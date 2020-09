مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم “وايز” التابع لمؤسسة قطر يعلن عن إطلاق الإصدار الخاص للكتاب الإلكتروني:

Education Disrupted, Education Reimagined – Responses from education’s frontline during the COVID-19 pandemic and beyond

(تعطُّل التعليم وإعادة تصوره : عن الأفكار والاستجابات لتحديا ت واحتياجات التعليم في ظل جائح ة كوفيد-19 وبعدها)

الدوحة، قطر، 24 سبتمبر 2020/PRNewswire/ — يسر مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم (وايز)، وهو مركز أبحاث تعليمي عالمي تابع لمؤسسة قطر، بالشراكة مع Salzburg Global Seminar وDiplomatic Courier، بالإعلان عن الإطلاق الرسمي للإصدار الخاص للكتاب الإلكتروني تحت عنوان: تعطُّل التعليم وإعادة تصوره، عن الأفكار والاستجابات لتحديات واحتياجات التعليم في ظل جائحة كوفيد-19 وبعدها

أُنتج الإصدار الخاص من الكتاب الإلكتروني في زمن قياسي، حيث جمع مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم (وايز) بالشراكة مع Salzburg Global Seminar، المساهمين الرئيسيين وقادة التعليم من أكثر من 98 دولة في سلسلة من ثلاثة أجزاء من المؤتمرات العالمية التي تهدف إلى دمج مجتمع التعليم العالمي معًا. مما نتج عن سجل تاريخي معاصر لكيفية استجابة المدارس والمنظمات غير الحكومية والحكومات والمنظمات الدولية لإغلاق المدارس أثناء الأزمة وكيف يحاولون استخدام هذه الأزمة كنقطة انطلاق لإعادة تخطيط – وحتى تحويل – التعليم في مجتمعاتهم وبلدانهم.

يوفر الكتاب الإلكتروني فرصة للجمهور العالمي لفهم ما حدث، كما يوفر أيضًا أرضية خصبة للأفكار من بعض كبار مفكري التعليم في العالم.

وفي هذا الشأن، صرحت الدكتورة أسماء الفضالة محررة الكتاب ومدير إدارة البحوث والمحتوى في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم (وايز):نأمل أن يزود هذا الكتاب مجتمع التعليم بنقطة مرجعية من الأزمة يمكن أن ينمو من خلالها البحث والسياسة والابتكار في المستقبل.

ومن بين المساهمين:

· سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني

· النائب الفاضل جوردون براون

· مارك أ. براكيت

· أندريس شلايشر

· ستيفانيا جيانيني

· مانوس أنتونينيس

· أولي بيكا هينونين

لتنزيل الإصدار الرقمي من الكتاب، يرجى الضغط على هنا .

البريد الإلكتروني media@wise.org.qa للمزيد من المعلومات أو لطلب خبراء للظهور الإعلامي.

يستضيف مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم (وايز) أيضًا جلسة افتراضية خلال أسبوع الأهداف العالمية، في 29 سبتمبر الساعة 3:30 مساءً (GMT+3) لإطلاق الكتاب الإلكتروني. سيناقش ستة من مؤلفي الكتاب الإلكتروني مستقبل التعليم في عالم ما بعد كوفيد-19 خلال جلسة النقاش هذه.

يمكنك التسجيل في الجلسة هنا .

