مؤسسة الصين للنفط والكيماويات تسجل احتياطي غاز طبيعي بحجم 100 مليار متر مكعب في حوض سيتشوان للمرة الأولى

يتمتع حقل غاز زونغجيانغ -الموجود في منطقة زونغجيانغ بمدينة ديانغ- بخزان غاز رئيسي بعمق 2000-3000 متر، ويغطي مساحة 404.9 كم مربع. يتكون حقل الغاز من خزان مدمج من الحجر الرملي يتسم بانخفاض المسام والنفاذية، وقدرة كبيرة على الحجز.

تم تطوير التقييم المتكامل لشركة سينوبك وتقنيات الدعم الرئيسية التي تم تطويرها من خلال البحث والتطوير التكنولوجي، مما يدعم بقوة الاستكشاف عالي الجودة لحقل غاز زونغجيانغ، والذي يبلغ إنتاجه التراكمي للغاز حتى الآن 5.29 مليار متر مكعب، بإنتاج سنوي يتجاوز المليار متر مكعب لمدة عامين متتاليين، أي ما يكافئ تلبية الاستهلاك اليومي من الغاز لعدد 5.5 مليون أسرة كل عام.

إن حوض سيتشوان غني بالغاز الطبيعي على عمق كبير، وموارد الغاز الصخري العميق، وهو واجهة رئيسية لزيادة احتياطيات الغاز الطبيعي وإنتاجه في المستقبل. في السنوات الأخيرة، نجحت مؤسسة الصين للنفط والكيماويات الجنوبية الغربية للنفط والغاز في حل ثلاث مشكلات رئيسية في التنقيب عن النفط والغاز وتطوير العملية، بما في ذلك حقول الغاز ضيقة المسار، وحقول الغاز شديدة العمق وعالية نسبة الكبريت، وحقول الغاز الصخري العميق. ولقد وضع هذا الصين في مصاف الدول القليلة في العالم التي تمتلك تقنيات التنقيب والتطوير الكاملة لحقول الغاز المرجانية العضوية شديدة العمق وعالية نسبة الكبريت، فاحتلت الريادة في التنقيب عن الغاز الطبيعي العميق والغاز الصخري العميق وتطوير عملياتها، فقدمت بذلك تجربة ناجحة للصين والدول الأخرى.

نبذة عن شركة سينوبك

شركة سينوبك “.Sinopec Corp” هي واحدة من كبرى شركات الطاقة والكيماويات المتكاملة في الصين. وتشمل عملياتها الرئيسية التنقيب والإنتاج والنقل عن طريق خطوط الأنابيب وبيع النفط والغاز الطبيعي؛ وبيع وتخزين ونقل المنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية ومنتجات الفحم الكيماوية والألياف الاصطناعية والأسمدة وغيرها من المنتجات الكيماوية؛ والاستيراد والتصدير، بما في ذلك أعمال وكالة الاستيراد والتصدير، للبترول والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية والكيميائية وغيرها من السلع والتقنيات؛ والبحث والتطوير وتطبيق التقنيات والمعلومات.

وتضع سينوبك “تأجيج الحياة الجميلة” كمهمة مؤسسية لها، وتضع “الأشخاص، والمسؤولية، والنزاهة، والدقة، والابتكار، والفوز المتبادل” كقيم أساسية للشركة، وتتبع استراتيجيات التوجه نحو القيمة، والتنمية المدفوعة بالابتكار، والتخصيص المتكامل للموارد، والتعاون المفتوح، والنمو الأخضر وذو انبعاثات الكربون المنخفضة، كما تسعى جاهدة من أجل تحقيق رؤيتها المؤسسية لبناء شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة والكيماويات.

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