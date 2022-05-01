كاميلا كابيلو تقدم كرنفالًا مذهلًا في حفل افتتاح نهائي دوري أبطال أوروبا الذي تقدمه بيبسي®

– استعد الملايين من المشجعين في جميع أنحاء العالم لمشاهدة صانعة الأغاني اللاتينية وهي تقدم أداءً مذهلًا في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام –

باريس، 29 مايو 2022 / PRNewswire / — # خليك متعطش — الليلة الماضية، قدمت المغنية وكاتبة الأغاني كاميلا كابيلو المرشحة لجائزة غرامي® ومتعددة الالبومات البلاتينية والمتصدرة للقوائم أداءً مذهلًا على الهواء مباشرة من ملعب فرنسا في باريس، إلى المشجعين في جميع أنحاء العالم، في حفل افتتاح نهائي دوري أبطال أوروبا الذي قدمته بيبسي®.

كان الحدث المذهل تحت عنوان المهرجان بمثابة احتفال بالتكافل يضم مزيجًا حيويًا من الألوان وتصميم الرقصات والموسيقيين، مستوحى من تراث كاميلا اللاتيني، وتكريمًا خاصًا لكرنفال أواكساكا في المكسيك. وأثار العرض الذي استمر 5 دقائق إعجاب المشاهدين بينما كانت صانعة الأغاني تؤدي لحنا من الأغاني المفضلة لدى المعجبين بما في ذلك “ Bam Bam ” و “ ‘Señorita’ “، قبل أن تختتم الأمور بأغنيتها المنفردة “ Don’t Go Yet ” التي أشعلت ضجة من الطاقة في الملعب قبل لحظات فقط من انطلاق المباراة.

وباعتبارها علامة تجارية متجذرة في مجال الرياضة والترفيه الموسيقي، تفخر بيبسي بأن تكون في عامها السادس من تقديم حفل الافتتاح إلى جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي يمتد عبر العلامة التجارية الدولية بيبسي، والتي تشمل بيبسي وبيبسي بلاك/ماكس ودايت بيبسي.

في كل عام، يشهد حفل افتتاح نهائي دوري أبطال أوروبا الذي تقدمه بيبسي واحدة من أهم الأعمال الموسيقية في العالم التي تقدم أداءً مثيرًا في نهائي دوري أبطال أوروبا – ترفيه المشجعين في الملعب والمشاهدين في المنزل قبل واحدة من أكبر المباريات في كرة القدم للأندية الأوروبية. كما أن شراكة حفل الافتتاح لهذا العام مع TikTok تعني أيضًا أنه يمكن للمشاهدين بث الأداء المباشر عبر حساب دوري أبطال أوروبا UEFA TikTok حول العالم.

لمزيد من المعلومات والتحديثات حول النهائي، تابع بيبسي على إنستغرام وتويتر. انضم إلى المحادثة عبر الإنترنت مع # خليك متعطش

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pepsicomediarelations@pepsico. com

عن شركة بيبسيكو

يستمتع المستهلكون بمنتجات بيبسيكو بواقع مليار مرة باليوم في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وحققت الشركة أكثر من 79 مليار دولار بفضل محفظة منتجاتها المتنوعة من الأغذية والمشروبات، التي تتضمن ليز، ودوريتوس، وشيتوس، جاتوريد، وبيبسي كولا، وماوتن ديو، وكويكر . وتشمل منتجات بيبسيكو تشكيلة واسعة من المأكولات والمشروبات الشهية.

وتشكل رؤية الفوز الهادف ( pep+ ) محور عمليات بيبسيكو لتكون شركة رائدة في تقديم الأغذية والمشروبات الشهية، وتعكس هذه الرؤية طموحات الشركة لتحقيق الفوز المستدام في الأسواق ويتجسد هدفها في جميع جوانب عملها. وتتوفر المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني www.pepsico.com .

نبذة عن كاميلا كابيلو

تدفع المغنية وكاتبة الأغاني والممثلة والناشطة كاميلا كابيلو المرشحة عدة مرات لجائزة غرامي® والحائزة على شهادة الماس الموسيقى والثقافة الشعبية إلى ما وراء الحدود والحدود وقد برزت بشكل ملحوظ باعتبارها “أول امرأة من أصل إسباني تصل إلى وضع RIAA Diamond ” المركز الأول في Billboard Hot 100 بأغنيتها “ Havana ” [بالاشتراك مع. Young Thug ] – والتي تبرز أيضا “باعتبارها الأغنية الأكثر تدفقًا على الإطلاق من قبل فنانة”. وقد حصلت على عشرات الجوائز، بما في ذلك جائزتان من جوائز غرامي® اللاتينية، وخمس جوائز موسيقية أمريكية، وجائزة بيلبورد للموسيقى. في عام 2018، انحنى ألبومها الأول الكامل، كاميلا، في المرتبة رقم 1 على Billboard Top 200 وحصل في النهاية على البلاتين. حصل على ترشيح غرامي في فئة “أفضل ألبوم صوتي® للبوب” حيث حصلت “ Havana (لايف)” على “أفضل أداء منفرد لموسيقى البوب”. مع نجاح الأغنية المنفردة الثلاثية البلاتينية “ Never Be The Same” ، دخلت التاريخ مرة أخرى باعتبارها “أول فنانة على الإطلاق تطلق أغنيتين منفردتين متعددتي الأشكال مع أول أغنيتين منفردتين من ألبوم أول”. خلال عام 2019، تعاونت مع شون مينديز في “ Señorita “.

سجل النشيد البلاتيني المتعدد ترشيحا ل “أفضل أداء ثنائي/جماعي للبوب” في حفل توزيع جوائز غرامي®. صعدت بألبومها الثاني الكامل، ROMANCE ، إلى المرتبة البلاتينية. في أعقاب ذلك، ستكون “أول فنانة منذ أديل تتقدم ثلاث مرات فوق مخططات بيلبورد هوت 100 و توب 200 و Artist 100 “. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، قدمت كاميلا بيانها الفني الأكثر أهمية، الذي لا يقاوم، والذي لا مثيل له حتى الآن مع ألبومها الكامل الثالث، Familia ، الذي صدر في أبريل من عام 2022

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1828180/UCL_Opening_ Ceremony_presented_by_Pepsi_ 2022.jpg