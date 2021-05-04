مؤسسة سواروفسكي تعلن عن أسماء الفائزين بمنحة برنامج “مبدعون لمستقبلنا” ومناصريها

Posted on 12 hours ago by tngadmin

لندن،4 أيار/مايو، 2021/PRNewswire/ — أعلنت مؤسسة سواروفسكي اليوم عن أسماء المشاريكن التسعة الذين تم اختيارهم للمشاركة في برنامج منحة مؤسسة سواروفسكي:  مبدعون لمستقبلنا.

بعد دعوة ناجحة لتقديم الطلبات أسفرت عن أكثر من 400 طلب من 72 دولة، قررت لجنة الاختيار المكونة من أعضاء من مؤسسة سواروفسكي ومكتب الأمم المتحدة للشراكات ودعاة البرنامج أسماء الفائزين بمنحة مجموعة الإبداعيين.  وهم:

  • سيجال بودوليا، طالب هندسة ميكانيكية وفنان أدائي ورجل أعمال (الهند)
  • أغنيسكا دوجنسكا، مصممة غرافيك (بولندا)
  • يارا محمد إفيدا، مهندسة معمارية (مصر)
  • دانييل فيكارا، مصمم منتجات (إيطاليا)
  • جيسلين إراكوز، مهندسة (رواندا)
  • شوزو ماتسوهاشي، مصممة أزياء (اليابان)
  • شوزو ماتسوهاشي، مهندس ميكانيكي ورجل أعمال (نيجيريا)
  • بنيامين سبنسر، مصمم أحذية وإكسسوارات (الولايات المتحدة الأميركية)
  • كاميلا واندمبرغ، ,) مصممة منسوجات (إكوادور)

تم اختيار الفائزين التسعة بالمنحة نظرا لأفكارهم الرائدة وأساليبهم المبتكرة للتصميم، التي تقدم طرقًا جديدة لمواجهة تحديات الاستدامة، والتزامهم بدفع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وهي مخطط لعالم أفضل وضعته الأمم المتحدة في العام 2015.

تمتد مجالات خبرات الفائزين بالمنحة عبر الأزياء المستدامة وتصميم المنتجات والتقنيات الحيوية والهندسة المعمارية والفنون البصرية.  سيحصل كل فائز بالمنحة على منحة قدرها 15000 دولار، مقترنة بفرص تعليمية وإمكانية الوصول إلى شبكات الصناعة والإرشاد المخصص، التي يقدمها دعاة البرنامج.

تضم هذه الشبكة شخصيات مرموقة من الصناعات الإبداعية والأوساط الأكاديمية والثقافة والعمل الخيري.

 يمكن العثور على القائمة الكاملة لمناصري البرنامج هنا

تعليقات ناديا سواروفسكي:
“يسعدني أن برنامج “مبدعون لمستقبلنا” قد حظي باهتمامم كبير من المواهب الشابة في جميع أنحاء العالم.  وهذا دليل على الالتزام القوي من الأجيال الشابة باستخدام إبداعاتهم لزيادة الوعي وإيجاد حلول في مجال التنمية المستدامة.  تتمثل مهمة مؤسسة سواروفسكي في تعزيز الإبداع لصالح المجتمع والبيئة، والمبدعون هم أصحاب حلول المشكلات والمفكرون النقديون الذين سيقودون الحلول لتحديات الاستدامة مثل تغير المناخ وقضايا حقوق الإنسان في هذه الحقبة المهمة.

 للاستفسارات الإعلامية، يُرجى الاتصال بـ:

أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا

شمال أفريقيا، أميركا اللاتينية

آسيا، أستراليا

جوديث فيريداي

سارة غريفين

عدنان عباسي

[email protected]

 [email protected]

[email protected]

ملاحظات للمحررين وصور الصحافة:

معلومات إضافية للفائزين بمنحة مجموعة المبدعين والمرشدين: https://www.dropbox.com/sh/dxub17oqhp8oo88/AAAaHlZNUA1fL6HbkoQsCACia?dl=0 

معلومات إضافية عن مؤسسة سواروفسكي وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامةhttps://www.dropbox.com/sh/k22xgd147ybj3nc/AADP0zqpBau-0ClW9Ytt5lG3a?dl=0 

معلومات إضافية عن “مبدعون للمستقبل” لمؤسسة سواروفسكي

www.sfcreatives.org

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