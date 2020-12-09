قمة الويب: تقدم مجموعة تيرمنس أول مدينة للذكاء الاصطناعي للجمهور العالمي

بكين، 9 ديسمبر، 2020 /PRNewswire/ — عقدت قمة الويب (Web Summit) مؤتمرها عبر الإنترنت هذا العام في ديسمبر. ووفقًا لما ذكرته فوربس، فهو “أفضل مؤتمر تقني على هذا الكوكب”، ويُحدث تأثيرًا عالميًا على النظام البيئي التكنولوجي والأعمال في المستقبل.

كان فيكتور آي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ترمينس (Terminus Group) – إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) والخدمات الذكية – متحدثًا مميزًا في محادثة حول موضوع بناء مدن الذكاء الاصطناعي في مؤتمر قمة الويب. وفي غضون 3 أيام، دعت قمة الويب ما يزيد عن 800 متحدث تقني عالمي، محدثة عنها عقد ما يقرب من 100 ساعة من المناقشات المستمرة والمقابلات والخطابات الرئيسية.

شارك فيكتور آي، بصفته رائد الأعمال الوحيد المدعو من آسيا في مجال الذكاء الاصطناعي ، وجهة نظره حول كيفية تعزيز الذكاء الاصطناعي لحياة الناس وكيف يمكن ترجمة هذا الزخم إلى تمكين المدن في جميع أنحاء العالم عبر مدينة الذكاء الاصطناعي (AI CITY). وقد شارك قصصه الشخصية خواطره حول سبب اعتقاده أن الوقت قد حان لأن يصبح الاقتصاد الرقمي جزءًا حيويًا من النسيج الاجتماعي.

وقد ركز فيكتور آي في خطابه غالبًا على كيفية قيام مشروع مدينة الذكاء الاصطناعي بالاستفادة من إمكانات الأشخاص والطبيعة والمجتمع ككل وكيف يمكنه تحسين حياتنا المستقبلية. أفاد فيكتور آي: “ستكون تجربة مثيرة للغاية لسكان تلك المدن والمؤسسات الحاكمة للمدن وأخيراً وليس آخراً – للأعمال التجارية؛ حيث سيتم تمكينها من التحول الرقمي وتكيفها معه “.

كما سلط فيكتور آي الضوء على تجربة المستخدم في مدينة الذكاء الاصطناعي. وحيث ذُكرت فكرة “المدينة الذكية” عدة مرات نظرًا لارتباطها بتقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، فإن فكرة مدينة الذكاء الاصطناعي تتطلب مزيدًا من التوضيح. “سيعمل نظام التشغيل المستقبلي على مستوى المدينة (TACOS) تمامًا مثل نظام تشغيل أبل آي أو إس (iOS)، وسيربط الجميع, كل تطبيق ونظام تحليل البيانات بأكمله معًا، وذلك من خلال دمج الأجهزة الذكية مع النظام البيئي الرقمي الخاص بمجموعة ترمينس”.

تُشِّكل التكنولوجيا قوة دافعة رئيسية وعامل حاسم حيث يتجه العالم في المستقبل المنظور. وقد ساهمت جائحة هذا العام في تسريع الابتكار والرقمنة العالميين، والذي يساعد في الحفاظ على استدامة الأعمال. وكما ذكر فيكتور آي، يأتي التحول الرقمي كنتيجة للتقدم التكنولوجي السريع، وهو نقطة البداية لبناء مستقبل أفضل.