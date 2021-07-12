كيف تعيد تينت جروب تعريف الحياة الفاخرة وتخلق مجتمعات مميزة

أبوجا، نيجيريا، 12 يوليو 2021 /PRNewswire/ — بالنسبة للعديد من النيجيريين في الطبقات الكادحة والمتوسطة، امتلاك امتلاك منزل حلماً مدى الحياة بسبب كم الأموال الضخمة اللازمة لشراء أو بناء منزل. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن توفير المساعدة وتحويل هذا الحلم إلى حقيقة واقعة في الطريق لأن شركة تينت جروب ليميتد (Tent Group Limited) تقدم أكثر بكثير مما هو مرغوب فيه للنيجيريين والذين في الشتات يمكن أن يتخيلوا.

ومن خلال رؤية موجهة نحو تخفيف تحديات الإسكان، توفر تينت جروب منازل أنيقة تطابق بشكل مقنع مع ذوق الأفراد الذين هم على قدر كبير من الثراء، من النيجيريين من الطبقة المتوسطة والمنخفضة الدخل.

صرح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تينت جروب، تشارلز نواكاما تشوكويميكا، قائلًا: “لا مزيد من البحث. فشركة تينت جروب ليميتد هنا لتوفر لك أكثر مما تتخيله.

كما صرح إن الشركة جاءت بكامل قوتها بشغف وإبداع للقيام بشيء مختلف من خلال وضع معايير أعلى وتقديم منازل ذكية.

وحول ما تقدمه الشركة إلى السوق، أعلن تشوكويميكا إن نوع المنازل الذكية التي تقدمها يشمل شققًا موفرة للطاقة وموفرة للغاز.

قال أيضًا إن المنازل الموفرة للطاقة والموفرة للغاز هي منازل حرارية مبنية لتجنب الحرارة.

كما صرح: “تجربة ركن السيارة في منزل ذكي تشبه امتلاك منزل به كل شيء تقريبًا بداخله. هذه الأشياء تشبه تقريبًا ملابسك التي ترتديها، فلا غنى عنها، وكل شيء آخر متوفر لك.

إننا نتحلى بالمرونة، بالنظر إلى حقيقة أن العملاء المحتملين في سوق العقارات لديهم مجموعة متنوعة من الاحتياجات والأذواق والتوقعات. وقد قامت الشركة بتحليل هذه الاتجاهات وقدمت أيضًا حلولًا لإرضاء عملائنا الكرام.

وبهدف تلبية رغبات العملاء ومواصفاتهم، تركز تينت جروب على توفير جميع أنواع المباني التي تتناسب مع الأذواق والتوقعات الفريدة للآفاق، من الدوبلكس شبه المنفصلة بأربع غرف نوم إلى التراسات المكونة من أربع غرف نوم والدوبلكس المنفصل المكون من خمس غرف نوم والدوبلكس المكونة من ست غرف نوم منفصلة وشقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم”.

كما أعلن أن الشركة لديها وحدات دوبلكس شبه منفصلة، والتي تُعد، وفقًا له، جزءًا من العروض الفريدة التي تقدمها تينت جروب إلى السوق.

وأشار إلى أن الشركة تقدم أيضًا حماية الرهن العقاري للمتعهدين، قائلًا:

“تظل هذه الحماية التي لم يسبق لها مثيل في صناعة العقارات ولا يمكن الوصول إليها من قبل الشركات العقارية الأخرى. إنها ميزة فريدة من نوعها في السوق لحماية عملائنا.

“لقد أدخلنا هذا لحماية عملائنا والمتاجرين من الصدمات والشكوك التي قد تنشأ عن فقدان الوظائف والحوادث والأمراض التي قد تجعلهم غير قادرين على دفع ثمن المبنى.

“وفي مثل هذه الحالات، ستأتي شركات التأمين وتستكمل دفع المبنى له بموجب هذا العرض. وهذا أحد الأشياء التي نقدمها مجانًا. وصرح تشوكويميكا قائلًا: “نحن ندفع قسط التأمين نيابة عن المتنازعين”.

بالنسبة للنيجيريين في الشتات، وكذلك أولئك النيجيريين الذين يرغبون في الدخول في العروض الرائعة، فقد أعلن أن الشركة لديها منصة حيث يسجل عليها أصحاب المنازل المحتملين، ويعطون نوع البناء والمواصفات بينما تصمم الشركة المبنى لتلبية احتياجات صاحب المنزل.

“لقد طورنا عملية مدروسة قوية من وضع المفاهيم إلى بدء المشاريع لتلبية احتياجات النيجيريين في الشتات، وذلك باستيعاب أنواع مفاهيم الإسكان المطلوبة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرها.

“لدينا منصة يمكنك التسجيل فيها. لذا، أخبرنا بنوع المنزل الذي تريده. سنقوم بتصميمه انطلاقا من تصور المبنى لتلبية احتياجاتك، وسنقوم ببنائه من أجلك. كما ستكون قادرًا على مراقبة المبنى من اليوم الأول حتى نهاية المشروع لأننا عندما نبدأ المشروع، فإننا نخطط له أيضًا ونتولى التنفيذ”.

“وهذه هي العمليات التي وضعناها. وهذا الأمر يمنح النيجيريين في الشتات ثقة كبيرة. أنت تعلم أن بعضهم لديه مقربين مثل الأعمام والعمات والإخوة والأخوات الذين أرسلوا إليهم الأموال في الماضي، ومع ذلك، لا يقومون بتسليم مثل هذه المنازل.

“لقد جعلنا الأمر مريحًا لهم ومتوافقًا معهم لأنهم لا يدفعون 100 بالمائة من تكلفة المشروع. ولذلك، من الوقت الذي يدفعون فيه ما يصل إلى 10 بالمائة أو 20 بالمائة من التكلفة، نبدأ في البناء لهم”.

بالنسبة للنيجيريين في الشتات الراغبين في العودة إلى نيجيريا، فقد أعلن أن الشركة تقدم أيضًا شققًا للإيجار بقصد التملك.

“كما يمكننا البناء لعملائنا باستخدام أموالنا، ثم تقوم بالإيجار والدفع. وعندما تستأجر هذه الشقة، فإنك تدفع مقابل منزلك. لذلك نحن نعلم أن الأمر سيستغرق خمس سنوات أو 10 سنوات حسب الحالة، لإنهاء دفع ثمن المبنى. وهذه بعض الصفقات التي قدمناها، خاصة للنيجيريين والنيجيريين في الشتات”.

كما صرح إن عملاء الشركة مشتركون في كل القطاعات، وخاصة عالم الشركات والمنظمات غير الحكومية والتعاونيات.

وأعلن قائلًا: “سواء كنت من عملاء السوق الفاخر، والمتوسط، والفئة المنخفضة من السوق، فإن الشركة لديها عرض فريد لك”.

وحول ضمان تسليم الشقة بأفضل تشطيب تماشيًا مع الممارسات المقبولة عالميًا، صرح إن “الأفراد المميزين الذين يقلقون كثيرًا بشأن التشطيبات والتفاصيل في منازلهم التي يختارونها يحتاجون بالتأكيد إلى التواصل مع تينت جروب والتحدث إليها”.

كما ذكر أن تشطيب منازل عملائها دائمًا ما يكون ممتازًا، مضيفًا أنها لا تساوم على الجودة.

وأعلن إن تقدير العجز السكني في نيجيريا يزيد بكثير عن 17 مليونًا، وتواجه الشركة تحديًا لسد هذه الفجوة، وهو سبب للدخول في صناعة العقارات.

انتقد تشوكويميكا انتظار الشركات العقارية في معظم الأحيان لمدة خمس إلى 10 سنوات للحصول على شهادة إشغال (C of O) من الحكومة والتي حسب قوله تعيق النمو في هذا القطاع.

وقال: “لا يخفى عليك أنه إذا لم تكن مستنداتك مصدق عليها، فلا يمكن التعامل معها في أي مكان في العالم، حتى محليًا.

“ونحن نواصل الكفاح من أجل الحصول على حق الإشغال وخطاب النوايا مع الحكومات. من أجل ذلك، إذا أرادت الحكومة منا المساعدة في بناء الكثير من المنازل بأسرع ما يمكن، فإن قانون استخدام الأراضي يحتاج إلى مراجعة عاجلة من خلال التأكد من أن الشركات تحصل على شهادة الإشغال بسرعة وبسهولة نسبية. وسيساعد ذلك في جلب الكثير من الأموال وتسريع الأنشطة في قطاع العقارات”.

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