مؤتمر الذكاء العالمي الخامس: في طليعة الابتكار

بكين, 14 مايو 2021 /PRNewswire/ — تقرير إخباري من موقع China.org.cn عن مؤتمر الذكاء العالمي الخامس:

سيعقد مؤتمر الذكاء العالمي (WIC) الخامس في مدينة تيانجين شمال الصين في أواخر مايو.

يُحدّث مؤتمر الذكاء العالمي، وهو الآن في عامه الخامس، نفسه باستمرار. وهذا العام، وبصرف النظر عن السلسلة التقليدية من المؤتمرات والمعارض والمسابقات وتجارب التكنولوجيا الذكية/ وفقًا لمتطلبات مكافحة الوباء، سيتم إنشاء منطقة عرض خاصة لمدن ودول الشرف وستتم دعوة الضيوف الدوليين للزيارة المعارض وتبادل حكمتهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتعاون المؤتمر الدولي للرياضات الذكية، وهو حدث سنوي خلال مؤتمر الذكاء العالمي، مع مسابقة Tencent Esports Honor of Kings الإقليمية المشهورة عالميًا في شمال الصين لأول مرة هذا العام لاستكشاف مجالات جديدة وجذب جيل الشباب. تتناسب جميع هذه التغييرات مع موضوع مؤتمر الذكاء العالمي وهو “عصر جديد من الذكاء: تمكين التنمية الجديدة، وتعزيز نمط جديد”.

كان الهدف الأصلي لمؤتمر الذكاء العالمي هو تطوير صناعة الذكاء في الصين. ونظرًا لاكتساب المنظمين الخبرة وابتداع طرق جديدة لاستضافة الحدث، أصبح المؤتمر تدريجياً منصة تلتقي فيها أحدث التقنيات والأفكار المبتكرة، حيث تلعب الشركات من جميع أنحاء العالم دورًا مهمًا. ومن خلال استمرارها في الابتكار، عززت المنصة بالفعل التبادلات في صناعة الذكاء العالمي، وعززت تعاونًا أكبر وأعمق في هذا الصدد.

كما تعكس مدينة تيانجين المضيفة المبادئ المنظمة لمؤتمر الذكاء العالمي. باعتبار تيانجين واحدة من أولى المدن التي دخلت التصنيع في الصين، فإنها تفتخر بتاريخ طويل وتسعى باستمرار إلى الابتكار. يعد حاسوب تيهاني الفائق (Tianhe Supercomputer) والرقاقة قارئة نشاط الدماغ (Brain Talker) للواجهة بين الدماغ والكمبيوتر، مجرد اثنين من الإنجازات التي تم تحقيقها من خلال تيانجين المبتكرة. وإلى جانب صناعة الذكاء، اجتذب “وادي ابتكار تكنولوجيا المعلومات الوطني في تيانجين” (“Tianjin National IT Innovation Valley“) الذي بنته المدينة في السنوات الأخيرة ما يقرب من ألف شركة. الجهود جارية حاليًا لإنشاء تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بمبلغ 100 مليار يوان ومجموعة صناعة الابتكار مع نموذج “تجميع الشركات معًا، وتمكينها من خلال النظام الأساسي، والمدفوع بالتطبيق، وتحقيق اختراقات من قبل المجموعات”. ومن أجل تحقيق الابتكار المستدام، عززت تيانجين أيضًا بناء مجمعات علمية في الجامعات. تهدف تيانجين إلى بناء خمس مجمعات علمية جامعية على مستوى البلدية بحلول عام 2023 لدمج موارد الجامعات والقطاعات الاجتماعية الأخرى بغرض توفير زخم للابتكار والتنمية الصناعية.

مؤتمر الذكاء العالمي هو نموذج مصغر يمثل رؤية تيانجين والصين في تعزيز التبادلات على الصعيد الوطني والعالمي، والترويج المشترك للابتكار، وتبادل النتائج، وتحقيق تقدم مربح للجانبين. بهدف بناء مجتمع مشترك المصير للبشرية، تيانجين والصين ككل، على أتم الاستعداد للعمل جنبًا إلى جنب مع البلدان الأخرى.

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مؤتمر الذكاء العالمي الخامس: في طليعة الابتكار

http://www.china.org.cn/video/ 2021-05/13/content_77494187. htm

الفيديو – https://mma.prnewswire.com/ media/1509679/video.mp4