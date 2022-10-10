‫كريم ميشيل صباغ، المخضرم في صناعة الفضاء، ينضم إلى فريق قيادة شركة E-Space

طولوز، فرنسا، 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة E-Space (سبيس – إي) ، وهي شركة فضاء عالمية تركز على ربط الأرض والفضاء بشبكة المدار الأرضي المنخفض الأكثر استدامة في العالم، اليوم عن تعيين كريم ميشيل صباغ في منصب المدير الإداري، أوروبا والشرق الأوسط، وسيكون مسؤولا أمام مؤسس شركة E-Space والرئيس التنفيذي لها غريغ وايلر.

سيشرف صباغ على جميع استراتيجيات وعمليات الأعمال للشركة في أوروبا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى تقديم الدعم لأنشطة الفريق لتطوير الشركات الإقليمية والتقنيات والتصنيع. كما سيقود التعاملات مع المنظمات التجارية والحكومية والدفاعية بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين في المنطقة. علاوة على ذلك، سيساعد صباغ في دعم وايلر في تحديد البرامج الرئيسية والإجراءات التشغيلية ووظائف الإدارة العامة.

يتمتع صباغ بتاريخ استثنائي في صناعة الفضاء. فقد كان الرئيس والمدير التنفيذي السابق لشركة “سيس”، ورئيس شركة “سيس أسترا” وعضو مجلس إدارة شركة “أو 3 بي نتويركس”، قبل استحواذ شركة “سيس” عليها. وأثناء عمله مع شركة “سيس”، تم تكريم صباغ على بناء منظمة فضائية عالمية المستوى مع تركيز استراتيجي مثير للإعجاب وقيادة وقدرات فضائية. انضم صباغ إلى “سيس”من شركة الاستشارات العالمية بوز أند كو حيث شغل منصب رائد المكتب العالمي للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا.

وعلق غريغ وايلر قائلاً: “لقد عرفت كريم منذ كان يعمل مع شركة سيس، حيث تميز بالبصيرة لمعرفة كيف ستغير أنظمة NGSO الصناعة. وهو لا يمتلك سجلا حافلا بالإنجازات من مؤسسات فضاء كبرى وبناء فرق عالمية فحسب، بل يتمتع بالخبرة المناسبة والمصداقية والطاقة اللازمة للدخول على الفور في هذا الدور وإحداث التأثير. لدينا أهداف طموحة في E-Space ، وسيساعدنا كريم في تثوير أسواق الفضاء الجديد التقليدية حيث نقوم بتغيير تصميم المدار الأرضي المنخفض القديم أنظمة فضائية لتوفير قدرات أقمار صناعية جديدة تمامًا بجزء بسيط من التكلفة “.

وقال كريم ميشيل صباغ: “إن الفضاء الإلكتروني في طريقه لإحداث تغيير كبير في كيفية استفادة الحكومات العالمية والمؤسسات الدفاعية والشركات الصغيرة من الفضاء كمنصة اتصالات عالمية. أهداف الشركة جريئة وتركيزها موجه على تمكين فئة جديدة تمامًا من الاتصالات في كل مكان وفي الوقت الفعلي وخدمات إنترنت الأشياء لدعم كل شيء بدءًا من الرسائل الأساسية وحتى اتصالات الصوت والفيديو والبيانات المتقدمة. بعد أن عملت مع غريغ في الماضي، أصبحت متحمسًا ومتحفزًا للمساعدة جعل E-Space قصة نجاح في مجتمعات الفضاء والاتصالات العالمية الأكبر.”

حول إي – سبيس

إي – سبيس هي شركة فضاء عالمية تركز على ربط الأرض والفضاء بشبكة المدار الأرضي المنخفض الأكثر استدامة في العالم، والتي ستتجاوز مئة ألف من الأقمار الصناعية للاتصالات المستدامة ومتعددة التطبيقات لمساعدة الحكومات والشركات على الوصول بشكل آمن وبتكلفة معقولة إلى قوة الفضاء لحل المشاكل على الأرض. وإذ أسسها الرائد في الصناعة غريغ وايلر، تركز E-Space على دمقرطة الفضاء وتحويل الصناعات من خلال خفض تكلفة الاتصالات الفضائية، ورفع مستوى مرونة أنظمة الأقمار الصناعية ووضع معيار جديد في البنية التحتية الفضائية المستدامة التي من شأنها أن تقلل بشكل فعال وتقليل الحطام الفضائي والدمار مع الحفاظ على وصول الأجيال القادمة إلى الفضاء. تعرف على المزيد حول الشركة e-space.com , أو تابع إي سبيس على لنكدن ، تويتر و إنستاغرام.

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