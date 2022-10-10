‫مؤسسة قطر تكشف عن فعالياتها وأنشطتها لكأس العالم FIFA قطر 2022™

الدوحة قطر, 10 أكتوبر / تشرين أول 2022 /PRNewswire/ — كشفت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عن مجموعة الفعاليات والأنشطة التي ستستضيفها المدينة التعليمية على مدار بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وفي الفترة التي تسبقها، تحت شعار “كرة القدم لنا كلنا” لتعكس كيف ستكون هذه النسخة من البطولة – وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط والعالم العربي – الأفضل من حيث سهولة الوصول، ولتُعبّر عن التزام مؤسسة قطر بإتاحة فرص شاملة وميّسرة للجميع.

بهذه المناسبة، قالت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والرئيس التنفيذي للمؤسسة:” تتمحور بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 حول الناس لأنها تجمعهم سويًا وتُوفّر لهم تجربة مشتركة ومفتوحة للجميع لأنها تُخلّد في الذاكرة، وذلك انطلاقًا من التزامنا بالوصول المُيّسر والشمول التي تأتي في صميم حملتنا لكأس العالم، ونُركز من خلالها على أنّ كرة القدم لنا كُلّنا”.

وأضافت سعادتها: “يعكس ذلك التزامنا بتوفير الفرص للجميع وتعزيز المشاركة بها والاستفادة منها ودعمنا الدائم للأهداف الوطنية في استضافة البطولة الأكثر سهولة للوصول من أي وقت مضى، لأن رسالتنا هي تمكين الإنسان عبر إطلاق مسارات جديدة للمشاركة وفرص الاستكشاف للجميع”.

من جانبه قال سعادة السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: “تعد مؤسسة قطر شريكاً وطنياً بالغ الأهمية على طريق الاستضافة الناجحة لكأس العالم، وقد لعبت المؤسسة دوراً فاعلاً على مدى الإثني عشر عاماً الماضية في العديد من جوانب التحضير للبطولة، ومن بينها البحوث والتطوير والتكنولوجيا، إضافة إلى التعاون على صعيد البرامج المجتمعية، وسيشهد استاد المدينة التعليمية، الذي تحتضنه المدينة التعليمية التابعة للمؤسسة، مباريات في المونديال حتى الدور ربع النهائي”.

وأضاف: “تعمل خطط مؤسسة قطر لكأس العالم في سياق ما نطمح إليه، وتتناغم مع جهودنا لتنظيم بطولة تجمع الناس من كل مكان، وتترك إرثاً مستداماً في سهولة الوصول والحركة، وفي تمكين الأفراد من كافة الخلفيات الاجتماعية والثقافية”.

كذلك تشمل أنشطة المؤسسة تنظيم النسخة الثانية من مهرجان “دريشة” للفنون الأدائية في الفترة 11-17 ديسمبر في حديقة الاكسجين بالمدينة التعليمية. يحمل مهرجان “دريشة” عنوان “السفر والمغامرة”، وسوف يُعبّر عن الثراء الذي تكتنزه الثقافة العربية ولغتها وتراثها من خلال الفنون الموسيقية والمسرحية، والشعر، ورواية القصص والتعليم.

كما ستحتضن المدينة التعليمية برنامج “الجيل المُبهر” في الفترة 15-20 نوفمبر، والذي سيشهد مشاركة مجموعة من المدارس من كافة الدول المشاركة في البطولة، في ورش عمل وأنشطة وبطولة “الجيل المُبهر” لكرة القدم. وتستضيف مؤسسة قطر حاليًا بطولة كأس العالم للأطفال 2022 وتستمر حتى 15 أكتوبر، وتجمع هذه البطولة الأطفال بلا مأوى من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في بطولة لكرة القدم، ومهرجان فني، ومنصة تتيح لهم الدفاع عن حقوقهم.

وفي استاد المدينة التعليمية الذي سيشهد منافسات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ، ستكون هناك سلسلة شاملة من الأنشطة المخصصة للمشجعين والجمهور العام في أيام المباريات وكذلك خلال الأيام الأخرى، حيث ستكون المدينة التعليمية مفتوحةً للجميع وفي كافة الأوقات.

يتمحور دور مؤسسة قطر في دعم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 لتكون النسخة الأفضل من حيث سهولة الوصول للأفراد ذوي الإعاقة، وذلك عبر شراكتها مع الفيفا لتوفير تدريب متخصص لمتطوعي تسهيل الوصول. إضافةً إلى ذلك، ستطلق مؤسسة قطر قُبيل انطلاق البطولة دليل قصير لإمكانية الوصول لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من المقيمين والزوار، من استكشاف قطر.

للمزيد: https://www.qf.org.qa/ar/ education-city-world-cup .

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