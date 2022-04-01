‫ لتميّزها في خدمات هندسة المنتجات الرقمية… تكريم شركة Daffodil Software في تقييم PEAK Matrix® لعام 2022

جورجاون، الهند، 8 أبريل 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Daffodil Software ، وهي شركة هندسة برمجيات رائدة يقع مقرّها في الهند، عن تكريمها في تقييم PEAK Matrix ® لعام 2021 الذي تُجريه Everest Group . وقد صُنّفت الشركة كشركة “طموحة – Aspirant ” ضمن فئة الشركات المقدّمة لخدمات هندسة المنتجات الرقمية.

تجدر الإشارة إلى أنّ تقييم PEAK Matrix هو أحد أكثر التقييمات الموثوقة المبنية على بيانات لمقدّمي الخدمات العالميين والمنتجات والحلول العالمية في مختلف قطاعات الأعمال. وفي هذا التقييم، يجري تقييم الشركات الرائدة في جميع أنحاء العالم بناءً على مجموعة من العوامل مثل: الرؤية، والقدرات/الأداء، ومدى توفر المواهب والكفاءات، وحجم النجاح/التأثير في السوق، والتكلفة. ويسهم تقييم PEAK Matrix في تمكين الشركات من تقييم منتجاتها وخدماتها مقارنة بمنتجات الشركات المنافسة وخدماتها، وهو ما يساعدها على تحسين أدائها.

وقد أجرت Everest Group تقييمًا للعديد من الشركات التي تقدّم خدمات هندسة البرمجيات بناءً على عوامل متنوّعة؛ من بينها: انتشار منتجات الشركة في الأسواق (عدد عملائها، وصافي إيرادات جميع منتجاتها، ومعدّل نموها السنوي، وعدد عملائها الجدد، ونماذج تسعير منتجاتها، وغير ذلك)، وتنوّع حافظة منتجاتها (تنوّع قاعدة عملائها/صافي إيرادات جميع منتجاتها في جميع المناطق الجغرافية، وأهم عملائها وفئاتهم)، والقيمة التي تقدّمها لعملائها.

وشركة Daffodil Software هي شريك تقني للعديد من الشركات الناشئة المبتكرة، والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. وتشتهر الشركة عالميًا بفرق عملها الموهوبة والمتميزة في مجموعة متنوعة من التقنيات الحديثة والتي تشمل الذكاء الاصطناعي، والتشغيل الآلي للعمليات، والعمليات السحابية، وغير ذلك؛ وهو ما يسهم في زيادة تنوّع عملاء الشركة، ومن بينهم: بنك الاحتياطي الهندي، وشركة سامسونغ، ومستشفيات Mount Sinai ، وشركة Dangote ، وشركة Johnson Controls ، وغير ذلك.

وفي تعليقه على هذا التكريم، قال يوغيش أغاروال (الرئيس التنفيذي لشركة Daffodil Software ): “نحن سعداء وفخورون بتكريمنا للمرة الثانية من قبل مجموعة Everest Group. وبفضل نهجنا الذي يُركّز على إيجاد الحلول وتقنياتنا الحديثة وفرق عملنا التي تتسم بتنوّع مهاراتها ومواهبها؛ فقد تمكّنا من تبوأ مكانة متميّزة في قائمة أفضل مقدّمي خدمات هندسة البرمجيات. وهذا التكريم يثبت مدى التزامنا على المدى الطويل بإيجاد حلول ذكية لعملائنا.”

وأضاف: “وبالإضافة إلى استثمارنا في التقنيات الحديثة، فقد استثمرنا في ابتكار مجموعة متنوّعة من المنتجات والحلول في قطاعات مختلفة، ومن بينها تكنولوجيا المعلومات الصحية، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية. وقد أسهم هذا التنوّع في مساعدة عملائنا على تحقيق نتائج أفضل لأعمالهم.”

عن شركة Daffodil Software

على مدار أكثر من 20 سنة، كانت شركة Daffodil Software شريكًا تقنيًا موثوقًا لتكنولوجيا البرمجيات للعديد من الشركات في جميع أنحاء العالم. وبفضل ابتكاراتها مسجلة الملكية، وعملياتها التي تتميّز بالمرونة التقنية والتي أثبتت فعاليتها على المدى الطويل، يسعى فريق الشركة من الاختصاصيين التقنيين (الذين يزيد عددهم على 1200 اختصاصي) بجد للمساهمة في الارتقاء بالقطاع التقني ومساعدة الشركات -من خلال التكنولوجيا- على زيادة القيمة المقدّمة لعملائها. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: https://www.daffodilsw.com

للتواصل الإعلامي:

كارتيك كاكار

بريد إلكتروني: media-relations@daffodilsw.com