Wednesday, July 29, 2020

Turkey News Gazette

Turkey News Gazette

Arabic MENA Press Release 

كاسيو ستصدر ساعة جديدة من نماذج ساعاتها التعاونية جي شوك مع لاعب كرة السلة روي هاشيمورا

Asianet Pakistan

طوكيو، 29 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / – أعلنت شركة كاسيو كمبيوتر المحدودة عن إصدار ساعتها GST-B100RH، وهي إضافة جديدة لخط ساعاتها “جي – شوك” من الساعات المقاومة للصدمات. وساعة GST-B100RH هي أول موديل ساعات تتعاون فيه الشركة مع لاعب كرة السلة المحترف روي هاشيمورا.

G-SHOCK × Rui Hachimura Collaboration Model

 هاشيمورا، الذي حقق أول موسم احترافي ناجح له في دوري كرة السلة للمحترفين في الولايات المتحدة، له صدى مع ساعات “جي – شوك”، وهي علامة تجارية أتت مثله من اليابان ولا تتوقف أبدًا عن مواجهة التحديات الجديدة على المسرح العالمي. وقالهاشيموراعن ساعته المميزة هذه، “لقد أنتجت كاسيو ساعة رائعة جسدت التصميم الذي تصورته تمامًا. أعتقد أنها ساعة تتماشى بشكل جيد مع أنماط الملابس المختلفة. وكان من الرائع أيضًا رؤية” شعار”الساموراي الأسمر” الخاص بي على الساعة، لأنه رمز مهم بالنسبة لي.” وكانت كاسيو وهاشيمورا قد وقعااتفاقية شراكة عالمية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019. هاشيمورا، الذي أحب ساعات “جي-شوك” منذ أن كان طالبًا، أصبح أول لاعب كرة سلة يحصل على تعاون مميز رئيسي مع كاسيو.

GST-B100RH

موديل الساعة الجديدة GST-B100RH  هو نموذج مميز أشرف على تصميمههاشيمورا. تعتمد الساعة على الكرونوغراف التناظري GST-B100، وهو جزء من سلسلة G-STEEL التي تتميز بإطار مصنوع من مزيج من مواد مختلفة ومؤشر قرص كبير. تتميز هذه الساعة الرائعة باللون الأسود الأساسي الذي يبرزه زرع أيون ذهبي حاديصقل الأجزاء المعدنية الأخرى في الساعة. تحتوي الساعة على شعار hachi (8 باليابانية) الذي يمثل كلا من اسم اللاعب هاشيمورا الأخير ورقم قميصه في فريقه. وهناك لمسات لون حمراء إضافية جريئة على علامة المؤشر وأنبوب الزر عند موضع الساعة 8 على مؤشر القرص. يتميز هذا النموذج المميز بشعارهاشيمورا، المعروف أيضًا على نطاق واسع وهو شعار “ساموراي الأسمر” على ظهر العلبة وحافظ حزام الساعة وغلافها  الخاص

G-SHOCK × Rui Hachimura Collaboration Model

.روي هاشيمورا

 ولد في محافظة توياما، اليابان في 8 شباط/فبراير 1998

 بعد التخرج من مدرسةميسيالثانوية في ولايةمياغيفي العام 2016، التحق بجامعةغونزاغافي الولايات المتحدة.

 أصبح أول مواطن ياباني يلعب في الجمعية الوطنية الرياضية للجامعات، في فريق جامعةغونزاغاالذي جعلها لعبة البطولة في المسابقة الوطنية.

• تم اختياره في الجولة الأولى (التاسعة بشكل عام) من دوري كرة السلة للمحترفين في الولايات المتحدة، ليصبح أول لاعب ياباني يتم اختياره في الجولة الأولى.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1215960/G_SHOCK_Rui_Hachimura.jpg
الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1216501/GST_B100RH.jpg
الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1215959/G_SHOCK.jpg

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