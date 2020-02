كيف تجعل أجهزة تنفس ماكسير سيستمز اتباع إرشادات السي دي سي للوقاية من فيروس كورونا أسهل

إيرفاين، كاليفورنيا، 18 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أجهزة ماكسير كابر (MAXAIR® CAPR® ) توفر الأمان الكلي والسهولة والسلاسة وسهولة الاستعمال بالنسبة إلى المريض والجدوى الاقتصادية لمؤسسات الرعاية الصحية التي تسعى للتقيد بإرشادات مركز ضبط الأمراض الأميركي (سي دي سي) لمعالجة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ومع إعتبار منظمة الصحة العالمية World Health Organization (WHO) تفشي فيروس كورونا حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا a public health emergency of international concern، فإن مركز ضبط الأمراضالأميركية ينصح العاملين في مجال الرعاية الصحية بالتقيد بالتوصيات المؤقتة المتعلقة بفيروس كورونا interim recommendations regarding the 2019 Novel Coronavirus (COVID-19). وتتضمن هذه التوصيات الاحتياطات القياسية لـ “افتراض أن كل شخص يُحتمل أن يكون مصابًا أو حاملا لمسبّب الأمراض الذي يمكن أن ينتقل في بيئة الرعاية الصحية.”

علاوة على ذلك، تحدد الاحتياطات المعيارية المشار إليها أنه “يجب على موظفي (الرعاية الصحية) الذين يدخلون غرفة مريض مصاب بفيروس كورونا معروف أو مشتبه به) استخدام معدات الوقاية الشخصية، بما في ذلك حماية الجهاز التنفسي) …”

تتضمن بعض المشكلات الرئيسية المتعلقة باختيار تصميم جهاز التنفس الصناعي الحجم الدقيق القياس للقناع أثناء ظروف العمل الفعلية، وتغطية الوجه الكامل، والتلامس مع الرأس والرقبة وحماية السوائل، والراحة العامة وعدم التدخل فيعمل عامل الرعاية الصحيةأثناء قيامه بجميع الأنشطة المطلوبة، والقدرة على التواصل مع المرضى الذين من المحتمل أن يكونوا تحت ضغط كبير.

جهاز MAXAIR CAPR ماكسير كابر هو حل ممتاز للتصدي لهذه المخاوف وغيرها. يتمتع جهاز تنفس تنقية الهواء المزود بالطاقة بتصميم فريد يجمع بين المحرك والمروحة والمرشح وآلية تدفق الهواء التي يتم التحكم بها في خوذة مدمجة وخفيفة الوزن. وهذا يلغي الحاجة إلى أنبوب طويل للتنفس متصل بوحدة مرشح منفاخ مثبتة على حزام، وكلاهما خارجي، ويتطلبان إجراءات تنظيف أكثر صرامة، ويمكن أن يقيد من قدرة حركة موظف الرعاية الصحية.

أنظمةماكسير كابر هي أجهزة ضغط إيجابي، فضفاضة للملوثات، وبالتالي فإن جميع تكويناتها لا تتطلب اختبار مواءمة الحجم.

تتم معالجة نوع ومستوى الحماية التي يتطلبها الموقف من خلال بدائل غطاء الرأس والغطاء المتاحة منجهاز تنفس كابر.

كُم دي أل سي هو غطاء كامل الوجه (العين والأنف والفم) ولا يتطلب نظارات واقية ويوفر عامل حماية عالي (APF = 25).

توفر تكوينات روب المريض والقبعة غطاء كاملا للرأس والعنق لتوفير الوظائف التنفسية والتلامسية، وعامل حماية أعلى (APF = 1000).

الخط الجديد من القبعات لأنظمة تنفس كابر، المفردة 2271PB-07 والمزدوجة 2272PB-07 يوفر حماية إضافية لأنه يلبي متطلبات طريقة الاختبار القياسية ASTM F1671 لمقاومة المواد المستخدمة في الملابس الواقية للاختراق بواسطة مسببات الأمراض المنقولة بالدم.

يوفر كل تكوينلكابر لموظفي الرعاية الصحية مجال رؤية كاملًا واضحًا ويسمح بالتواصل التام مع المريض بما في ذلك تعبيرات الوجه الصديقة والمريحة والمطمئنة.

تمت الموافقة على جميع أجهزة تنفس ماكسير المزودة بالطاقة حسب معايير NIOSH وتشمل مؤشر الليدESLI للأمان (نهاية عمر الخدمة) لتدفق الهواء وشحن البطارية في الرؤية الطرفية العلوي لمرتديها، التي تكون مشيرة إلى التشغيل الدائم ومرئية أثناء ظروف العمل.

تضمن مجموعة شاشاتالليد المنذرة، وجهاز التحكم في تدفق الهواء الثابت القابل للتعديل من قبل المستخدم تلبية احتياجات التبريد الفردية والعمل، واختيار بطارية ليثيوم أيون من 8 إلى 10 ساعات أو 12-15 ساعة، أنبوسع موظف الرعاية الصحيةالعمل لفترة مناوبة كاملة براحة ودون قلق.

تأتي منتجات ماكسير سيستمز مدعومة بضمان كامل وتدريب مباشر في الموقع والمؤتمرات عن بُعد، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من مقاطع الفيديو التدريبية القابلة للتحميل وإرشادات المستخدمين.

أصبحت ماكسير سيستمزهي أجهزة التنفس المفضلة لدى العديد من مؤسسات الرعاية الصحية التي تسعى إلى زيادة أو تحديث معدات الحماية التنفسية لديها في مواجهة تفشي فيروس كورونا الحالي.

حول بيوميديكال ديفايسز إنترناشيونال

شركة Bio-Medical Devices Intl, Inc. هي شركة رائدة في مجال توفير أجهزة التنفس الصناعي التي تعمل بالطاقة (PAPRs) لمختلف البيئات مثل الرعاية الصحية وتصنيع الأدوية ومختبرات البحوث الحيوية والأسواق الصناعية. منذ أكثر من 15 عامًا، تقدم الشركة حلولًا مبتكرة لتلبية الاحتياجات حيثما تتطلب مشكلات الجهاز التنفسي والاتصال الشخصية أعلى جودة من الأمان والراحة للمستخدم. تعد أنظمة ماكسير كابر من بيوميديكال ديفايسز إنترناشيونال أنظمة حماية تنفسية متقدمة تلبي جميع متطلبات التنفس الاصطناعي من OSHA و NIOSH. ماكسير سيستمز قيد الاستخدام في العديد من بيئات الرعاية الصحية والمختبرات حيث توجد الملوثات المحمولة جواً. تسهل أنظمة كابر امتثال المستخدم بفضل الراحة الفريدة وسهولة الاستخدام. أصبحت ماكسير سيستمز هي أجهزة التنفس المفضلة بالمقارنة مع تصميمات البابر و FFR التقليدية (القناع) في العديد من المنظمات.

