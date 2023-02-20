‫لإثبات الاحتياطيات لشهر فبراير يشير إلى وجود احتياطيات بقيمة 8.6 مليار، مع اطلاع أكثر من ربع مليون مستخدم على حجم الاحتياطيات والالتزامات بالمنصة

قام أكثر من 175,000 مستخدم فريد بالاطلاع علىصفحة إثبات الاحتياطيات الخاصة بـ OKX، واستعرض أكثر من 90.000 مستخدم فريد إثبات حجم الالتزامات على المنصة

كما يشير تقرير إثبات الاحتياطيات إلى أن OKX تمتلك أكبر حجم احتياطيات نظيفة بنسبة 100% بين منصات التداول الرئيسية

فيكتوريا، سيشيل ، 20 فبراير 2023 – نشرت OKX، ثاني أكبر منصة لتداول العملات المشفرة على مستوى العالم من حيث حجم التداول وشركة تقنية الويب 3 الرائدة، اليوم التقرير الشهري الرابع لإثبات الاحتياطيات (PoR) والذي أظهر حجم احتياطيات بلغ 8.6 مليار دولار تحتفظ به المنصة من العملات BTC وETH وUSDT.

وقد أبدى مستخدمو منصة OKX اهتمامًا كبيرًا باستعراض حجم الاحتياطيات وكذلك استخدام أدوات مفتوحة المصدر للتحقق من حجم الالتزامات، حيث يزور أكثر من 175,000 مستخدم فريد صفحة “إثبات الاحتياطيات”، بالإضافة إلى أكثر من 90,000 مستخدم فريد يستعرضون حجم الالتزامات في صفحة “إثبات الاحتياطيات”. كما تشير بيانات التقرير الصادر عن جهة خارجية إلى أن OKX تمتلك أكبر حجم احتياطيات نظيفة بنسبة 100% بين منصات التداول الرئيسية.

نسب احتياطيات OKX الحالية من العملات:

BTC: 104%

ETH: 104%

USDT: 102%

وكما هو الحال مع جميع تقارير OKX لإثبات الاحتياطيات، يمكن للمستخدمين استعراض بيانات تقرير OKX لإثبات الاحتياطيات لشهر فبراير على موقعها الإلكتروني، بما في ذلك استعراض نسب الاحتياطي للبيانات الجديدة والتاريخية. كما يمكن التحقق من بيانات الاحتياطيات والالتزامات ذاتيًا باستخدام أدوات غير موثوقة على الموقع الإلكتروني لـ OKX.

من جانبه صرَّح “لينيكس لاي”، العضو المنتدب لشؤون الأسواق المالية لدى لشركة OKX، قائلاً: “نحن فخورون بمواصلة النشر الشهري لتقرير إثبات الاحتياطيات بما يتماشى مع التزامنا الراسخ بمراعاة الشفافية والثقة في OKX. وتشير بياناتنا أن مئات الآلاف من مستخدمينا قد أبدوا اهتمامًا كبيرًا باستعراض أحجام الاحتياطيات التاريخية واستخدام أدوات مفتوحة المصدر للتحقق من تضمين التزاماتهم. كما أن إثبات الاحتياطيات ليس موضوعًا خاصًا، بل إنه ذو أهمية حيوية لبناء ثقة المستخدم ونحن ملتزمون بضمان استمرار ريادة OKX في هذا الموضوع.”

وتجدر الإشارة إلى أن OKX قد نشرت أكثر من 23,000 عنوان لبرنامج Merkle Tree PoR الخاص بها لإثبات الاحتياطيات، وستواصل استخدام هذه العناوين للسماح للجمهور بعرض بيانات تدفقات الأصول. ويُعد بروتوكول OKX لإثبات الاحتياطيات بروتوكولاً مفتوح المصدر ومتاح للجمهور على Github. ويمكن عرض ممتلكات OKX الإضافية على لوحة بيانات OKX Nansen Dashboard.

وستواصل OKX نشر تقارير إثبات الاحتياطيات الخاصة بها بصفة شهرية في إطار التزامها بالشفافية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل على العنوان: media@okx.com

ما هو تقرير إثبات الاحتياطيات؟

إثبات الاحتياطيات هو عبارة عن تقرير يعرض حجم الأصول من العملات المشفرة للمنصة والذي يضمن بأن مؤسسة الحفظ (وهي OKX هنا) تحتفظ بالأصول التي تدعي بأنها تحتفظ بها وتمتلكها بالنيابة عن مستخدميها. وتستخدم OKX برنامج شجرة Merkle (شجرة hash) لإثبات هذه الاحتياطيات بطريقتين. أولاً، يمكن للمستخدمين الاطلاع على رصيدهم في الشجرة والتأكد من أن أصولهم محتفظ بها ضمن إجمالي رصيد OKX من الأصول. ثانيًا، تتم مقارنة إجمالي رصيد OKX من الأصول برصيد محفظة OKX من الأصول المعلن عنه على السلسلة لإثبات الاحتياطيات.

ما المقصود بـ” الأصول النظيفة“؟

يتم اعتبار تعتبر الأصول بأنها “نظيفة” في “إثبات الاحتياطيات” (PoR) عندما يحدد تحليل الجهة الخارجية أنها لا تتضمن رمزًا مميزًا لمنصة تبادل العملات المشفرة، وأنها تتكون فقط من أصول عملات مشفرة “تقليدية” ذات قيمة سوقية عالية مثل BTC وETH وUSDT. وتراقب شركة CryptoQuant ، المتخصصة في إجراء تحليلات البلوكشين، تقارير “إثبات الاحتياطيات” (PoR) لمنصات تبادل العملات المشفرة على مستوى الصناعة، والتي أفادت بأن أصول منصة OKX “نظيفة بنسبة 100%.” .

نبذة عن OKX

OKX هي شركة تقنيات رائدة عالمًا في بناء مستقبل تقنية Web3. وتشتهر منصة تداول العملات المشفرة الخاصة بشركة OKX بأنها الأسرع والأكثر موثوقية بالنسبة إلى المستثمرين والمتداولين المحترفين في كل مكان، وهي ثاني أكبر منصة تداول على مستوى العالم من حيث حجم التداول.

وتشمل الحلول الرائدة من OKX للإدارة الذاتية للأصول محفظة OKX Wallet، المتوافقة مع تقنية Web3، والتي تتيح للمستخدمين تحكمًا أكبر في أصولهم مع توسيع إمكانية الوصول إلى منصات التداول اللامركزية (DEXs) وأسواق رموز NFT والتمويل اللامركزي (DeFi) ورموز GameFi والآلاف من التطبيقات اللامركزية (dApps).

كما تقيم OKX شراكات مع العديد من أفضل العلامات التجارية والرياضيين على مستوى العالم، بما يشمل: نادي مانشستر سيتي لكرة القدم بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وفريق مكلارين للسباقات الفورمولا 1، مهرجان تريبيكا السينمائي،، ولاعب الجولف “إيان بولتر”، ولاعب الألعاب الأوليمبية “سكوتي جيمس”، والسائق “دانيال ريكاردو” في سباقات الفورمولا 1.

وتلتزم OKX بضمان الشفافية والأمان وتنشر تقارير إثبات الاحتياطيات بصفة شهرية.

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