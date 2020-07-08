لارسن آند توبرو إنفوتيك تدشن كانفاس، منصة هندسة البرمجيات العصرية لبيئات العمل البعيدة والهجينة في المستقبل

تستفيد منصة إل تي آي كانفاس من تقنيات مايكروسوفت لمساعدة الشركات على تبني طرق جديدة في العمل

مومباي، الهند، 8 يوليو/ تموز، 2020 /PRNewswire/ — دشنت شركة لارسن آند توبرو إنفوتيك “Larsen & Toubro Infotech” (رمز بورصة بومباي: 540005) (سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية: LTI)، شركة الاستشارات التقنية والحلول الرقمية العالمية، منصة إل تي آي كانفاس “LTI Canvas“، منصة هندسة البرمجيات العصرية التي تتصدى للحاجة الماسة لتمكين الأعمال من أي مكان. وتعد منصة إل تي آي كانفاس بمثابة منصة متكاملة تجمع العديد من العمليات، والأدوات، والمناهج، لقيادة التقنية ومخرجات الأعمال في بيئة تعمل فيها الفرق في بيئة موزعة.

وتساعد منصة إل تي آي كانفاس الرقمية المرنة المؤسسات في رفع كفاءتها وقدرتها على الابتكار في بيئة بعيدة أو هجينة. وتجمع منصة إل تي آي تقنيات مايكروسوفت وحلول لارسن آند توبرو إنفوتيك لمساعدة اختصاصي تقنية المعلومات عبر جميع الصناعات في التعاون بسهولة والمحافظة على الإنتاجية. وهي تعتمد على بنية الخدمات الدقيقة والاستفادة من منصات مايكروسوفت من قبيل أزور “Azure” وفرق مايكروسوفت 365 “Microsoft 365“، ضمن منصات أخرى بالإضافة إلى طرق لارسن آند توبرو إنفوتيك الخاصة بحلول العمل. وتعمل منصة إل تي آي كانفاس على تيسير العمليات التي من قبيل تطوير البرمجيات، والدعم، والتحول، وإدارة المعرفة، وإدارة البنية التحتية، وتأمين المعلومات. وهي تدمج الإمكانيات من خلال السحابة، والمرونة، والمطورين والمشغلين “DevOps“، والتفكير التصميمي من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي/ التعلم الآلي والتحليلات.

وفي هذا الإطار، صرح ناشيكت ديشبانده “Nachiket Deshpande“، مدير التشغيل وعضو مجلس الإدارة التنفيذي، بشركة لارسن آند توبرو إنفوتيك، قائلاً: “أجبرت الجائحة المؤسسات على إعادة التفكير بشأن منهجها الخاص باستمرارية الأعمال وإنتاجية الموظفين. ومع اكتساب بيئات العمل الهجينة قبولاً سريعًا، صممنا منصة إل تي آي كانفاس كمنصة متكاملة تسمح بتقديم خدمات هندسة البرمجيات عن بعد. وتحدث منصة إل تي آي كانفاس تدخلات مؤثرة وتتيح كذلك العمليات التمهيدية التي من قبيل، اكتشاف الحلول، واشتراطات ورش العمل والتحولات التي يمكن تنفيذها عن بعد. وتعد منصة إل تي آي كانفاس بمثابة تصميمنا لمستقبل هندسة البرمجيات”.

ومن جانبه، صرح ميتول باتيل “Meetul Patel“، عضو مجلس الإدارة التنفيذي للنمو الاستراتيجي، مايكروسوفت الهند، قائلاً: “لقد ألهمنا عملاؤنا وشركاؤنا الذين يسخرون الأدوات الرقمية في تصفح البيئات الصاعدة عبر الصناعات والمناطق الجغرافية. وستساعد مايكروسوفت أزور والتقنيات المتقدمة في الإسراع الآمن من استخدامات التقنية عبر المؤسسات وإتاحة الابتكارات التي يمكنها إعادة تشكيل بيئة العمل. ويسعدنا الاشتراك مع لارسن آند توبرو إنفوتيك في منصة إل تي آي كانفاس، التي تتسم بمنهج فريد متعدد المستويات لتحقيق أفضل المخرجات للمؤسسات التي تطور إمكانيات العمل من أي مكان”.

وبما يتجاوز مفهوم العمل من المنزل “Work from Home (WFH)“، تقترب منصة إل تي آي كانفاس مع منهج كل شيء من المنزل “Everything from Home “xFH”” في خمس مستويات، لكل منها مجموعة من الأدوات والحوكمة والمخرجات. ويتعرض المستوى الأول للاشتراط الرئيسي وهو “العمل من المنزل” ويتيح العمل السلس والكفء عن بعد مع الموظفين. بينما يعرض المستوى التالي خيارات اتصال آمنة “تؤمن من المنزل”. ويساعد المستوى الثالث في “المشاركة من المنزل” ويتيح التعاون النشط مع بيئة العمل البعيدة. ويساعد المستوى الرابع في تحقيق مستويات مخرجات أعلى وتحقيق “إنتاجية من المنزل”. بينما يتيح المستوى الأخير “النمو من المنزل” على المستويين الشخصي والمؤسسي للتمكن من النمو على النحو المناسب.

لمعرفة المزيد عن المنصة، قم بزيارة الموقع الإلكتروني: https://canvas. lntinfotech.com/

نبذة عن لارسن آند توبرو إنفوتيك

تساعد لارسن آند توبرو إنفوتيك “إل تي آي” (المعروفة اختصارًا بسوق الأوراق المالية الوطنية الهندية: LTI)، شركة استشارات التقنية والحلول الرقمية العالمية، أكثر من 420 عميلاً على النجاح في عالم أكثر تقاربًا. ومع عملياتنا في 32 دولة، نقطع مع عملائنا أشواطًا إضافية ونسرع من عملية التحول الرقمي باستخدام منصة إل تي آي موسايك التي تمكن رحلات العميل باستخدام الهاتف الجوال، والوسائط الاجتماعية، والأدوات التحليلية، وإنترنت الأشياء، والسحابة. وتأسست الشركة عام 1997 وهي إحدى شركات مجموعة لارسن آند توبرو ليمتد “Larsen & Toubro Limited“، ويوفر ميراثنا الفريد خبرات غير مسبوقة في العالم الفعلي تتيح لنا حل أكثر التحديات تعقيدًا التي تواجه الشركات في جميع الصناعات. وكل يوم، يساعد فريقنا الذي يضم أكثر من 30,000 شخص العملاء على تحسين كفاءة أعمالهم وعملياتهم التقنية وتقديم قيمة لعملائهم والموظفين وحملة الأسهم. ويمكن التعرف على المزيد على الموقع الإلكتروني http://www.Lntinfotech.com أو متابعتنا على @LTI_Global.

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“ xFH – LTI Design for Thriving in the WFH Future “

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