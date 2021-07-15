كاسيو تُطلق ساعات يد “جي-شوك” بتصميم واجهة معدنية ثمانية الأضلاع

ساعة يد بتصميم معدني نحيف وبسيط على شاكلة الطراز GA-2100

طوكيو، 15 يوليو 2021 / PRNewswire / — أعلنت شركة كاسيو للكمبيوترات المحدودة ( Casio Computer Co., Ltd ) اليوم عن أحدث الإضافات إلى سلسلة ساعات اليد “جي-شوك” ( G-SHOCK ) المقاومة للصدمات. ويأتي تصميم الطراز GM-2100 مستوحًى من الطراز GA-2100 ، والذي يشتهر بشكله الثماني الأضلاع وتصميمه الانسيابي البسيط، ولكن بإضافة إطار معدني لمظهر أكثر أناقة.

وقد جاء تصميم الطراز الأساسي GA-2100 الذي طُرِح في الأسواق عام 2019 مستوحًى من طراز DW-5000C ، وهي أولى ساعات يد “جي-شوك”، إلا أن هذا الطراز جمع بين واجهتي العرض الرقمية والتناظرية في قالب نحيف وتصميم انسيابي. بفضل هذا التصميم المميز والبسيط ذي الشكل الثماني الأضلاع، كانت ساعة اليد من طراز GA-2100 من الخيارات الرائجة في جميع أنحاء العالم، ولا سيما بين الشباب.

وتحتفظ ساعة اليد من الطراز GM-2100 بنفس الشكل البسيط والانسيابي والتصميم النحيف لطراز GA-2100 ، ولكنها تأتي بواجهة معدنية ذات تصميم جديد ليصبح شكلها أكثر أناقة. ويأتي تصميم هذه الواجهة المعدنية بخط رفيع على سطح الحافة الدائرية وجوانب لامعة كالمرآة، لتحصل ساعة اليد في النهاية على بريق معدني رائع. وتأتي الواجهة المعدنية مطلية بطريقة الترسيب الأيوني إما باللون الأزرق والرمادي ( GM-2100N ) أو الرمادي الداكن ( GM-2100B ) لتناسب جميع الأذواق والملابس شبه الرسمية. وتأتي عقارب الساعة أيضًا مطلية بطريقة ترسيب البخار الأيوني وباللون الأزرق البحري والأخضر والأحمر من أجل إضفاء ذلك البريق المعدني اللافت للأنظار. وتتمتّع أساور الساعة بملمس من النقاط البارزة والمتوازية والتي تكون قريبة من بعضها بالقرب من الساعة وتتسع المساحة بينها تدريجيًا عند الأطراف، ما يجعل من تصميمها متسقًا مع تصميم الساعة.

الطراز لون العقارب GM-2100-1A أسود GM-2100N-2A أزرق بحري GM-2100B-3A أخضر GM-2100B-4A أحمر

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