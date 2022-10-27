‫كلاسيرا تغلق إحدى أكبر الجولات الاستثمارية عالمياً من فئة (أ) في تكنولوجيا التعليم بقيمة 40 مليون دولار بقيادة سنابل الاستثمار

• تأسست كلاسيرا في وادي السيليكون مع تركيز خاص على الأسواق الناشئة، وهي أكبر شركة متخصصة في تكنولوجيا التعليم في منطقة الشرق و اغلب افريقيا، وتقدّم خدماتها لملايين المستخدمين في أكثر من 30 دولة عالمياً.

• الجولة بقيادة سنابل للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وانضم إليها صندوق جلوبال فنتشر، وإنديفور كاتاليست و500 جلوبال، بالإضافة إلى نخبة من المستثمرين من وادي السيليكون والأسواق الناشئة والمكاتب العائلية العالمية.

• سيعمل الاستثمار على تعزيز منصة التعلم المتكاملة “ LSP ” من كلاسيرا، وتعزيز مكانتها كشركة عالمية رائدة في التعلم الإلكتروني وتسريع توسعها عالمياً في أسواق جديدة.

سان فرانسيسكو, 27 أكتوبر / تشرين أول 2022نجحت كلاسيرا، الشركة العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم والتي بدأت من وادي السيليكون وتركز على الأسواق الناشئة، في جمع 40 مليون دولار (150 مليون ريال سعودي) في أكبر جولة استثمارية عالمياً من فئة “أ” في مجال تكنولوجيا التعليم بدون اي استثمار مسبق، كما تمثل الجولة أيضاً أكبر جولة استثمارية اطلاقا في قطاع تكنولوجيا التعليم في منطقة الشرق الأوسط و اغلب افريقيا.

وكانت الجولة بقيادة سنابل للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وانضمت إليها كل من صندوق جلوبال فنتشر، وإنديفور كاتاليست، و500 جلوبال، وسكنى فنتشرز، وسيدرا فنتشرز، وبمشاركة مجموعة متنوعة من نخبة المستثمرين من وادي السيليكون والأسواق الناشئة والمكاتب العائلية العالمية.

وستوظّف كلاسيرا الاستثمار لمواصلة تطوير منصة التعلم المتكاملة (“ LSP “) الخاصة بها، و التي تستهدف قطاعي التعليم والتدريب الالكتروني، وتعزيز مكانتها كشركة رائدة عالمياً في مجال التعلم الإلكتروني و تقنيات التعليم، كما سيتم استخدام الاستثمار لاستهداف المزيد من النمو في منطقة الشرق الأوسط وباقي إفريقيا، وتسريع توسعها عالمياً خاصة في منطقة جنوب و جنوب شرق آسيا وغيرها من الأماكن، وذلك من خلال المبيعات المباشرة والشراكات وعمليات الاستحواذ. كما سيساعد الاستثمار في تسريع توسع الشركة في احد اهم القطاعات الواعدة و هو قطاع التدريب الالكتروني للشركات و الجهات الحكومية، من خلال منصتها المتخصصة في ذلك “ LeadXera “، ويعد التوسع بهذا القطاع ضمن احد اهم الاهداف عقب هذه الجولة الاستثمارية.

وتُعد كلاسيرا أكبر شركة متخصصة في تكنولوجيا التعليم في منطقة الشرق الأوسط واغلب أفريقيا، وتقدّم خدماتها لملايين المستخدمين في أكثر من 30 دولة عالمياً. وتمتلك الشركة “منصة التعلم المتكاملة” SLP و التي تُعد منظومة مترابطة تتضمن: منصة إدارة تعلم مرتكزة على التعلم بالترفيه و التحفيز والذكاء الاصطناعي و التعلم الاجتماعي، يمكنك من خلالها عمل جميع الانشطة التعليمية بالمنشاة التعليمية الكترونيا. وتطبيق للتعلم بالواقع الافتراضي المعزز ( C-Reality )، ونظام تخطيط الموارد المالية والإدارية ( ERP ) مخصص للجهات التعليمية (( C -Smarter ، ونظام دفع إلكتروني متكامل للمصروف المدرسي و دفع وتقسيط الرسوم التعليمية C-Pay ، وسوق إلكتروني للمنتجات التعليمية يشمل منتجات التقنيات التعليمية والمستلزمات الدراسية “ EduMalls “، كل ذلك تحت مظلة واحدة لتعزيز التفاعل التعليمي وبالتالي تطوير التجربة التعليمية بشكل متكامل.

وتشمل قاعدة عملاء كلاسيرا الواسعة، والتي تتعدى الآلاف، وزارات تعليم في أكثر من 10 دول، والجامعات، ومختلف المنشآت التعليمية الخاصة، والعديد من الشركات و الجهات الحكومية من اجل تدريب الموظفين.

وقد دخلت كلاسيرا في أكثر من 100 شراكة إستراتيجية مع شركات إقليمية وعالمية، بما في ذلك مايكروسوفت وزووم ويوديمي وانتل وأمازون. وخلال العام الماضي، أطلقت كلاسيرا نظاماً تعليمياً بالتعاون مع HP العالمية تحت مسمى “ HP-ClassEasy by Classera ” والذي يستخدم تقنيات كلاسيرا بالكامل ويتم تقديمه الآن في منشآت تعليمية في عدد من البلدان عالمياً.

تعليقاً على الاستثمار، قال المهندس محمد بن سهيل المدني، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كلاسيرا: “تشكل هذه الجولة الاستثمارية علامة فارقة في مسيرة تطور كلاسيرا. يسعدنا ويشرفنا أن نكون في شراكة مع هذه المجموعة المتميزة من المستثمرين العالميين، ويحدونا فخر كبير بفريقنا الذي لطالما كان شغفه دوماً تطوير التجربة التعليمية وتعزيزها لتكون ملهمة للأجيال الحالية والقادمة. لقد نجحنا معاً في المضي بكلاسيرا قدماً، وبموارد محدودة، لتصبح منصة رائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا التعليم والتدريب، ونفخر كوننا جزء أساسي في رحلة تطوير تجربة التعلم للملايين في مختلف دول العالم. نتمنى أن تكون قصة تطور كلاسيرا بمثابة مصدر إلهام للآخرين، ونتطلع بتفاؤل إلى آفاق النمو المستقبلية الواعدة لكلاسيرا”.

وأضاف المدني: “سيساعدنا الاستثمار على الارتقاء بمنصة التعلم المتكاملة الخاصة بنا إلى أعلى المستويات، وجعلها أكثر ذكاءً والهاماً وسلاسة لكل عملائنا وشركائنا عالمياً. أدركت العديد من الجهات التعليمية، وخصوصاً بعد تفشي الوباء العالمي، أهمية إيجاد منظومة تعليم إلكتروني أكثر تقدماً، هنا يأتي دورنا؛ حيث نسعى إلى تقديم الجيل الجديد من التقنية التعليمية وتوسيع حلولنا لتشمل المزيد من الأسواق العالمية وأن نصبح الشريك التقني المفضل للجهات التعليمية والتدريبية عالميا، وتغطية كل احتياجاتهم ضمن محفظة خدمات متكاملة، وتوفير تجربة تعليمية ملهمة ومميزة تتيح للمتعلمين إطلاق العنان و الوصول لافضل إمكاناتهم وإبداعاتهم”.

ومن جهتها، علق المتحدث بإسم سنابل للاستثمار: “نجحت كلاسيرا بتطوير منصة تعليم مكنتها من الوصول إلى ملايين المستخدمين، لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في تقديم حلول التعلم الإلكتروني في الأسواق الناشئة، وكما أننا ملتزمون بتمكين كلاسيرا على النمو والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتعلمين عالمياً من جميع الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية”.

حصدت كلاسيرا أحد أعلى درجات التفاعل في عالم التعلم الإلكتروني على مستوى العالم خلال العام الدراسي المنصرم. ومَكنَت منصة التعلم المتكاملة للشركة من الوصول إلى ما يقارب 70٪ من الحصة السوقية في بعض أسواق في الشرق الاوسط و افريقيا، ما أفضى إلى أكثر من 10 مليارات عملية تصفح ضمن أنظمتها. وتمتلك كلاسيرا في جعبتها العديد من الجوائز العالمية في مجال تكنولوجيا التعليم بما في ذلك Bett و The Learning Award و GESS و Microsoft Award وغيرها الكثير.

نبذة عن كلاسيرا

تأسست كلاسيرا في أمريكا بوادي السيليكون على يد رائد الأعمال السعودي محمد بن سهيل المدني وشريكه محمد العشماوي – اللذين أنشآ شركتهما الأولى عندما كانا بعمر18. وكانت الرؤية المشتركة لهما تشتمل على إحداث ثورة في التعلم الإلكتروني وتمكين المتعلمين خاصة في الأسواق الناشئة من إطلاق العنان لإمكاناتهم. بعد ذلك بداو بالتركيز على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لإحداث أكبر أثر إيجابي ممكن في تجربة المتعلمين.

وتتميز منصة التعلم المتكاملة “ LSP ” في كلاسيرا بأنها شاملة ومتكاملة، و يمشمل نظام إدارة التعلم – و الذي يشكل احد اهم ركائز كلاسيرا – معادلة خاصة ترتكز عليها المنظومة و هي: الإلهام باستخدام التعلم بالترفيه، والتعلم المخصص للفرد باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتعلم التشاركي باستخدام طريق التعلم الاجتماعي، كل ذلك لزيادة التفاعل وبالتالي تطوير التجربة التعليمية. وبهدف إتمام هذه المنظومة المتكاملة، تم توفير نظام الواقع المعزز التعليمي، ونظام ادارة الموارد ، ونظام المدفوعات والسوق الالكتروني التعليمي، كل ذلك لتقديم حل واحد متكامل ومترابط تحت مظلة واحدة تستفيد منها الجهات التعليمية والتدريبية بكل سهولة ويسر. للتواصل

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نبذة عن سنابل للاستثمار

سنابل هي شركة استثمار مالي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة ، برأس مال مدفوع يبلغ 8 مليار دولار أمريكي. تقوم سنابل بتخصيص رأس مال يزيد عن 2 مليار دولار أمريكي سنوياً في الاستثمارات الخاصة العالمية، بما في ذلك رأس المال الجريء واستراتيجيات النمو. تمتلك سنابل للاستثمار فريقاً متنوعاً من أصحاب الخبرة الواسعة في عالم الاستثمار. وتوفر سنابل للشركاء رأس المال اللازم والقدرة على الاستثمار عبر جولات تمويل متعددة. تستثمر سنابل في الأفكار العظيمة والعقول النيّرة والشركات الكبرى. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.sanabil.com

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