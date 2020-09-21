مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تطلق “دبي غلوبال كونكت”، سوقًا استثنائيًا للبيع بالجملة

وتعلن عن تحالف استراتيجي مع مركز سوق دالاس ومقره في الولايات المتحدة الأميركية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 21 سبتمبر / أيلول 2020 /PRNewswire/ —

أعلنت “مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية” (ICD) ، بالشراكة مع “دبي الجنوب”، اليوم عن إطلاق “دبي غلوبال كونكت”Dubai Global Connect– DGC)) سوقًا للبيع بالجملة بين الشركات على مدار العام وفي موقع مركزي واحد تصل مساحته الى مليون متر مربع. يوفّر “دبي غلوبال كونكت” بضائع رائعة لتجمع المشترين والبائعين من كل أنحاء العالم في بيئة آمنة وسهلة للتبادل التجاري، ويركّزعلى تجارة الجملة لثلاثة منتجات هي الأثاث والمأكولات والأزياء، وهي التي تمثل القطاعات ذات الأهمية في المنطقة من حيث الحجم والنمو.

من جهته، أعلن “دبي غلوبال كونكت” اليوم عن دخوله في تحالف استراتيجي مع أم.سي.أم.سي. (Market Center Management Company – MCMC)، الشركة الأم لمركز سوق دالاس ومقرها في الولايات المتحدة الأميركية، لتطوير وإدارة بيئة صالات عرض دائمة مخصّصة لتجارة الجملة في “دبي غلوبال كونكت”، والتي ستفتح على مدار العام للمشترين من تجار البيع بالتجزئة وللمصممين وللمحترفين في مختلف القطاعات، فيما تبقى السوق مغلقًة أمام العموم. هذا ويمكن تخصيص صالات عرض البائعين فيها لتناسب مختلف الاستخدامات والميزانيات.

وأوضح معالي محمد إبراهيم الشيباني، عضو مجلس الإدارة المنتدب في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: “كجزء من مهمتنا لتعزيز مكانة دبي كاقتصاد عالمي تنافسي، شرعت المؤسسة في إنشاء “دبي غلوبال كونكت” انطلاقًا من رؤيتنا لبناء بنية تحتية تجارية من شأنها تعزيز الكفاءات في تدفقات التجارة العالمية عبر دبي. نحن متحمسون لتنفيذ هذه المهمة ولانضمام أم.سي.أم.سي. ودعمها الفني لفرق عملنا في تحقيق هذه الرؤية وتطوير وإدارة السوق.”

وتتمتع شركة أم.سي.أم. سي. بتاريخ عريق على مدار ٦٥ عاماً اكتسبت خلاله الخبرات في تملك وإدارة الأسواق التجارية بما فيها سوق بروكسل التجاري الدولي وشنغهاي مارتاس، فضلاً عن امتلاكها خبرة واسعة في مجال الاستشارات في مشاريع إضافية في كولومبيا وفيتنام والبرتغال.

وعلّقت سيندي موري، الرئيس التنفيذي لشركة أم.سي.أم.سي. قائلة: “يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه الفرصة الفريدة لمعالجة الثغرات في هذه الصناعة وإنشاء وجهة عالمية مهمة للتجارة بالجملة. تهدف هذه الاتفاقية متعددة السنوات إلى تعزيز التعاون بين شركاتنا والمساعدة في نهاية المطاف في إنشاء مركزًا للتجارة للمشترين والبائعين من جميع أنحاء العالم.”

يعد “دبي غلوبال كونكت” ملتقًا استثنائيًا للأنشطة التجارية، إذ يركز على الجمهور العالمي والجمهور الاقليمي على حد سواء بهدف خلق سوق لتجارة المنتجات من أي منشأ من جميع أنحاء العالم، هذا في الوقت الذي تركز فيه أسواق البيع بالجملة على التسويق وفق أجندات محلية تجمع بين بائعي المنتجات المحلية والمشترين العالميين، أو تعرض المنتجات العالمية لمجموعات من المشترين الإقليمين.

وعلّق دريد الزغواني، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ورئيس مجلس إدارة “دبي غلوبال كونكت”: “لقد استغرق تطوير “دبي غلوبال كونكت” وقتًا طويلاً إلا أن وجوده اليوم بات يشكل ضرورة ملحّة لتلبية احتياجات البيئة المتغيرة للتجارة العالمية. ويأتي إنشاء هذه السوق الدائمة والخاضعة للرقابة والضوابط تماشيًا مع متطلبات التجّار بما في ذلك تكاليف سفر مخفضة ومساحات أصغر للعرض وفعاليات أكثر انضباطًأ. سيتيح “دبي غلوبال كونكت” للتجار الالتقاء في منتصف الطريق، موفرًا بذلك نافذة للمنتجين والمصنعين ضمن موقع مركزي واحد يسهل الوصول إليه، كما يوفر بيئة شراء آمنة ومفتوحة للمشترين على مدار العام.”

وأعلن “دبي غلوبال كونكت” – أو “مدينة التجارة” – ان المشروع اليوم هو قيد الإنشاء وسيتم افتتاح مركز متعدد الأغراض للزوار في الربع الأخير من عام 2020. كما من المتوقع أن يتم تسليم المشروع على مراحل حيث تضم المرحلة الأولى 400 ألف متر مربع مخصصة للمرافق التجارية بما فيها التخزين ومكاتب عصرية وقاعة ومركز للابتكار ومركز خدمات ذكي يوفر كل الاحتياجات لمزاولة النشاط التجاري.

يقع “دبي غلوبال كونكت” على مفترق طرق دبي اللوجستية، في منطقة “دبي الجنوب” بجوار مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي تسانده مجموعة من أفضل الخدمات المصممة لتبسيط النشاط التجاري، بما فيها منصة رقمية للأنشطة التجارية بين الشركات تتيح للبائعين والمشترين التواصل مع بعضهم على الإنترنت ضمن بيئة آمنة وسهلة للتجارة.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى التفضل بزيارة الرابط: www.dubaiglobalconnect.com

لاستفسارات الصحفية: Info@dubaiglobalconnect.com

نبذة عن “دبي غلوبال كونكت” (DGC):

يعد “دبي غلوبال كونكت” (DGC) أول سوق للبيع بالجملة في العالم يستهدف جمهوراً عالمياً. توفر “مدينة التجارة”، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، مرافق مخصصة وبنية تحتية داعمة ومعرضًا محايدًا متوفرة طوال العام، بحيث تمكن المشترين والبائعين العالميين لمنتجات الأثاث والطعام والأزياء من الاتصال والتجارة على نطاق واسع.” دبي غلوبال كونكت” هو عبارة عن نظام متكامل للأنشطة التجارية، حيث يحتل موقعًا جغرافيًا متميزًا وذلك في مدينة دبي، وقد شُيد خصيصً لتعزيز نمو الصناعات التي تروج لها ولتجارها العالميين.

نبذة عن MCMC:

شركة MCMC هي مركز سوق دولي وشركة إدارة معارض تجارية تمتلك أكثر من ستين عامًا من الخبرة في تطوير وملكية والاستشارات و/أو إدارة لمراكز التجارة بالجملة واسعة النطاق والقائمة على المعاملات فيما بين الشركات والمعارض التجارية في جميع أنحاء العالم.

تمتلك الشركة حاليًا محفظة عالمية تتضمن 7 ملايين قدم مربع من المساحة التجارية الخاضعة لإدارتها.

نبذة عن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD):

تأسست مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، في شهر مايو عام 2006، وفقاَ للمرسوم رقم (11) لسنة 2006، لجمع وإدارة المؤسسات التجارية والشركات الاستثمارية التابعة لحكومة دبي.

وتنضوي تحت مظلة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية محفظة غنية بالأصول المحلية وأخرى دولية، والتي تمثل شريحة واسعة من الأنشطة والقطاعات الإنتاجية المختلفة والمتعددة تحت روافد حيوية لإقتصاد إمارة دبي.

نبذة عن دبي الجنوب

دبي الجنوب هي مدينة ناشئة تمتد على مساحة ضخمة تبلغ 145 كيلومتراً مربعاً في إمارة دبي لتحتضن عند اكتمالها ما يصل إلى مليون نسمة.

وقد أُطلقت المدينة باعتبارها إحدى مشاريع حكومة دبي في عام 2006، وصُممت لتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كما وضّحتها المحاور الأساسية الخاصة بـ”خطة دبي 2021″.

تدعم منصة دبي الجنوب الاقتصادية كافة أنواع الأعمال والصناعات. وتضم المدينة أيضًا مطار آل مكتوم الدولي وتستضيف فعاليات معرض إكسبو 2020.