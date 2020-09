مؤسسة بيل ومليندا جيتس تمنح مدير مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا جائزة جلوبال جولكيبرز 2020

الصرف الصحي الآمن من أجل عالم صحي ومستدام: بقيادة Sanergy ، سوف يوسع هذا المسرع (Accelerator) نطاق الوصول إلى خدمات الصرف الصحي الآمنة في المستوطنات غير الرسمية في كينيا ويساعد في وقف انتشار كوفيد-19 من خلال توفير الصابون ومعدات الوقاية الشخصية وغسل اليدين للسكان، بهدف الوصول إلى 1.3 مليون كيني بحلول عام 2025. كجزء من برنامج Accelerator هذا، ستتوسع Sanergy إلى منطقة كيزيمو، وهي ثالث أكبر مدينة في كينيا وأول سوق للشركة خارج نيروبي، لتقديم خدمات الصرف الصحي المؤكدة إلى 300,000 من سكان منطقة كيزيمو بحلول عام 2025. يشمل الشركاء المشاركون في هذا Accelerator (المسرع) الذي يقود التقدم نحو الهدف رقم 6 من أهداف التنمية المستدامة (SDG) حكومة منطقة كيزيمو ونيروبي، وشركة كيزيمو للمياه والصرف الصحي (KIWASCO)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والورق الصحي أو ما يعرف بورق التواليت ماركة (Who Gives a Crap).

You May Also Like