كوليرز توسع خدمات إدارة المشاريع لديها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

منصة كوليرز بروجيكت ليدرز تقدم الخبرة العالمية للمؤسسات الحكومية وأصحاب الأعمال الخاصة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 17 مارس / آذار 2021 /PRNewswire/ —

عززت كوليرز، وهي شركة رائدة في مجال الخدمات المهنية المتنوعة وإدارة الاستثمار، منصتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال توسيع خدمة كوليرز بروجكت ليدرز (خدمة قادة المشاريع من كوليرز) في المنطقة. يعمل هذا التوسيع على تعزيز القدرات الحالية لشركة كوليرز من خلال تقديم خدمات استشارية لإدارة المشاريع والبنية التحتية للحكومات وشركات الإدارة وأصحاب شركات القطاع الخاص عبر المشاريع المعقدة والواسعة النطاق، وبرامج التجديد، وتحسين الاستثمارات الرأسمالية من خلال تعزيز الأصول.

“يسعدنا أن نوسع قدرات إدارة المشاريع الشاملة لمنصة كوليرز بروجيكت ليدرز إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. المستوى الفريد للفريق من الخبرة وعمق الخبرة يعززان بشكل كبير الخدمات التي يمكننا تقديمها للعملاء ويزيدان من تسريع نمونا في المنطقة”، كما قال كريس ماكليرنون، الرئيس التنفيذي، أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

“يتيح لنا توسعنا تقديم خبرات إضافية بما في ذلك التمويل البديل مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء مكاتب مخصصة لإدارة المشاريع، وحلول التطوير العقاري الشاملة، مع الخبرة المثبتة ويقينية المشروع،” قال يامن شهاب، نائب الرئيس، كوليرز بروجيكت ليدرز، الشرق الأوسط.

أكملت كوليرز بروجيكت ليدرز أكثر من 15000 مشروع على مستوى العالم حصلت كوليرز مؤخرًا على جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة كوليرز مينا وموقع الخدمات المخصص لكوليرز بروجيكت ليدرز. </52><58 .

حول كوليرز

كوليرز هي شركة رائدة في مجال الخدمات المهنية المتنوعة وإدارة الاستثمار. من خلال عملياتنا في 67 دولة، يعمل لدينا أكثر من 15000 من المتخصصين بشكل تعاوني لتقديم مشورة الخبراء لشاغلي العقارات والملاك والمستثمرين. لأكثر من 25 عامًا، حققت قيادتنا المتمرسة مع ملكية داخلية كبيرة عوائد استثمار سنوية مركبة تصل إلى 20٪ تقريبًا للمساهمين. مع عائدات سنوية تبلغ 3.0 مليار دولار (3.3 مليار دولار بما في ذلك الشركات التابعة) و 40 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، نحن نزيد من فرص نجاح الاستثمارات العقارية إلى أقصى حد ونسرع من نجاح عملائنا وموظفينا. تعرف على المزيد حول كيفية تسريع النجاح على corporate.colliers.com ، تويتر @Colliers أو لنكدن .