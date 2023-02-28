‫مؤتمر بلوكتشين لايف بدبي يؤكد على المستقبل الواعد للعملات الرقمية مع قدرة منصاتها على إثبات الاحتياطات الرقمية

مستجدات مع بعد عام 2022: وضعت منصات تداول العملات الرقمية معايير عالية لتعزيز أطر الشفافية تتمثل في القدرة على إثبات احتياطات الأصول الرقمية بنسبة 100%

تشكل منصات التداول اللامركزية جزءًا مهمًا من النظام البيئي الصحي من خلال دعم المتداولين على المدى المتوسط والطويل

باي بايت كأي منصة تداول مركزية تدعو لتعزيز التكامل مع تقنيات الويب 0 لدعم معاملات المستخدمين اليومية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 فبراير 2023: أكد بين زو الرئيس التنفيذي لمنصة تداول العملات الرقمية باي بيت، أن العملات الرقمية باتت على مشارف مستقبلها الواعد والحافل بالإمكانات الهائلة، لاسيما مع تحول مزايا الموثوقية والشفافية اليوم إلى حجر أساس لأي عمل ناجح في هذا المضمار. وأضاف زو بأن التكنولوجيا ستدعم جهود استعادة الثقة في العملات الرقمية، موضحاً أن منصات التداول المرخصة تمتلك جميع المقومات الضرورية للتفوق على المؤسسات المالية التقليدية على مستوى الشفافية.

وعلى هامش مشاركته في جلسة حوارية انعقدت ضمن فعاليات مؤتمر بلوكتشين لايف بدبي يوم الإثنين، تطرق زو إلى سبل الاستفادة من البيئة المفتوحة وقدرات المصادقة المباشرة المقدمة من التقنيات اللامركزية. وأشار زو إلى أن شبكات البلوكتشين باتت جزءاً من الحلول المتاحة في عالمنا اليوم، إذ يمكن للحلول المقوّمة بالعملات الرقمية دعم القطاع المالي في مواجهة الأشكال التقليدية والجديدة من مخاطر الاحتيال. وشدد زو على أن منصات تداول العملات الرقمية قادرة على تقديم إثباتات مباشرة على احتياطاتها من الأصول الرقمية، وهو ما يتخطى معايير الشفافية المألوفة لدى المؤسسات المالية التقليدية.

وتلتزم منصة باي بيت بإدارة أموال المستخدمين وفق أرقى أطر الشفافية والنزاهة، وهو ما يدفعها لتقديم إثباتات مباشرة وواضحة حول احتياطاتها من الأصول الرقمية عبر نموذج “شجرة ميركل” Merkle Tree المصممة لهدف محدد، وهو تقديم هياكل بيانات تتيح التحقق الآمن والفعال والمتسق من البيانات. ويمكن للمستخدمين استخدام رموز مخصصة لهم للتحقق من تسجيل أصولهم كالتزامات في محافظ باي بيت ضمن شبكتها وصولاً لأدق التفاصيل.

وقال زور: “بالنسبة لي، فإن مثل هذه التكنولوجيا المدعومة بالبلوكتشين تمثل حلاً حقيقياً للاتهامات الواردة باستمرار حول الأخطاء السائدة في مسائل التشفير والانتهاكات في القطاع المالي على نطاق أوسع. ويمكن لنموذج إثبات احتياطات الأصول الرقمية الجديد في القطاع طمأنة المستخدمين حيال أصول التداول المتاحة ومنحهم اطلاعاً شاملاً عليها، وهو ما يمهد الطريق لتحقيق التوازن بين ديناميكيات القوة التقليدية بين العملاء ومقدمي الخدمات المالية”.

وتطرق زو إلى الدور الهام لمنصات تداول العملات الرقمية مع سعي القطاع للخروج من تحديات عام 2022. وفي الوقت الذي تُراعى فيه الاعتبارات الأمنية إلى أبعد الحدود، كشف زو عن الأسباب التي لا تزال تدفع المتداولين نحو منصات التداول المركزية، موضحاً أنها السيولة العميقة والبنية الرقمية المتينة ذات الدقة العالية.

ومشيراً إلى العملاء من المؤسسات والمتداولين الخبراء، قال زو: “لاتزال منصات التداول المركزية خيارهم المفضل إلى حد كبير نظراً لمزايا السيولة التي تتيحها. ولا يمكن بكل بساطة ممارسة نشاطات التداول بأحجام كبيرة عبر منصات لامركزية نظراً للقيود التي تواجهها بناها الرقمية”. واقترح زو أنه بإمكان الباحثين عن الاستثمار في العملات الرقمية على المديين المتوسط والطويل التفكير بشكل الجاد في المنصات اللامركزية.

واختتم زو: “يتمحور دورنا – ودور أي منصة تداول مركزية – حول الاستعداد على أكمل وجه للتبني الشامل والمرتقب لإمكانات البلوكتشين وتقنيات الويب 3.0. وأنا على ثقة بقدرات هذا القطاع الواعد، لأنه في غضون عامين، ستتجلى أسباب ذاك التبني الشامل، وسنرى الجميع يشرعون في استخدام العملات الرقمية”.