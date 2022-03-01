‫”كن غير واقعي”: التذاكر الآن للبيع لعام 2022 #ABUDHABIGP، فرقة سويدش هاوس مافيا تتصدر يوم الجمعة حفل ما بعد السباق

Posted on 46 mins ago by tngadmin

تستضيف جزيرة ياس سباق جائزة  الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي في ختام موسم الفورمولا 1 لعام 2022، ومن المتوقع أن تذهب البطولة إلى السباق الأخير مرة أخرى.

فرقة سويدش هاوس مافيا تتصدر مساء الجمعة حفلات “ياسلام” بعد السباق، وأيضًا ثلاثة أعمال عالمية أخرى من النجوم سيتم الإعلان عنها للمهرجان الذي سيدوم لمدة أربعة أيام

تبدأ أسعار التذاكر من 300 درهم إماراتي مع إتاحة الفرصة للمشجعين لاختيار تجاربهم الخاصة عبر المدرجات ومناطق المشجعين، ويتوفر الآن خصم 30٪ للوافدين الأوائل

جزيرة ياس، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 31 مارس، 2022 /PRNewswire/ — مع انطلاق موسم الفورمولا 1 لعام 2022، أعلنت إدارة رياضة السيارات في أبوظبي اليوم أن التذاكر متاحة الآن للشراء للنسخة الرابعة عشرة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 أبوظبي 2022.

Full Capacity Set for #AbuDhabiGP 2022

 تقام عطلة نهاية أسبوع السباق لهذا العام في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر في حلبة مرسى ياس، حيث تقام الجولة النهائية لموسم الفورمولا 1 لعام 2022 بعد أربعة أيام مليئة بالإثارة والتسلية والسباقات. وسيتم مكافأة مشتري التذاكر الأوائل بخصم الوافدين الأوائل يصل إلى 30٪ من أسعار التذاكر المختارة لعطلة نهاية الأسبوع التي لا يمكن تفويتها لمدة أربعة أيام في جزيرة ياس.

كان سباق 2021 الذي صنع التاريخ واحدًا من أكثر الأحداث الرياضية مشاهدة لهذا العام مع 108 مليون مشاهد يتابعون المباراة النهائية التي تحسم اللقب حول التصميم الجديد في حلبة مرسى ياس. بدأ موسم 2022 في البحرين في وقت سابق من هذا الشهر، واعدًا بدراما وحركة مماثلة مع قواعد جديدة تخلق جيلًا جديدًا من السيارات ومعارك جديدة على الحلبة.

وإلى جانب أربعة أيام من الترفيه المليء بالأدرينالين، يمكن لحاملي التذاكر التطلع إلى الإثارة في حلبة مرسى ياس، والمغامرات المليئة بالمرح في جزيرة ياس، وحفلات “ياسلام” بعد السباق، والتي ستقام مرة أخرى في حديقة الاتحاد.

Swedish House Mafia – Friday Artist

فرقة سويدش هاوس مافيا التي رشحت لجائزة غرامي عدة مرات هم أول النجوم العالميين الذين يتم الإعلان عنهم، ويتصدرون حفل “ياسلام” بعد السباق ليلة الجمعة. الثلاثي ستيف أنجيلو وسيباستيان إنغروسو وأكسويل – موسيقى الهاوس الممزوجة مع أغاني الهيب هوب الجريئة، وطابع الروك أند رول، والعظمة الكبيرة التي تستحق الشاشة، يطلقون ألبومهم الأول الكامل Paradise Again [Republic Records] المقرر إصداره في أبريل 2022، مما يمهد الطريق المثالي لعرضهم في نوفمبر في أبوظبي.

الدخول إلى الحفلات الموسيقية هو حصري لحاملي تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى. كما سيتمكن مشترو تذاكر سباق الجائزة الكبرى الأوائل من الحصول على تذاكر الدائرة الذهبية للحصول على تجربة الصف الأمامي في حديقة الاتحاد.

ومن خلال تقديم تجربة لا مثيل لها في جزيرة ياس على مدار المهرجان الذي يستمر أربعة أيام، ستشهد الجائزة الكبرى تقديم تجربة المدرجات المتعددة – وهي تذكرة كومبو خاصة للفورمولا 1 لمدة ثلاثة أيام تمنح الضيوف فرصة تجربة العديد من المدرجات والمناظر المختلفة والفريدة للأحداث على الحلبة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكما هو الحال دائما، هناك مجموعة من خيارات التذاكر للمشجعين للاختيار من بينها، والوصول إليها متاح على تل أبوظبي وفي المدرجات، فضلًا عن الوصول إلى حفلات “ياسلام” بعد السباق. وللمرة الأولى، سيتمكن حاملو التذاكر من اختيار مقعدهم في المدرج باستخدام عارض افتراضي وتفاعلي، مما يمنح الضيوف فكرة عما سيرونه من مقاعدهم أثناء شراء التذكرة عبر الإنترنت.

ويمكن للضيوف الراغبين في الترقية إلى تجربة متميزة الاختيار من بين مجموعة من باقات الضيافة، مما يوفر فرصة للاستمتاع بالحدث الرياضي والترفيهي الرائد في المنطقة في أرقى الأماكن، مع المأكولات والمشروبات عالية الجودة والدي جي المباشر.

مع إعلانات أكثر إثارة للمتابعة، اشترِ تذكرة الآن لضمان عدم تفويت فرصة حضور أحد أكبر الأحداث لهذا العام. للشراء، يُرجى زيارة: www.yasmarinacircuit.com 

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1776675/AbuDhabiGP_2022_1.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1776676/AbuDhabiGP_2022_2.jpg

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