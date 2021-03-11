مؤسسة سواروفسكي تعلن عن برنامج المنح والإرشاد لعالمي مع دعوة مفتوحة للمبدعين الشباب في التنمية المستدامة

– معهد مؤسسة سواروفسكي: مبدعون من أجل مستقبلنا هو برنامج دولي في مكتب الأمم المتحدة للشراكات لتحديد وتسريع الجيل القادم من المواهب الإبداعية الذين يظهرون الوعي والتقنيات والحلول للتنمية الاجتماعية والمستدامة

– يتم إطلاق برنامج المنح العالمية مع دعوة مفتوحة لمدة أربعة أسابيع لتقديم الطلبات من المواهب الشابة المتنوعة (18-25 عاما) عبر التخصصات الإبداعية المختلفة بما في ذلك الموضة والفن والتصميم والهندسة المعمارية والهندسة

– سيتلقى المستفيدون المختارون منحة وإرشادًا شخصيًا وتدريبًا تعليميًا وإمكانية الوصول إلى الشبكات الصناعية لدعم ممارساتهم النامية، وستتم دعوتهم للتقديم في أيلول/سبتمبر 2021 حول فترة الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة

لندن10 مارس / آذار 2021/PRNewswire/ — تعلن مؤسسة سواروفسكي عن إطلاق معهد مؤسسة سواروفسكي: مبدعون من أجل مستقبلنا، وهو برنامج منح عالمي جديد مصمم مع مستشار مكتب الأمم المتحدة للشراكات لتحديد وتسريع الجيل القادم من القادة المبدعين الرواد في الاستدامة.

معهد مؤسسة سواروفسكي: تبدأ مبادرة مبدعون من أجل مستقبلنا اليوم بدعوة مفتوحة لمدة أربعة أسابيع لجميع المبدعين في جميع أنحاء العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا من تخصصات مختلفة بما في ذلك الموضة والتصميم والفن والعمارة والعلوم والتكنولوجيا والهندسة – بلا حدود خاصة تتعلق بالوسائط الإبداعية. يترتب أن يكون لدى المتقدمين الناجحين اهتمام كبير أو إثبات أو إمكانات مثالية لاستخدام العملية الإبداعية لتسريع الوعي أو التقنيات أو الحلول من أجل التنمية المستدامة. تهدف مؤسسة سواروفسكي إلى جذب مجموعة متنوعة من المتقدمين من جميع أنحاء العالم وجلب أصوات ووجهات نظر جديدة للعملية الإبداعية.

سيتلقى المستفيدون المختارون الدعم المالي لتعزيز ممارستهم. يقترن التمويل ببرنامج تعليمي بالتعاون مع أفضل المؤسسات الدولية، وإرشاد مخصص واتصالات شبكات الصناعة بتوجيه من مؤسسة سواروفسكي. سيتم تقديم الدعم للحاصلين على المنح لتطوير الابتكارات والممارسات المحددة في تطبيقاتهم ودفع التقدم نحو عشرية العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ستتم دعوة الحاصلين على المنحة للتقديم في أيلول/سبتمبر 2021 حول فترة الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

يمكن العثور على تفاصيل التطبيق والبرنامج على www.sfcreatives.org . سيتم قبول الطلبات في جميع أنحاء العالم من 9 مارس إلى 9 أبريل، 2021.سيتم الإعلان عن الفائزين في 21 أبريل بالتزامن مع يوم الأمم المتحدة العالمي للإبداع والابتكار.

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