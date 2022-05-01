‫ مؤسسة أثينا العالمية للتعليم وجامعة كارولينا تعلنان عن شراكة عابرة للحدود لخدمة المجتمع الطلابي العالمي

Posted on 2 hours ago by tngadmin

أكسفورد، إنجلترا، 15 أيار/مايو، 2022 / PRNewswire /– يسر مؤسسة أثينا العالمية للتعليم (يوني أثينا) وجامعة كارولينا الإعلان عن شراكة لتقديم برامج ماجستير في إدارة الأعمال على مستوى العالم.  ستقدم هذه الاتفاقية عبر الوطنية المهمة برامج إكمال برامج تعليمية مقدمة من  يوني أثينا /جامعة كارولينا في جميع أنحاء 113 دولة تخدمها حاليًا مؤسسة يوني أثينا.  سيتم تقديم البرامج عبر الإنترنت، ولكن سيكون لدى الطلاب خيار إكمال البرنامج في مباني الجامعة أيضًا.

وصرح السيد فيروز ثايرينيل، الرئيس التنفيذي لشركة مؤسسة أثينا العالمية للتعليم قائلاً: “قد يكون هذا أكبر عرض منفرد لجامعة أميركية في شراكة عبر قومية في منطقة ساحل الخليج، ويسعدنا أن نقود المجموعة في الشراكات التي تفتح أبوابًا أمام الطلاب الدوليين.”

تكتسب جامعة كارولينا اعترافًا سريعًا بشراكاتها المبتكرة مع المنظمات والشركات المهنية، كما أنها تعتبر جامعة رائدة في تقديم برامج درجات ممتازة وبأسعار معقولة.  وتفخر جامعة كارولينا بشراكتها مع يوني أثينا لمواصلة مهمتها في تقديم فرص تعليمية عالية الجودة لسوق عالمي متنامٍ. 

“تعتبر هذه الشراكة بين جامعة كارولينا ويوني أثينا مكسبًا للطرفين للطلاب من الشرق الأوسط ومنطقة مينا الأوسع لأنها تقدم نفس جودة التعليم الاستثنائية المتاحة لطلاب وينستون سالم بولاية نورث كارولاينا حيث تقع الجامعة، مع القدرة على معقولية الأسعار والمرونة المضافة لمثل هذه الشراكات.  وهي شراكات تمكن الطلاب من اكتساب القدرات المطلوبة في مجالات مثيرة مثل الصحة العامة وعلوم البيانات، كما “قال الدكتور سانديب جوبالان، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والدولية في جامعة كارولينا.

يوني أثينا هي منصة خدمات تعليمية عالمية مخصصة لتوفير تعليم عالي الجودة للطلاب من جميع أنحاء العالم، من الشرق الأوسط إلى شمال أفريقيا وحتى الولايات المتحدة. وتشمل برامجها الأكاديمية درجات وشهادات الدكتوراه والماجستير من الجامعات الأعلى تصنيفًا وشهادات مهنية من هيئات شهيرة. كما تقوم بالاستفادة من التكنولوجيا لجعل تجربة الدارس بمثابة تجربة سهلة وغنية.

https://uniathena.com.

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