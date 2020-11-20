قمة مجموعة العشرين في الرياض: بوابة وسائل الإعلام والفرص الإعلامية

, 19 نوفمبر / تشرين ثاني 2020 /PRNewswire/ —

تدعو الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين الإعلاميين للمشاركة في أسبوع قمة القادة والذي يختتم بالقمة في 21-22 نوفمبر.

قبل وأثناء قمة القادة، سوف يكون لدى وسائل الإعلام إمكانية الحصول على الصور ومقاطع الفيديو والبيانات الصحفية، وسلسلة من الإحاطات الإعلامية والندوات حول مواضيع الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

يرجى الضغط هنا للذهاب للموقع المخصص لتغطية القمة (Microsite).

سيتم بث جميع الفعاليات والمؤتمرات الصحفية على الهواء مباشرة، وسيتم توفير مقاطع فيديو ذات جودة للبث، بالإضافة إلى:

البيانات الصحفية والاحاطات الإعلامية

البيانات الختامية

نصوص الخطابات

لقطات فيديو

معرض فيديو القمة

معرض صور القمة

معلومات عن المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات حول الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين وتفاصيل قمة القادة وجدول الإحاطات الإعلامية والندوات القادمة لمجموعة العشرين، يرجى الاطلاع عليها هنا.