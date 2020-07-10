كافالان تفاجىء نخبة شاربي الويسكي اليابانيين

تايبي، 10 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — في نتيجة غير متوقعة، تصدر ويسكي شركة كافالان سوليست فنهو باريك مسابقة تذوق شرسة مع غمض العينيين من قبل مجموعة من الحكام اليابانيين المرموقين بحثا عن أفضل ويسكي سنغل مالت في العالم.

للعثور على “أفضل الأفضل” لمسابقة طوكيو للويسكي والمشروبات الروحية، تم اختصار 128 من ويسكي السنغل مالت التي شاركت في المسابقة إلى أفضل 14 متسابقًا، والتي تم تقييمها مرة أخرى من قبل 13 قاضيًا مختارًا.

في الترتيب النهائي، احتلت كافالان المركز الأول والثاني والثالث.

أفضل الأفضل في مسابقة طوكيو للويسكي والمشروبات الروحية من مشروب ويسكي السنغل مالت

1. كافالان سوليست فنهو باريك (أفضل الأفضل)

2. كافالان سوليست إكس بيربان كاسك

3 . كافالان سوليست أولوروزو شيري كاسك

4 . جوهرويسكي سانتوري تقطير عبوة شيري كاسك

5. كوماغاتاجيك 1991، عمر 28 سنة، سنغل كاسك، رقم 160

6. جوهرويسكي سانتوري تقطير عبوة شيري كاسك في برميل النبيذ مونتيلا

7. توماتين، عمر 30 سنة

8. كافالان سوليست فينو شيري

9. غلينفيديتش، عمر 21 سنة

10. غلينفيديتش، عمر 18 سنة، كمية احتياطية صغيرة

بالإضافة إلى ذلك، فازت كافالان بجائزة “شركة المشروبات الروحية للعالم لهذا العام” و “سنغل مالت العالمي – ناس” عن ويسكيها سوليست أوروزو شيري.

وقال الرئيس التنفيذي السيد واي تي لي إن النتائج كانت مذهلة وغير متوقعة على الإطلاق.

وقال السيد لي: “يشرفنا أن يتم الحكم علينا بهذه الطريقة من قبل صناعة الويسكي اليابانية المرموقة“.

وقال مامورو تسوتشيا، رئيس اللجنة التنفيذية لمسابقة طوكيو للويسكي والمشروبات الروحية: “تمثل نتائج هذا العام مرة أخرى عرضًا قويًا من تايوان، مثل كافالان … أثبتت تايوان براعتها في صناعة الويسكي“.

حصلت كافالان على أكبر عدد من الميداليات الذهبية الممنوحة للويسكي الفردي، حيث حصلت على ثلاث جوائز من أصل ثمانية فقط.

أفضل الأفضل

• كافالان سوليست فنهو باريك

أفضل شركة مشروبات روحية في العالم للعام

• شركة كافالان

الفائزة بجائزة ويسكي السنغل مالت الوحيدة – ناس

• كافالان سوليست أولوروسو شيري

3 جوائز ذهبية فائقة

• كافالان سوليست فنهو باريك

• كافالان سوليست إكس بوربون السابق

• كافالان سوليست أولوروسو شيري

8 جوائز ذهبية فائقة

• كافالان كونسيرتماستر بورت كاسك فينييش

• كافالان كونسيرتماستر شيري فينيش

• ديستيليري ريزيرف بيتي كاسك

• ديستيليري ريزيرف رم كاسك

• كافالان كينغ كار كوندكتر

• كافالان أولوروزو شيري أوك

• كافالان سوليست فينو شيري

• كافالان سوليست بورت

تم اختيار القضاة من مجموعة النخبة من خبراء الويسكي الكبار، ومدربي الويسكي، والنوادل المشهورين من جميع أنحاء اليابان، ومستوردي صناعة المشروبات الروحية، والبائعين، والصناع، والصحفيين.

نبذة عن مركز تقطير كافالان

مرفق تقطير الويسكي كافالان الواقع في مقاطعة ييلان في تايوان يتصدر الريادة فن صنع الويسكي المنفرد الشعيري المذاق المالت منذ العام 2005. ويتم تعتيق ويسكي كافلان في رطوبة وحرارة شديدة ومع ذلك فهو يستفيد أيضا من نسائم البحر والجبل ومياه الينابيع في جبال الثلج، التي تتجمع لإنتاج المذاق الكريمي الدسم المميز لويسكي كافلان. ويأخذ مرفق تقطير كافلان اسمه من الاسم القديم لمقاطعة ييلان وهو مدعوم بـحوالي 40 عاما من الخبرة في صناعة المشروبات، بفضل الشركة الأم، شركة مجموعة كنغ كار غروب. وقد فازت منتجاتها بأكثر من 400 جائزة ذهبية في مسابقات تنافسية كبيرة في الصناعة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.kavalanwhisky.com .

الاتصال:

كيتلين تساي

+886(0)39 229 000#7164

kaitlyn@kingcar.com.tw