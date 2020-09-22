مؤسسة بيل ومليندا جيتس تمنح مدير مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا جائزة جلوبال جولكيبرز 2020

أعلنت المؤسسة أيضًا عن ثلاثة فائزين بجوائز الأهداف العالمية وتطلق شراكتين مبتكرتين لمعالجة تأثيرات كوفيد-19 في كينيا

سياتل، 22 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — اختارت مؤسسة بيل ومليندا جيتس اليوم الدكتور جون ن. نكينجاسونج، مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، الفائز بجائزة جلوبال جولكيبرز (2020 Global Goalkeeper Award). وكجزء من الحملة السنوية لمؤسسة جولكيبرز (Goalkeepers)، فقد أعلنت المؤسسة أيضًا عن ثلاث جوائز أخرى من جوائز مؤسسة جولكيبرز وأطلقت شراكتين مبتكرتين تتناولان تأثير كوفيد-19 على صحة واقتصاد كينيا.

وقد صرح بيل جيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل ومليندا جيتس: “يستحق الدكتور نكينجاسونج وفريقه في مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها إفريقيا هذه الجائزة عن جدارة. إن التزامهم بتأمين أحدث الابتكارات من أماكن أخرى في العالم، بالإضافة إلى تطويرها بأنفسهم، سوف يقطع شوطًا طويلاً نحو ضمان حصول القارة على اللقاحات والأدوية التي تحتاجها لمكافحة كوفيد-19”.

بالإضافة إلى الدكتور نكينجاسونج، مُنحت جوائز هذا العام إلى هوا أوجيفو من نيجيريا، وبونيتا شارما من نيبال، ومؤسسة MASH Project Foundation في الهند. وقد اعترف بدور بكل منهم الفعال في معالجة آثار كوفيد-19 في مجتمعاتهم. فيما يلي المزيد من التفاصيل حول كل من الجوائز والفائزين بها.

يُعترف بجائزة 2020 Global Goalkeeper لأي فرد فعال يُظهر التزامًا كبيرًا بالصحة والتنمية، وخاصةً في الاستجابة للوباء. كما يتم تقديم الجائزة إلى الدكتور نكينجاسونج، والذي يُعد صوتا مركزيا للمجتمع العلمي في إفريقيا. بصفته رئيسًا مشاركًا لـ اتحاد مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا لإجراء التجارب السريرية على لقاح كوفيد-19 (CONCVACT)، يقود الدكتور نكينجاسونج عملية تأمين مجموعة متنوعة من التجارب السريرية للقاحات في المرحلة الأخيرة في القارة من خلال الجمع بين مطوري اللقاحات العالمية والممولين والميسرين المحليين. وسوف يكون هذا العمل حيويًا لضمان تحديد أفضل اللقاحات المرشحة والواعدة للسكان الأفارقة وتوسيع نطاق استخدامها.

جائزة تشينج ميكرز 2020 (Changemaker)، التي تحتفي بالفرد الذي ألهم التغيير باستخدام الخبرة الشخصية أو من منصب قيادي ما، ولذلك تُكرم هوا أوجيفو من نيجيريا لعملها في تعزيز المساواة بين الجنسين (الهدف العالمي رقم 5). أوجيفو هي إحدى الناجيات من الاعتداء الجنسي والمنزلي، وهي مؤسسة She Writes Woman، وهي حركة تقودها النساء تعبر عن قضية الصحة العقلية في نيجيريا.

جائرة 2020 Progress Award، التي تحتفي بالفرد الذي يدعم التقدم عبر مبادرة علمية أو تقنية أو رقمية أو تجارية، تُكرم بونيتا شارما من نيبال لعملها في تعزيز الصحة الجيدة والرفاهية (الهدف العالمي رقم 3). شارما هي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ Social Changemakers and Innovators (SOCHAI)، وهي منظمة غير ربحية يقودها الشباب تعمل على تحسين الصحة الغذائية للأمهات المرضعات والأطفال الصغار وتمكين النساء المهمشات اقتصاديًا من خلال فرص العمل.

جائزة2020 Campaign Award، التي تحتفل بحملة تهدف إلى رفع الوعي أو بناء مجتمع قائم على إلهام العمل وإحداث التغيير، تُمنح مؤسسة MASH Project Foundation لتعزيز التعاون والشراكة على الصعيد العالمي (الهدف العالمي رقم 17). MASH Project Foundation هي مؤسسة اجتماعية مقرها الهند، تعمل هذه المؤسسة على بناء مجتمع عالمي من صناع التغيير الاجتماعي من خلال سد الفجوات بين الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الشركات والشباب ووسائل الإعلام لإحداث تأثير اجتماعي.

وقد صرحت مليندا جيتس، الرئيسة المشاركة لمؤسسة بيل ومليندا جيتس: “في الوقت الذي يحدد فيه الوباء وأوجه عدم المساواة بلا شك هذه الحقبة، فإن العالم يشهد ظهور أفضل ما في النفس البشرية من معانٍ. لقد ألهمتنا طاقة الفائزين بجوائز هذا العام ودافعهم لخلق عالم أكثر أمانًا وصحة وإنصافًا”.

كما أعلنت المؤسسة عن شراكتين ديناميكيتين عبر القطاعات تسمى Goalkeepers Accelerators. تحفز هذه الشراكات التقدم من خلال الجمع بين الشركاء من مختلف القطاعات لتجميع استثماراتهم الجماعية والمعرفة والأفكار الكبيرة لمعالجة واحد أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة (Sustainable Development Goals). تساعد 2020 Accelerators؛ بقيادة Sanergy and Educate!، بنشاط في وقف انتشار كوفيد-19 في كينيا مع الحماية من الآثار المتتالية للوباء على اقتصاد البلاد والعديد من القضايا الصحية.

الصرف الصحي الآمن من أجل عالم صحي ومستدام: بقيادة Sanergy، سوف يوسع هذا المسرع (Accelerator) نطاق الوصول إلى خدمات الصرف الصحي الآمنة في المستوطنات غير الرسمية في كينيا ويساعد في وقف انتشار كوفيد-19 من خلال توفير الصابون ومعدات الوقاية الشخصية وغسل اليدين للسكان، بهدف الوصول إلى 1.3 مليون كيني بحلول عام 2025. كجزء من برنامج Accelerator هذا، ستتوسع Sanergy إلى منطقة كيزيمو، وهي ثالث أكبر مدينة في كينيا وأول سوق للشركة خارج نيروبي، لتقديم خدمات الصرف الصحي المؤكدة إلى 300,000 من سكان منطقة كيزيمو بحلول عام 2025. يشمل الشركاء المشاركون في هذا Accelerator (المسرع) الذي يقود التقدم نحو الهدف رقم 6 من أهداف التنمية المستدامة (SDG) حكومة منطقة كيزيمو ونيروبي، وشركة كيزيمو للمياه والصرف الصحي (KIWASCO)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والورق الصحي أو ما يعرف بورق التواليت ماركة (Who Gives a Crap).

إعداد الشباب للنجاح في الاقتصاد غير الرسمي: سيطلق برنامج Accelerator، الذي يقوده Educate!، سلسلة جديدة من المعسكرات التدريبية المكثفة القائمة على المهارات لتوفير مسار إلى سبل عيش آمنة ومستدامة من خلال تزويد الشباب خارج المدرسة بالمهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في الاقتصاد غير الرسمي عالي النمو في كينيا. كجزء من برنامج Accelerator، ستقوم Educate! بتجربة منصة التعليم الإلكتروني الخاصة بها NawiriPro لتدريب 100,000 شاب ليصبحوا سائقي دراجات نارية محترفين في كينيا بحلول عام 2023؛ إطلاق نموذج معسكر تدريبي جديد يدعم النساء وشباب الريف بحلول عام 2021؛ وإنشاء سوق للشباب للوصول إلى خدمات الأعمال التجارية والموارد. يشمل الشركاء المشاركون في برنامج Accelerator الذي يقود التقدم نحو الهدف رقم 8 من أهداف التنمية المستدامة (SDG )، وزارات الصحة والتجارة الكينية، ومؤسسة أكسنتشور ديفلوبمنت بارتنرز (Accenture Development Partners)، وأسبيرا (Aspira)، ومؤسسة Atlassian، و Imaginable Futures، ومؤسسة راي آند تاي نوردا (Ray & Tye Noorda Foundation)، ومؤسسة Rippleworks، وسيندي (Sendy)، وصندوق أومسيزي (Umsizi Fund)، و مؤسسة واترلو (Waterloo Foundation).

يأتي الإعلان عن جوائز Goalkeepers Global Goals و Accelerators عقب إصدار تقرير Goalkeepers. السنوي لمؤسسة بيل ومليندا جيتس الأسبوع الماضي. يُظهر تقرير هذا العام مدى الأضرار الاقتصادية التي سببها كوفيد-19 قد رسخت عدم المساواة وعرقلت تحقيق الأهداف العالمية، لكنه يسلط الضوء أيضًا على البلدان التي تبتكر لمواجهة التحدي ويحدد مسارًا لاستجابة عالمية مشتركة.

يمكن تنزيل السير الذاتية والصور وفيلم الفائزين بجائزة Goalkeepers Global Goal على الرابط: www.gatesfoundation.org/ goalkeepers/about-event/awards

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات وفيديو حول Goalkeepers Accelerators لهذا العام على: https://www.gatesfoundation. org/goalkeepers/accelerators

نبذة عن مؤسسة بيل ومليندا جيتس

مسترشدة بالاعتقاد بأن كل حياة لها قيمة متساوية، تعمل مؤسسة بيل ومليندا جيتس على مساعدة جميع الناس على عيش حياة صحية ومثمرة. في البلدان النامية، تركز المؤسسة على تحسين صحة الناس ومنحهم الفرصة لانتشال أنفسهم من الجوع والفقر المدقع. أما في الولايات المتحدة، تسعى المؤسسة إلى ضمان حصول جميع الأشخاص، خاصة أولئك الذين لديهم أقل الموارد، على الفرص التي يحتاجون إليها للنجاح في المدرسة والحياة. يقع مقر المؤسسة في سياتل بواشنطن، ويقودها الرئيس التنفيذي مارك سوزمان والرئيس المشارك وليام هنري غيتس الأب، تحت إشراف بيل ومليندا جيتس وووارن بافت.

نبذة عن Goalkeepers

مؤسسة Goalkeepers هي حملة تابعة لمؤسسة بيل ومليندا جيتس لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة (الأهداف العالمية). وبمشاركة القصص والبيانات وراء الأهداف العالمية (Global Goals) من خلال تقرير سنوي، نأمل أن نلهم جيلًا جديدًا من القادة؛ هؤلاء القادة هم مؤسسة Goalkeepers (حراس المرمى) الذين يرفعون الوعي بالتقدم ويحمل قادتهم المسؤولية ويدفعون العمل لتحقيق الأهداف العالمية.

نبذة عن الأهداف العالمية (Global Goals)

في 25 سبتمبر 2015، داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أقر 193 من قادة العالم الالتزام بأهداف التنمية المستدامة الـ 17 (الأهداف العالمية – Global Goals). هذه سلسلة من الأهداف والغايات الطموحة لتحقيق ثلاثة أشياء غير عادية بحلول عام 2030: القضاء على الفقر، ومحاربة عدم المساواة والظلم، ومعالجة تغير المناخ.