‫لأول مرة في الكويت مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي يحتضن فرقة بويس افنيو

KUWAIT CITY, 12 سبتمبر / أيلول 2022/PRNewswire/ — إذا كنت من عشاق موسيقى البوب والروك فهذا الموضوع يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لك ، فعلى مدار يومين متتاليين 29-30 سبتمبر الجاري ، يشهد المسرح الوطني في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ، حفلان غنائيان من العيار الثقيل مع الفرقة الغنائية بويس افينيو في لقاء هو الأول للفرقة الأمريكية مع جمهورها في دولة الكويت .

رجوع بعد إنقطاع

“ أهلاً ، مرة اخرى” هي التسمية الأنسب لهذه الجولة الفنية ، خاصة وأنها تأتي بعد عام من التوقف الاضطراري للفرقة لكن غياب الحفلات لا يعني غياب الموسيقى ، فقد طرحت المجموعة ألبومها الخامس في بداية ٢٠٢١ بعنوان : بويس افينيو غريتست هيتس ويشتمل على قائمة من أفضل اغاني الفرقة الخاصة وأنجحها على الإطلاق .

من ساراسوتا إلى العالم

عام ٢٠٠٤ في شارع بويس ، بمدينة ساراسوتا – فلوريدا، حيث لم تكن موهبة الأشقاء سراً، وبعد إنهاء الدراسة في ثانوية باين فيو وإكمال تعليمهم في جامعتي فلوريدا وهارفارد ، تكونت الفرقة لتضم ثلاث أعضاء هم : أليخاندرو لويس ، مانزانو ، فابيان رافاييل مانزانو ، ودانيال انريكي مانزانو. وبرغبة متقدة .. شغف أكبر وظروف مواتية أكثر من قبل تشكلت بويس افينيو كمجموعة هواة .

داخل الموسيقى ،، خارج الإنترنت

في منتصف مشوار الفرقة الفني – ظهر اليوتيوب – ويصدف سبتمبر من هذا العام مرور ١٥ عاماً على نشر أول فيديو مصور لهم على المنصة – نسخة من بيفور اتس تو ليت ، لفرقة ذا قو قو دولز – وتعاونات غنائية ذكية مع فرق ونجوم آخرين، واختيارات موسيقية موفقة جداً استطاعت ان تحظى معها بستة مليارات مشاهدة وتحصد ملايين المشتركين ، كما تعد اليوم بويس افينيو واحدة من أكثر فرق الموقع شعبية وتفرد .

عودة الى البدايات

الموسيقى متعة خاصة وبويس افينيو يدركون ذلك جيداً لذا كان الاستقلال دائماً هو الخطة ، فقد أصدرت المجموعة حتى اللحظة خمس ألبومات من إنتاجها وبعد تجربة قصيرة مضطربة مع شركة إنتاج موسيقي ، عادت بويس افينيو للعب بقواعدها .. الغناء على رتم معين متى ما أرادوا دون التزامات . وبالرغم من امتلاك الفرقة لرصيدها الفني الخاص إلا أنها مستمرة بأداء نسخ مغناة – ففي نهاية اليوم أهم وظيفة في الفن هي صناعته ، ولأن التجربة ممتعة ، تصر الفرقة على تكرارها .

خاص .. متنوع.. وأصيل

مزيج من البوب والروك جنبا الى جنب ، دون أن تفقد الدهشة اتزانها أو تغدو منقوصة .. اذا ماذا يمكنك أن تتوقع؟ بداية ستجد نفسك في مواجهة أداء منفصل، متغير، دون أن يخطئ السياق أو يتعرج فالأكيد هنا ، أنك لن تقع في فخ الرتابة ولو لمرة واحدة ، إنه غناء مختلف متنوع ممتع فحسب .

مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي هو معلم معماري وثقافي في قلب مدينة الكويت أفتتح عام ٢٠١٦ ويهدف لتسليط الضوء على الفنون والإبداعات المحلية والعالمية ويشكل مركزاً وطنياً للثقافة في البلاد ، يتكون من ٤ مباني بتصميم جذاب مستوحى من الجواهر وتحتوي على مسارح ، قاعات للمؤتمرات والحفلات والمعارض والمطاعم محاطة بحدائق ومسطحات خضراء

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