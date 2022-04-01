‫لعبة، مجموعة ومباراة: كيف يحمي أول مجمع رياضي في الإمارات، المشجعين من خلال نظام أمان متطور من هيكفيجن Hikvision

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 أبريل/نيسان 2022 / PRNewswire / — قامت مدينة زايد الرياضية – وهي أكبر مجمع رياضي في الإمارات العربية المتحدة – بتوزيع نظام أمان من هيكفيجن Hikvision بالموقع، وذلك لحماية 1.7 مليون زائر رياضي كل سنة، يقلل هذا الحل الذي يضم أكثر من 670 كاميرا متكاملة، من أعباء العمل والتكاليف مع ميزات الذكاء الاصطناعي الرائعة، مع توفير تصوير فائق الدقة لتعزيز الأمان في جميع أنحاء الموقع.

التحدي: الحاجة إلى تسجيل أمني آلي وعالي الدقة

تستقبل مدينة زايد الرياضية، التي تم الاعتراف باعتبارها الوجهة الرياضية الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكثر من 1.7 مليون مشجع رياضي كل عام. يضم الموقع ملعبا وحلبة للتزلج على الجليد ومركزا للبولينج ومركزا للتنس ومجموعة من المرافق الرياضية الأخرى.

مع وجود هذه الأعداد الكبيرة من الأشخاص الذين يتنقلون في جميع أنحاء الموقع، هناك دائما احتمال وقوع حوادث – مما قد يعرض زوار المجمع للخطر.

المفتاح الأساسي لمنع الحوادث والحفاظ على أمان عشاق الرياضة هو تتبع جميع مناطق المجمع بشكل فعال أثناء الأحداث الرياضية، والاستجابة بسرعة في حالة حدوث أي خطأ. ولكن مع وجود المئات من الكاميرات اللازمة لتوفير تغطية كاملة للموقع، سيكون من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، معالجة تدفقات الفيديو الناتجة بصورة يدوية.

كتحدي إضافي، تحتاج الملاعب والمرافق الرياضية إلى مراقبة المساحات الكبيرة جدا، والتي غالبا ما تكون ذات أسقف جد عالية. هذا يعني أن هناك حاجة إلى كاميرات أمنية عالية الدقة لتوفير تصوير واضح من على مسافات بعيدة، حيث غالبا ما يتم تركيب الكاميرات في أماكن عالية على أعمدة أو أسقف.

لمواجهة هذه التحديات، احتاجت مدينة زايد الرياضية إلى نظام للأمن والسلامة يمكن أن يحمي جميع مناطق الموقع – دون أعباء العمل المفرطة المرتبطة بالمناهج اليدوية.

الحل: نظام أمان متعدد الوظائف على مستوى الملعب من هيكفيجن Hikvision

قامت مدينة زايد الرياضية بتوزيع نظام أمان على مستوى الموقع من هيكفيجن Hikvision ، لزيادة سلامة الزوار إلى أقصى قدر. هذا يشمل جميع الكاميرات ومعدات غرفة التحكم اللازمة لحماية الموقع على مدار 24 ساعة في اليوم.

يضم هذا الحل على حوالي 670 كاميرا هيكفيجن Hikvision بوظائف وأنواع مختلفة تم توزيعها خلال مرحلتين رئيسيتين من مراحل المشروع. يتم استخدامها لحماية جميع الملاعب والمرافق الرياضية داخل مدينة زايد الرياضية، بالإضافة إلى مناطق جلوس المتفرجين ومواقف السيارات.

كما توفر كاميرات هيكفيجن Hikvision المختارة قدرات الذكاء الاصطناعي لأتمتة مهام الأمان الرئيسية، بالإضافة إلى تقديم تصوير عالي الدقة (بدقة 2 و 4 ميجابكسل عبر مجموعة كاميرات هيكفيجن Hikvision و PTZ ).

أحد الأمثلة على ذلك، هو تقنية التعرف على لوحة الترخيص ( ANPR ) المدمجة في الكاميرات في مواقف السيارات في الملعب، والتي تزيد من الأمن وتدعم عمليات وقوف السيارات بكفاءة. تسمح قدرات الذكاء الاصطناعي لفريق الأمن بالبحث مرة أخرى من خلال لقطات الفيديو بسرعة وسهولة أكبر عند التحقيق في الحوادث والأحداث.

تم دمج جميع كاميرات هيكفيجن Hikvision في نظام إدارة الفيديو لمدينة زايد الرياضية.

المزايا: تحسين السلامة والكفاءة وقابلية التوسع لإدارة أمن الموقع

يمكن التعامل مع العديد من مهام الأمان الروتينية بشكل آلي باستخدام حل هيكفيجن Hikvision ، مما يقلل من مخاطر تفويت الحوادث، ويسرع الاستجابات، ويقلل أعباء عمل الموظفين وتكاليفهم.

يقول خالد المطوع، مدير العمليات في شركة أبوظبي للترفيه، وهي الشركة التي تدير وتشغل مدينة زايد الرياضية، “وقد أتاح لنا تبسيط عملياتنا مع هذا النظام أن نعمل بكفاءة أكبر. تساعدنا تنبيهات الأمان الآلية والفيديو عالي الدقة في الاستجابة بسرعة والعمل في طمأنينة”.

زيادة كفاءة التشغيل

تتيح القدرة على البحث في لقطات الفيديو بسرعة وسهولة للتحقيق في الحوادث والأحداث، توفير وقت فريق الأمن بشكل كبير مقارنة بمراجعة الفيديو بشكل يدوي.

يقول خالد المطوع: “تعتبر ميزات الذكاء الاصطناعي لنظام هيكفيجن Hikvision ذات قيمة كبيرة في التحقيق في الحوادث، كما أنها تقلل الوقت الذي يحتاجه موظفونا بشكل كبير”. “هذا يحرر فريق الأمن لدينا للقيام بنشاطنا الأساسي: الحفاظ على سلامة الزوار والتأكد من أن المجمع آمن في جميع الأوقات.”

أمن الذكاء الاصطناعي فعال وكفء بتكلفة معقولة

حقيقة أن كاميرات هيكفيجن Hikvision تستعمل قدرات الذكاء الاصطناعي جعلتها فعالة من حيث التكلفة لمدينة زايد الرياضية توزيع أحدث التقنيات الأمنية بسرعة، في جميع أنحاء الموقع.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافة قدرات جديدة للذكاء الاصطناعي – مثل القدرة على تحديد موقع القاصرين غير المصحوبين بذويهم ومساعدتهم أو إحصاء الأشخاص لمنع الازدحام – بشكل فعال من حيث التكلفة في المستقبل، دون الحاجة إلى استبدال معدات أو برامج غرفة التحكم الحالية.

إدماج سلس مع نظام VMS لمدينة زايد الرياضية

يمكن دمج جميع عناصر نظام هيكفيجن Hikvision الأمني بسلاسة مع نظام VMS المختار في مدينة زايد الرياضية. يضمن هذا التقليل من تكاليف التوزيع والمخاطر أن جميع عناصر الحل تعمل في انسجام لحماية زوار الملعب.

يقول خالد المطوع: “كان من المهم بالنسبة لنا توزيع الكاميرات والمعدات الأخرى في المرحلتين الأولى والثانية بسهولة مع نظام إدارة الفيديو VMS المستخدم حاليا، مع عدم وجود مشكلات في التوافق”. “عرضت هيكفيجن Hikvision حلا سريعا وسهلا، وتم تثبيت الكاميرات للتغطية الكاملة للموقع في الوقت المحدد.”

نبذة عن شركة هيكفيجن Hikvision

شركة هيكفيجن ( Hikvision ) هي شركة مزوّدة لحلول إنترنت الأشياء وتتصدر تقنيات الفيديو قائمة منتجاتها الأساسية. يعمل لدي الشركة موظفين من ذوي الخبرة والمهارات العالية في مجال البحوث والتطوير، وتصنّع الشركة مجموعة متكاملة من المنتجات والحلول المتكاملة لمجموعة متنوعة من القطاعات المتخصّصة. وبالإضافة إلى الخدمات التي توفرها الشركة لقطاع الأمن، توسع الشركة نطاق خدماتها وحلولها لتشمل تقنيات المنازل الذكية والأتمتة الصناعية وإلكترونيات السيارات لتحقيق رؤيتها طويلة المدى. كما تُوفر منتجات هيكفيجن للمستخدمين النهائيين تقنيات ذكاء أعمال تمكّنهم من إدارة أعمالهم على نحو أكثر كفاءة وتحقيق نجاح تجاري أكبر. وتُطبق الشركة أعلى معايير الجودة والسلامة في تصنيع منتجاتها، كما تُوفر لشركائها العديد من موارد الأمن السيبراني المفيدة، بما في ذلك مركز هيكفيجن للأمن السيبراني. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.hikvision.com .