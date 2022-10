‫لعبة هاتف محمول جديدة من فئة “العب واكسب” لعبة “HERO BLAZE: THREE KINGDOMS” تبدأ! 

سيول، كوريا الجنوبية، 8 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — الإطلاق الرسمي في السادس من أكتوبر للعبة “ Hero Blaze : Three Kingdoms ” على متجر جوجل بلاي ومتجر تطبيقات أبل من قبل ناشر ومطور الألعاب، ناتريس، والمعروفة أيضا باسم منصة ميتافيرس NFT ، تجتذب انتباه اللاعبين في جميع أنحاء العالم. حتى قبل الإطلاق، خلال فترة التسجيل المسبق، “ Hero Blaze : Three Kingdoms ” تم عرضها على متجر Google Play ، مما جذب الكثير من التوقعات.

ويشمل هذا الإطلاق العالمي جميع المناطق باستثناء اليابان وتايوان وهونغ كونغ وماكاو والصين. يمكن لليابان وتايوان وهونغ كونغ وماكاو توقع إطلاقها خلال شهر أكتوبر.

وقد أعد المطور “ NATRIS ” مناسبات مختلفة للاحتفال ببدء العمل على الصعيد العالمي والترحيب بالمستعملين على الصعيد العالمي. ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى اللعبة للحصول على أعلى رتبة سبع نجوم بطل “تشو ليانغ”. وإكمال المهام اليومية لاستلام التذاكر لرسم ” أحجار MUDOL “بشكل عشوائي. يمكن للمستخدمين الحصول على “أحجار MUDOL ” من خلال الألعاب والأنظمة المتنوعة في “ Hero Blaze : Three Kingdoms” ، واستبدالها على الموقع الرسمي مقابل “رموز MUDOL2 ” (“رموز MUDOL2 مدرجة على Huobi و MEXC ).

ال IP الخاص ب Three Kingdoms الذي عليه “ Hero Blaze : Three Kingdoms ” يعتمد على كونها محبوبة عالميًا ولديها العديد من المعجبين. ‘ Hero Blaze: Three Kingdoms ” تلقت الكثير من الحب في كوريا شهدت انطلاقة آسيا والانطلاق العالمي بفضل جميع المستخدمين المخلصين والداعمين الذين لعبوا اللعبة”. “لن ندخر أي جهد للمضي قدمًا في تحسين خدمة الألعاب لمستخدمينا.”

في هذه الأثناء، الفيديو الترويجي لـ “ Hero Blaze : Three Kingdoms ” تم إصداره على يوتيوب.

https://www.youtube.com/watch? v=DYnjUtoT3ck

بالإضافة إلى ذلك، فإن أحدث المعلومات حول “ Hero Blaze : Three Kingdoms ” يمكن العثور عليها على الموقع الإلكتروني الرسمي و Discord .

نظرة عامة على اللعبة:

©NATRIS CORP. جميع الحقوق محفوظة