‫”كريستال لاجونز” تُصبح بمثابة الميزة الذهبية القياسية للمشاريع العقارية المصرية  

ميامي، 24 أكتوبر 2022 — / PRNewswire / أصبحت مصر السوق الأكثر نجاحًا لشركة كريستال لاجونز ( Crystal Lagoons ) في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع امتلاكها لأكثر من 31 مشروعًا في مراحل مختلفة. ومع بحيراتها الكريستالية، فقد خلقت الشركة متعددة الجنسيات اتجاهًا سائدًا في مجال العقارات، مما يجعلها أكثر الميزات المرغوبة في البلاد.

وتضيف هذه المسطحات المائية الكبيرة، التي تبعث الحياة الشاطئية في أي مكان في العالم، قيمة هائلة لأي موقع، مما يؤدي إلى تسريع معدل مبيعات العقارات بمقدار 70٪ وزيادة قيمة المتر المربع. وقد قاد ذلك المطورين المحليين الرائدين مثل شركة حسن علام للعقارات ( Hassan Allam Properties) ، وتطوير مصر ( Tatweer Misr) ، وجولدن بيراميدز بلازا ( Golden Pyramids Plaza) ، ومدار ( Madaar) ، وأركو مصر ( Arco Egypt) ، ودار الميمار جروب ( Dar Al Mimar Group) ، وجميرا إيجيبت ( Jumeirah Egypt) ، و M2 للتطوير العقاري ( M2 Developments) ، ومكسيم للتطوير العقاري ( Maxim Development) ، وبورتو جروب ( Porto Group) ، ورمكو جروب ( Remco Group) ، إلى إبراز هذه الميزات في العديد من مشاريعهم.

ويُعَد هذا النجاح التجاري بمثابة استجابة لحقيقة أن العملاء يسعون للعيش في أماكن تتمتع بمساحات مائية ويطلبون تقنية كريستال لاجونز® الحاصلة على براءة اختراع، لأنها الوحيدة في العالم التي تضمن وجود بحيرات فيروزية ذات حجم غير محدود، باستخدام أي نوع من أنواع المياه، حتى وإن كانت المياه آسنة. كما يضمن هذا الإنجاز الخارق المبتكر أن المياه آمنة للاستحمام وأن البحيرات مناسبة لممارسة الرياضات المائية نتيجة لعمقها.

في عام 2022 وحده، ستقوم كريستال لاجونز بتدشين البحيرات في المجمعات الواقعة على الساحل الشمالي لمصر، والبحر الأحمر، وخليج السويس، مثل أزها، وسوان ليك الساحل الشمالي، وسوان ليك الجونة، وقرية فوكا باي، والمونت جلالة. كما أدى نجاح كريستال لاجونز في مصر إلى مشاركتها في مشاريع البنية التحتية الحكومية.

وتقبع في وسط صحراء سيناء واحدة من أكثر التطويرات العقارية شهرة لكريستال لاجونز في جميع أنحاء العالم، سيتي ستارز شرم الشيخ، التي تحتل بحيرتها التي تبلغ مساحتها 12.5 هكتار، والتي تستخدم المياه الآسنة، الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس لكونها الأكبر من نوعها في العالم.

وقد تم بناء أول مشاريع الشركة في مصر على الساحل الشمالي للبلاد من أجل إضافة قيمة للأراضي ذات السعر المنخفض. واليوم، هناك بحيرات على طول ساحل البحر الأحمر، حيث يتم استغلالها في التمتع بالصيف على مدار العام. كما تقوم كريستال لاجونز بإجراء محادثات متقدمة حاليًا من أجل بناء تطويرات عقارية جديدة في القاهرة والعلمين.

وقال ألاستير سينكلير، المدير الإقليمي للشرق الأوسط في شركة كريستال لاجونز، “لقد اكتسبنا ثقة السلطات، ومطوري العقارات، وعامة الناس كنتيجة للمميزات الفريدة لتقنية كريستال لاجونز®، والتي تتمتع أيضًا بتكاليف إنشاء وتشغيل منخفضة”.

للتواصل: press@crystal-lagoons.com

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