مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تعلن عن الاستثمار في أزمد،

للمساعدة في تعويض النقص العالمي في الفنيين المتخصصين بالأشعة السينية

· مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تستثمر مليون يورو في أدوات تشخيصية مستندة إلى الذكاء الاصطناعي لشركة أزمد، في إطار أحدث جولة تمويل لأزمد بقيمة 3.5 مليون يورو

· سوف يسهم هذا الاستثمار في سد الفجوة الآخذة بالاتساع بين العدد الهائل من عمليات التصوير الطبي المنجزة وعدد المتخصصين القادرين على تحليل الصور الناتجة عنها

· أزمد هي شركة تكنولوجيا طبية تطوّر تطبيقات تشخيصية معتمدة على الذكاء الاصطناعي للصورة الطبية، وهي مستعملة في 250 مركزاً ومستشفى في 12 بلداً

الرياض، المملكة العربية السعودية، 27 أكتوبر، 2021: أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار عن استثمار مليون يورو في شركة أزمد المتخصصة في تطوير أدوات تشخيصية مستندة إلى الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد في تعويض النقص في فنيي الأشعة في أنحاء العالم.

ويأتي هذا الاستثمار، الذي يندرج في إطار أحدث جولة تمويل لأزمد بقيمة 3.5 مليون يورو، ترجمة لالتزام مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار بدعم الحلول للمشاكل الحقيقية التي يعاني منها الناس في العالم بأكمله في خمسة مجالات تركّز عليها هي الذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوت، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة. وأزمد هي شركة تكنولوجيا طبية تطوّر أدوات تشخيصية مستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور الطبية.

الرئيس التنفيذي لشركة أزمد جوليان فيدال قال إن شركته تسعى إلى سد النقص المعروف عالمياً بالفنيين المتخصصين بالأشعة الطبية. “يتمثل هدفنا في أن نكون الشريك التقني الموثوق لكل طبيب يحاول تحليل صورة طبية في أي مكان في العالم”. وأضاف قائلاً: “يُسعدنا العمل مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، الأمر الذي سيحقق قيمة استراتيجية لأزمد من خلال ارتباطاتها مع المتخصصين في الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي في شبكتها، إضافة إلى الشركاء الموثوقين في السوق في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وجاء الإعلان عن الاستثمار في أزمد خلال فعاليات النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار التي أقامتها المؤسسة هذا الأسبوع في الرياض. وتُقام فعاليات هذه النسخة من المبادرة تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية”، وهي تركّز أيضاً على النقاشات التي يمكن أن تسهم في تحقيق أكبر المنافع والمكاسب للإنسانية وتحديداً في حقبة ما بعد جائحة كوفيد – 19.

من جانبه رحّب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس بهذا الاستثمار قائلاً إن أزمد تتوافق مع رسالة المؤسسة المتمثلة في تحقيق أثر إيجابي على قطاعات الرعاية الصحية، والذكاء الاصطناعي، والتعليم. “يُسرّنا دعم شركة تركّز على تطوير التكنولوجيات التي تساعد في إنقاذ أرواح الناس. فتحسين المنتجات والخدمات المتعلقة بفنيي الأشعة هو مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لهذا التخصص، ونحن بحاجة إلى تخفيف الضغط عن أنظمة الرعاية الصحية التي تعاني من محدودية الموارد في أنحاء العالم”.

يُعتبرُ منتج الشركة الأول، “ريفولف” (Rayvolve) منتجاً بارزاً في السوق، وهو أداة تشخيص تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتساعد في كشف الكسور والحالات غير الطبيعية في الصدر، وكانت هذه الأداة هي الأولى في ميدانها التي تحصل على شهادة مصادقة من الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن هذا المنتج متوافق مع جميع الاشتراطات الأوروبية النافذة في مجالات الصحة والسلامة والأداء والبيئة.

يُعدّ هذا الاستثمار رابع استثمار لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار بعد استثمارها في كل من “إنترستيلر لاب“، الشركة المتخصصة بتكنولوجيا الفضاء وتصميم قبب حيوية تناسب الحياة على كوكب الأرض، والقمر، والمريخ؛ و”ليليوم“، وهي طائرة تعمل على الكهرباء وتسهم في التخفيف من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع السفر؛ و”مزارع البحر الأحمر“، وهي شركة للتكنولوجيا الزراعية تساعد على زراعة المحاصيل باستعمال الشمس والمياه المالحة في الظروف المناخية الصحراوية المحفوفة بالتحديات.

للمزيد من المعلومات عن أزمد ومؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تفضّلوا بزيارة (www.fii-institute.org).

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار هي مؤسسة عالمية لا تتوخى الربح تمتلك ذراعاً استثمارية وتطمح إلى تحقيق جدول أعمال واحد يتمثل في “ترك أثر إيجابي على الإنسانية”. ومن خلال الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ترعى المؤسسة ألمع العقول من جميع أنحاء العالم وتعمل على أن تجد أفكارها الجادة طريقها إلى التنفيذ والتطور على شكل حلول واقعية عبر خمسة مجالات أساسية هي: الذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوت، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة.

نحن في المكان المناسب وفي الوقت المناسب حيث يجتمع صنّاع القرارات، والمستثمرون، وجيل من الشباب المتفاعل معاً ليعبّروا عن طموحهم، وطاقتهم، وجاهزيتهم لتبنّي التغيير. وترتكز استراتيجيتنا على تسخير هذه الطاقة لخدمة ركائز ثلاث هي: التفكير، والتبادل، والفعل، ونلتزم بالاستثمار في الأفكار المبتكرة التي من شأنها الارتقاء بشكل ملموس بحياة البشر حول العالم.

انضموا إلينا الآن وساهموا معنا في الوصول إلى مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة.

www.fii-institute.org

أزمد

تسهّل أزمد تشخيص صور الأشعة السينية باستعمال الذكاء الاصطناعي. وهي تساعد الأطباء على توفير الوقت وتخصيص الموارد بطريقة كفوءة للفحوص الطبية التي تسهم في إنقاذ أرواح الناس. وكانت أزمد أول شركة فرنسية من نوعها تسوّق تجارياً لبرمجيات لقراءة صور الأشعة السنية بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

تكنولوجيات التعلّم العميق التي تطوّرها أزمد قابلة للإدماج الكامل ضمن آليات عمل الأطباء، ما يجعلها سهلة الاستعمال، دون أن يضطر هؤلاء الأطباء أو المتخصصون إلى تغيير عادات عملهم.

تُستعمل حلول أزمد حالياً في أكثر من 250 مركزاً. كما أن أكثر من 2500 طبيب يستعملون هذه الحلول يومياً في 12 بلداً مختلفاً.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1675577/FII_Institute. jpg

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