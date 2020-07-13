كولد سوليوشنز تختار تاتو سيتي لإنشاء أكبر مرافق سلاسل التبريد في شرق إفريقيا

نيروبي، كينيا، 13 يوليو/ تموز، 2020 /PRNewswire/ — أعلنت كولد سوليوشنز “Cold Solutions“، المزود الرائد لخدمات المخازن والخدمات اللوجستية التي يتم التحكم في درجة حرارتها، عن عزمها استثمار 70 مليون دولار أمريكي لإنشاء أحدث مخازن التخزين البارد التي يتم التحكم في درجة حرارتها في كينيا.

وستكون منشأة كولد سوليوشنز الرائدة على مساحة 15,000 كم مربع في المنطقة الاقتصادية الخاصة في تاتو سيتي بالعاصمة الكينية نيروبي بمثابة المنشأة الأكبر والأكثر تطورًا وكفاءة في المنطقة. وصممت المنشأة بشكل مرن لتلبية احتياجات درجات الحرارة المتفاوتة التي تتراوح بين 26 و-40 درجة مئوية والعديد من فئات المنتجات، من الفاكهة والخضراوات الطازجة، إلى المواد الصيدلانية والأمصال، واللحوم والدواجن، وحتى الأطعمة المجمدة.

وتعد شركة كولد سوليوشنز كينيا بمثابة شركة استثمارية تتبع صندوق آرك كولد تشين سوليوشنز إيست أفريكا “ARCH Cold Chain Solutions East Africa“، وهو صندوق استثمار خاص تتولى إدارته مؤسسة آرك إيمرجينغ ماركيتس بارتنرز ليمتد “ARCH Emerging Markets Partners Limited (ARCH)“.

وبهذه المناسبة، صرح جاريد إيرفينغ “Jared Irving” عضو مجلس الإدارة المنتدب بمؤسسة آرك، قائلاً: “صممت متاجر “كولد سوليوشنز” المتكاملة على نحو يسمح للأعمال بتتبع المنتجات في الوقت الفعلي وتسهيل النقل في جميع أنحاء شرق إفريقيا من خلال الشاحنات التي يتم التحكم في درجة حرارتها، سواء داخل المدن أو إلى وجهات بعيدة”.

وطبقًا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فإن أكثر من 40% من الأطعمة بمنطقة جنوب الصحراء في إفريقيا تتعرض للتلف قبل أن تصل إلى المستهلك. ويمكن أن ترتفع هذه النسبة إلى 60% للمنتجات الطازجة المنتجة في جنوب الصحراء في إفريقيا.

وبدوره أشار كريس بارون “Chris Barron“، المدير الإقليمي بكينيا لمؤسسة رينديفور “Rendeavour“، ومالك ومطور بمنطقة تاتو سيتي الاقتصادية، قائلاً: “يسعدنا الترحيب بمجمع كولد سوليوشنز المتطور للتخزين البارد في منطقة تاتو الصناعية، والتي تضم أكثر من 50 منشأة أعمال كينية وشرق إفريقية ومتعددة الجنسيات تعد الأفضل في أولى المناطق الاقتصادية الخاصة العاملة في كينيا”.

وتعد تاتو سيتي بمثابة مشروع على مساحة 5,000 فدان متعددة الاستخدامات تضم منازل، ومدارس، ومكاتب، ومنطقة تسوق، وعيادات طبية، ومناطق طبيعية، ومجمعًا رياضيًا وترفيهيًا، ومنطقة تصنيع تضم أكثر من 150,000 مقيم وعشرات الآلاف من الزوار اليوميين. وتم بالفعل افتتاح المدارس ومنشآت الأعمال في تاتو سيتي، ويضم المشروع كذلك مجموعة من المنازل التي تناسب جميع مستويات الدخل. وتمثل تاتو سيتي وسيلة جديدة للحياة والتفكير تلاءم جميع مواطني كينيا، وتؤسس بيئة فريدة للعيش والعمل والترفيه تخلو من الازدحام المروري والتنقلات لمسافات طويلة.

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فيث موذيو “Faith Mutheu“

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