عن تفاصيل قمتها المقبلة في نيويورك في بتاريخ 22 سبتمبر ٢٠٢٢ والتي تحمل عنوان “الأولوية” ، وذلك على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ستكون بمثابة منصة متاحة للحوار والمناقشة بهدف إيجاد حلول تساعد القادة في جميع أنحاء العالم على معالجة الأولوية الأهم بالنسبة لكل مجموعة من مجموعات الأفراد.

وفي معرض تعليقه على الإحاطة الصحفية، أعلن ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، أن أكثر من [40] متحدث بارز سيشاركون في القمة، بما في ذلك:

معالي ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار

معالي هيل ثورنينج شميدت، رئيس الوزراء السابق، الدنمارك

معالي داشو تشيرينغ توبغاي، رئيس الوزراء السابق، بوتان

معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وزارة الثقافة والشباب في الإمارات العربية المتحدة

الدكتورة جوديث رودين؛ رئيس إمريتا، جامعة بنسلفانيا؛ رئيسة مجلس إدارة Prodigy Finance ومنظمة Resilient Cities Catalyst

بيتر ديامانديس، دكتوراه، المؤسس والرئيس التنفيذي؛ XPRIZE

ألكسندرا كوستو، المؤسس المشارك والرئيس، Oceans 2050

سارة مينكر، المؤسس والرئيس التنفيذي، شركة Gro Gro Intelligence

مارسيلو كلور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، شركة Claure Capital

بيجي جونسون، الرئيس التنفيذي، Magic Leap

وأشار السيد أتياس إلى أن المؤسسة تُجري دراسة استقصائية عالمية واسعة النطاق لمعرفة أهم أولويات الأفراد ضمن تركيبات سكانية عديدة، مع التخطيط للكشف عن نتائج الدراسة خلال قمة “الأولوية” في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأضاف السيد أتياس معلقًا على القمة: “في الوقت الذي يشهد فيه العالم فترة من التحول، ومع بدء ظهور نظام عالمي جديد، نعتقد أنه من الضروري فهم أولويات كل مجموعة ديموغرافية حول العالم. على مدى العامين الماضيين، واجه العالم العديد من التحديات التي تركت أثرًا على جميع المواطنين في جميع أنحاء العالم. الأمر الذي أدى إلى تغييرات ملموسة في قيمنا وأولوياتنا.

“تتمثل أولوية مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في إحداث تأثير مباشر وإيجابي على الإنسانية من خلال إطلاق مبادرات متعددة عبر مجالات مختلفة. لهذا السبب قررنا أن نستضيف قمة “الأولوية” لتكون بمثابة حوار عالمي سنوي يساعدنا في فهم رغبات الأفراد وآمالهم وتوقعاتهم. كل هذا يصب في سعينا الدؤوب لمنح الجميع صوتًا وفرصة للتعبير”.

نبذة عن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار

مبادرة مستقبل الاستثمار هي منظمة عالمية غير ربحية لها ذراع استثمارية وتسعى لتحقيق هدف وجدول أعمال واحد: التأثير على الإنسانية. منذ تأسيسها عام 2019، نشرت المؤسسة العديد من التقارير واستضافت العديد من المنصات الدولية، بالإضافة إلى إطلاق المبادرات والمشاريع الرامية إلى خلق مستقبل أكثر استدامة للبشرية.

بالإضافة إلى ذلك، يلتزم معهد مبادرة مستقبل الاستثمار بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ويسعى إلى تعزيز ألمع العقول وتحويل الأفكار إلى حلول واقعية ضمن خمسة مجالات تركيز: الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة.

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