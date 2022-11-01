‫كيهوا تُصنف كمورد عاكس تخزين الطاقة رقم 5 على مستوى العالم في عام 2021

وعلى الرغم من نقص العمالة وقضايا سلسلة التوريد المرتبطة بكوفيد-19 في السوق العالمية، لا تدع كيهو أبدًا الصعوبات والتحديات توقف التزامها بالتنمية المستدامة العالمية. تمتلك الشركة 20000 م2 منطقة تصنيع من 4 قواعد تصنيع، وأكثر من 4000 موظف وقدرة إنتاج شمسية سنوية تبلغ 40 جيجاوات. مع القدرة الإنتاجية الرائعة، تواصل الشركة تنفيذ مشاريعها الخارجية، مما يضمن النمو المستمر للإيرادات من المشاريع مع المساهمة بشكل كبير في صعود تصنيف الشركة على القائمة.

ويجري الترويج للجولة العالمية الجديدة الحالية من ثورة الطاقة، وينضج تدريجيًا نموذج الأعمال لسيناريوهات تطبيقات تخزين الطاقة، وسيصبح تخزين الطاقة أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تحول الطاقة العالمي. واستجابة لهذا الاتجاه التنموي، تولي كيهوا أهمية كبيرة لسوق تخزين الطاقة وتقدم تخطيطها الاستراتيجي، بهدف اغتنام فرص النمو وستواصل مرافقة التحوّل العالمي للطاقة.

في السنوات الأخيرة، كانت كيهوا تمضي قدمًا في مجال تخزين الطاقة، حيث توفر حلول ESS لجميع السيناريوهات، بما في ذلك حلول ESS السكنية و C&I ESS وحلول محطات الطاقة واسعة النطاق، تاركة سمعتها الممتازة في جميع أنحاء العالم.

مع ارتفاع سوق تخزين الطاقة بسرعة، استجابت كيهوا أيضًا لاحتياجات تخزين الطاقة السكنية سريعة النمو.و حصدت سلسلة iStoragE السكنية المتكاملة ESS التي أطلقتها كيهوا في أغسطس من هذا العام أكثر من 20000 مجموعة من اتفاقيات التوريد بإجمالي 390 وات في أقل من ثلاثة أشهر بعد إصدارها.

“ PV+ESS للمستقبل.” هذا هو المفهوم الذي اقترحته كيهوا لقطاع الطاقة المتجددة، مما يعبر عن تصميم الشركة على جعل الحلول المتكاملة الكهروضوئية و ESS أعمالها الرئيسية على المدى الطويل وبالتالي مساعدة التنمية المستدامة في العالم. هذا التكريم هو اعتراف بالعمل السابق، وفي المستقبل، ستواصل كيهوا توفير حلول طاقة متجددة آمنة وموثوقة وتكرسها لبناء عالم أكثر اخضرارًا مع المستخدمين العالميين.

حول كيهوا

تأسست كيهوا في عام 1988، وهي مزود رائد عالميًا لحلول الطاقة المتجددة، حيث تقدم حلول العاكسات الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة للمرافق و C&I والتطبيقات السكنية. وحتى الآن، تمتلك كيهوا 21 جيجاوات من المنشآت الكهروضوئية و2.6 جيجاوات من منشآت تخزين الطاقة على مستوى العالم. مع 34 عامًا من الخبرة في صناعة الطاقة المتجددة، خدمت منتجات كيهوا أكثر من 100 دولة حول العالم. في الوقت الحالي، صنفت كيهوا من أفضل 10 علامات تجارية للعاكس الشمسي تستخدم في المشاريع الممولة من القروض لأجل ( Bloomberg ) ومورد عاكس التخزين العالمي رقم 5 ( IHS Markit ). ستواصل كيهوا خلق طاقة خضراء بقوة البحث والتطوير وتكرس جهودها للسماح للعالم بالاستمتاع بحياة خالية من الكربون بأمان.

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