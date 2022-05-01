‫ لا ملل بعد الآن: أظهرت الدراسة أن المحاسبون والمدققون يرون أنفسهم مبدعون، ومحبون للمعرفة، ومغامرون

شاركت شركة Caseware ، التي قامت مؤخرًا بتغيير علامتها التجارية، الأبحاث التي ترمي إلى تغير قواعد الصناعة وأطلقت الأداة الأولى لسلسلة الأدوات التحويلية التي تعمل على تلبية الاحتياجات المتغيرة للصناعة.

تورنتو، 20 مايو 2022 / PRNewswire / — ربما لا تُقتصر سمات الإبداع، وحب المعرفة، والمغامرة فقط عادة على المحاسبين والمراجعين، ولكن أظهرت دراسة حديثة أن عدد متزايد من المتخصصين في هذا المجال يرون أنفسهم كذلك.

وأفاد البحث – الذي أجرته شركة البرمجيات الرائدة Caseware International من خلال مقابلات مع ما يقرب من 500 محاسب ومدقق من جميع أنحاء العالم – إلى أن المهنة تتجه نحو المزيد من العمل الذي يقوم به الإنسان ويركز على الرؤى.

وطبقًا للدراسة، يُقدِر حوالي 37% من المحاسبين والمراجعين، الذين شملهم البحث، بشدة حل المشكلات بأسلوب إبداعي. وصرح ما يقرب من نصفهم (47%) إنهم يُعدون كمغامرين عندما يتعلق الأمر بتجربة تقنية جديدة. وصرح المحاسبين المحترفين إنهم يريدون قضاء المزيد من الوقت في التعاون مع عملائهم وزملائهم، وتحول اهتمامهم من تحليل ما حدث إلى توقع ما سيحدث.

وصرح ديفيد أوزبورن، الرئيس التنفيذي لشركة Caseware ، قائلًا: “لقد أصغينا عن كثب لعملائنا على مدار أكثر من 30 عامًا، والهدف الواضح من هذا البحث هو أن الصناعة ستتغير بشكل كبير في المستقبل عما هي عليه اليوم. تحولت المهنة، التي كانت تُعد تقليدية ومملة ومعقدة في معادلتها، سريعًا إلى مهنة ديناميكية تركز على التعاون الإبداعي والرؤى التحليلية. وتخلق الحلول السحابية، والأتمتة الذكية، وغيرها من الابتكارات فرص عمل جديدة وتفتح مسارات مهنية جديدة”.

وأجرت شركة Caseware ، مقدم الخدمات الرائد للبرمجيات كخدمة ( software-as-a-service – SaaS ) لقطاع التدقيق والمحاسبة، الدراسة من أغسطس حتى ديسمبر 2021. ويجري بالفعل، حاليًا، تطبيق النتائج في تطوير منتجات الشركة وخدماتها، كما أخطرت الشركة بتغيير علامتها التجارية التي أُزيح الستار عنها مؤخرًا. وكانت فكرة تطوير العديد من المشاركين لمهاراتهم الشخصية من أجل تعزيز علاقات عمل أوثق مع العملاء وزملائهم في الفريق من بين الأفكار التي شاركها المشاركون في البحث. كما أظهر البحث إدراكهم الشديد لقدرتهم على إحداث تأثير دائم.

وصرح أوزبورن قائلًا: “نرى، أكثر من أي وقت مضى، أن المراجعين، والمحاسبين، والمحللين الماليين يفخرون بحقيقة أن عملهم يفيد العالم ويحسنه. فهم يلعبون دورًا هامًا، على سبيل المثال، في مساعدة المؤسسات على تجاوز الإفصاح المالي التقليدي لمشاركة معلومات الممارسات البيئية، والاجتماعية، وحوكمة الشركات ( Environmental, Social, and Governance – ESG ). سواء أكان المحاسبين المحترفين يكتشفون الاحتيال ويمنعونه، أو يضمنون عمل الأنظمة بشكل صحيح، أو يساعدون الشركات على العمل معًا بكفاءة ومهنية، فإن الأشخاص الذين يعولون على Caseware يحدثون تأثيرًا ملموسًا”.

Caseware تُعلن تغيير علامتها التجارية

أعلنت شركة Caseware ، من أجل دعم عملية التغيير التحولي في الصناعة وقيادته، عن تغيير علامتها التجارية العالمية حيث بدأت في طرح الجيل التالي من أدوات الأتمتة، والتحليلات، وحل المشكلات – وجرى تصميم كل هذه الأدوات من أجل إثراء تجربة عملائها لأنها تساعد عملائها على تحقيق أداء لم يشهد له مثيل.

وجرى الكشف عن العلامة التجارية الجديدة لـ Caseware في تورونتو في CwX ، أول مؤتمر سنوي عالمي للشركة. وحرص أوزبورن، في عباراته الموجهة للجمهور الشخصي وعبر الإنترنت، على تزويد العملاء بأدوات مبتكرة ومتعددة الاستخدامات تمكنهم من القيام بأعمالهم على أفضل وجه. وشارك الرئيس التنفيذي أيضًا إحساس الشركة المتجدد بالهدف قائلًا: “نعمل في Caseware من أجل مساعدة عملائنا على العمل بشكل أكثر فعالية، واكتساب رؤى أعمق ورؤية المزيد في طريقهم نحو التغيير للأفضل. وننجح في عملنا عن طريق إثراء نجاح عملائنا ومساعدتهم في عملية دفع عجلة التحول من خلال تصميم تقنية تعكس فهمنا العميق لما يأملون في تحقيقه – ولماذا يأملون في ذلك”.

وتُعد Sherlock ، الأداة المتطورة السحابية المختصة في التحليل الذكي للأعمال، من الأمور الأساسية في عرض المنتجات الجديدة للشركة، حيث تدمج البيانات عبر مشاركات متعددة وتولد رؤى قوية يمكن الاستفادة منها بعد ذلك من أجل زيادة الكفاءة وتسريع النمو. وجرى إطلاق Sherlock رسميًا في 19 مايو، وهي الأولى من نوعها في سلسلة المنتجات المغيرة للسوق التي تخطط Caseware من أجل تقديمها خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

وصرح أوزبورن، الذي انضم إلى Caseware كمدير تنفيذي في يونيو 2021 بعد استثمار استراتيجي في الشركة من شركة الأسهم الخاصة Hg Capital في أكتوبر 2020، قائلًا: “نظرًا لأننا ننشأ الأدوات التي تساعد في تغيير مستقبل المحاسبة، فإننا نساعد أيضًا العملاء الأفراد في السعي وراء الوظائف التي تعول على حب المعرفة والذكاء الإبداعي”.

وشهدت شركة Caseware ، بفضل الدعم المالي من Hg وتحت قيادة أوزبورن، نموًا أسيًا. حيث أضافت الشركة، في العام الماضي وحده، أكثر من 250 فردًا جديدًا في الفريق حول العالم. وسعت Caseware أيضًا، توطيدًا لمكانتها كمقدم خدمات رائد لبرامج التدقيق والضمان السحابية، من أجل توسيع نطاق تواجدها العالمي من خلال الاستحواذ على ثلاثة من موزعيها – في الولايات المتحدة، والدنمارك، وهولندا.

وصرح أوزبورن قائلًا: “تُعد هذه الأوقات مثيرة للغاية لقطاع المحاسبة والمراجعة حيث يأخذنا التحول الرقمي إلى مراحل لم نتخيل يومًا أننا سنصل إليها. ونتطلع إلى تزويد المزيد من المحاسبين والمراجعين حول العالم بحلول تلبي توقعاتهم العالية فيما يتعلق بالسرعة، والدقة، والاستجابة، وبالمثل رغبتهم في تسهيل التعاون وحل المشكلات القائم على الرؤى. يمكنهم، مدعومين بأدواتنا ومنصاتنا المصممة خصيصًا لذلك، التركيز على ما هو أكثر أهمية مثل بناء علاقات أقوى مع زملائهم وعملائهم – وسنكون بجانبهم هناك كشريك موثوق ومبتكر”.

نُبذة عن Caseware

تُعد Caseware مقدم الخدمات العالمي الرائد لحلول التدقيق، والتقارير المالية، وتحليلات البيانات الممكّنة سحابيًا لشركات المحاسبة والشركات والهيئات التنظيمية الحكومية. وتساعد أدوات ومنصات Caseware المبتكرة أكثر من نصف مليون عميل في 130 دولة على العمل بشكل أكثر ذكاءً، والتعمق أكثر في البحث ورؤية المزيد أثناء عملية تحويل الرؤى إلى تأثير ملموس. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://www.caseware.com .

للتواصل الإعلامي وإجراء المقابلات: إيزابيلا كيما – مسؤولة التواصل في الشركة، isabella.kima@caseware.com