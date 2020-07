لارسن آند توبرو إنفوتيك تدشن كانفاس، منصة هندسة البرمجيات العصرية لبيئات العمل البعيدة والهجينة في المستقبل

وبما يتجاوز مفهوم العمل من المنزل “Work from Home (WFH)“، تقترب منصة إل تي آي كانفاس مع منهج كل شيء من المنزل “Everything from Home “xFH”” في خمس مستويات، لكل منها مجموعة من الأدوات والحوكمة والمخرجات. ويتعرض المستوى الأول للاشتراط الرئيسي وهو “العمل من المنزل” ويتيح العمل السلس والكفء عن بعد مع الموظفين. بينما يعرض المستوى التالي خيارات اتصال آمنة “تؤمن من المنزل”. ويساعد المستوى الثالث في “المشاركة من المنزل” ويتيح التعاون النشط مع بيئة العمل البعيدة. ويساعد المستوى الرابع في تحقيق مستويات مخرجات أعلى وتحقيق “إنتاجية من المنزل”. بينما يتيح المستوى الأخير “النمو من المنزل” على المستويين الشخصي والمؤسسي للتمكن من النمو على النحو المناسب.

