كافلان تعلن عن ويسكي أس تي آر الثاني

ويسكي كافلان الثاني الذي سيتم إطلاقه قريبا تم تعتيقه في براميل تم حفها بلطف وتحميصها وإعادة تفحيمها بصورة خاصة

تايبي، 11 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — بعد خمس سنوات من فوزها بجائزة العالم للويسكي “جائزة أفضل ويسكي سنغل مالت في العالم”، سيكون هناك نوع ثان لويسكي كافلان الأيقوني فينهو باريك.

أعلنتكافلانأن الويسكي الثاني”شيف”، “توست”، “ريشار” “أس تي آر” سيتم إطلاقه في تشرين الأول/أكتوبر في تايوان كجزء من مجموعة حصرية من 4 زجاجات مخصصة لعيد الميلاد.

في العام 2006، طور الراحل الدكتور جيم سوان وكافالان تقنية “أس تي آر” في تايوان. وفي بحثهم عن نكهة غير عادية، طوروا وصفة صارمة لتحميص براميل النبيذ وإعادة تفحيمها لإزالة الحموضة المرتبطة بتعتيق براميل النبيذ ولتعزيز عمق النكهة الممكنة في المناخ شبه الاستوائي لتايوان.

إن تعبيركافلانالثاني، “شيف”، “توست”، “ريشار” هو أيضًا أول ويسكي مقطر في مصنع التقطير، ويتم تقطير صنعه الجديد من الشعير المثقوب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركةكافلانالسيد لي إن تقنية”أس تي آر”منكافلانأيقظت النكهات الكامنة داخل البراميل، مما أدى إلى نكهات أكبر وأكثر جرأة وفاكهية، حيث أصبحت ممكنة في المناخ شبه الاستوائي في مقاطعةييلان. هذه الطبقات مغطاة برائحة الشعير المدخنة الجذابة من المشروب المثقوب.

وقال السيد لي: “لقد سُئلت عدة مرات منذ فوزنا في جوائز الويسكي العالمي عن متى سنطلق ويسكي أس تي آر آخر مصنوع في تايوان. والآن بعد سنوات من التجربة، نأمل بصدق أن يمرر ويسكي أس تي آر الثاني الأداء الممتاز لـويسكي فينهو، ليصبح بؤرة الضوء لمحبي الويسكي حول العالم.”

منذ العام 2015، واصلتفينهو باريكإثارة إعجاب القضاة بحرفها اليدوية، حيث جمعت هذا العام سلسلة من أفضل الجوائز. في مسابقة”ويسكي ماسترز العالمية 2020″ التي نظمتها سبيريتس بزنس، وتمت تسميتها “Taste Master”، الجائزة العالمية النهائية في المسابقة. وفي مسابقة طوكيو للويسكي والمشروبات الروحية الأخيرة، تم تسميتها أيضًا “أفضل الأفضل” في المسابقة.

نتائج مسابقة ويسكي ماسترز العالمية

ميدالية Taste Masters

كافالان سوليست فينهو باريك

ميدالية ماسترز

كافالان بوديوم

كافلان سكاي غولد وأين في البرميل المعتق

كافالان سوليست أمونتيلادو شيري

كافالان ديستيليري ريزيرف بيتي كاسك

كافالان سوليست فينو شيري

كافالان سوليست شيري

الميدالية الذهبية

كافالان ديستيليري سيليكت رقم 2

كافالان ديستيليري سيليكت رقم 1

كافلانكونسيرتماستر شيري كاسك فينيش

كافلانكونسيرتماستر بورت كاسك فينيش

كافالان كلاسيك

كينغ كار كوندكتر

كافالان أولوروسو شيري أوك

كافالان أكس بوربون أوك

كنغ كار الذكرى الأربعين للنبيذ المختار

كافلان إيرث سيلفر لبرميل النبيذ المعتق

كافالان سوليست بي إكس شيري

كافالان سوليست مانزانيلا شيري

ميناء كافالان سوليست

كافالان ديستيرليري رم كاسك

حول أس تي آر

تعتبر معالجة براميل البلوط المعروفة باسم أس تي آر، أو الحف والتحميص وإعادة التفحيم، تقنية رائدة نشأت في مختبر ابتكارات كافالان وانتشرت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء الصناعة. أولاً، الحف اللطيف للبراميل الذي يزيل نكهات النبيذ غير المرغوب فيها والمركبات الحمضية. بعد ذلك، يُطلق التحميص المركبات العضوية من الخشب، مما يبرز جميع مكونات الفانيليا الفاكهية. أخيرًا، تتيح إعادة التفحيم بنار شديدة إطلاق النكهات اللطيفة في نهاية المطاف مثل الكراميل الغني والشوكولاتة الرقيقة من الفاكهة المعقدة.

نبذة عن مركز تقطير كافلان

مرفق تقطير الويسكي كافالان الواقع في مقاطعة ييلان في تايوان يتصدر الريادة فن صنع الويسكي المنفرد الشعيري المذاق المالت منذ العام 2005. ويتم تعتيق ويسكي كافلان في رطوبة وحرارة شديدة ومع ذلك فهو يستفيد أيضا من نسائم البحر والجبل ومياه الينابيع في جبال الثلج، التي تتجمع لإنتاج المذاق الكريمي الدسم المميز لويسكي كافلان. ويأخذ مرفق تقطير كافلان اسمه من الاسم القديم لمقاطعة ييلان وهو مدعوم بـحوالي 40 عاما من الخبرة في صناعة المشروبات، بفضل الشركة الأم، شركة مجموعة كنغ كار غروب. وقد فازت منتجاتها بأكثر من 450 جائزة ذهبية في مسابقات تنافسية كبيرة في الصناعة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.kavalanwhisky.com .

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