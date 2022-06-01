‫قطر تعلن عن خريف حافل بالفعاليات الثقافية الثرية لاستقطاب الزائرين من جميع أنحاء العالم قبل بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

إعداد باقة حافلة ب العروض المبهرة ومعارض المتاحف غير المسبوقة وعروض الأزياء الرفيعة وغيرها الكثير للترحيب بما يزيد عن مليون زائر خلال البطولة

“قطر تبدع” تطلق البوابة الثقافية One Pass الجديدة لعرض كل الفعاليات الثقافية الزاخرة

الدوحة، قطر, 6 يونيو / حزيران 2022 /PRNewswire/ — شهد مركز M7 للإبداع الفني في مشيرب هذا الصباح الإعلان عن البرنامج الكامل لمبادرة “قطر تبدع” في ثوبها الجديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي ستقام في جميع أنحاء قطر، لتتحول المبادرة من الاقتصار على فترة زمنية محددة من الفعاليات إلى حركة ثقافية وطنية مزدهرة على مدار العام تستقطب الجماهير المحلية والدولية على حد سواء. وستكون مبادرة “قطر تبدع” هي المنصة الجامعة لإثراء تنوع الأنشطة الثقافية في قطر وتعزيزه والاحتفاء به مع برنامج لا مثيل له من الفعاليات رفيعة المستوى والمعارض والحفلات الحية وفعاليات الافتتاح، وجميعها موجهة حتى بداية بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ وما بعدها.

وقد أعلنت اليوم سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر ومعهد الدوحة للأفلام والرئيس المشارك لــ “فاشن تراست العربية” اليوم عن البرنامج الجديد لمبادرة “قطر تبدع” ونبذة عن العروض الثقافية التي تنظمها دولة قطر في خريف 2022.

يتضمن برنامج الفعاليات غير المسبوق 17 معرضًا تقام في خمسة متاحف وخمسة مراكز إبداعية و10 فعاليات رفيعة المستوى وثلاثة مهرجانات فنية حية، وإقامة 15 صالة فنية ضمن “قطر تبدع” ونصب أكثر من 80 عملًا فنيًا عامًا في مختلف أنحاء البلاد.

وقد صرحت سعادة الشيخة المياسة بقولها: “مع اقتراب العد التنازلي من بطولة كأس العالم، يسعدنا أن نعلن عن قائمة غنية بالفعاليات الثقافية التي تستضيفها الدوحة في فصل الخريف القادم، الذي سيكون زاخرًا بمعارض عالمية، وعروض الأزياء الرفيعة، والحفلات الموسيقية والمسرحية وغيرها من الفعاليات التي تقدم إطلالة على المستقبل الثقافي الثري الحافل الذي ترسم قطر معالمه اليوم”.

إن مبادرة “قطر تبدع” في ثوبها الجديد هي في جوهرها حركة ثقافية طويلة الأمد تعمل على إثراء تنوع الأنشطة الثقافية في قطر وتعزيزه والاحتفاء به. ومن أجل تزويد المقيمين والزائرين بفرصة لا مثيل لها للاستمتاع بالعروض الثقافية والترويجية والترفيهية التي لا تعد ولا تحصى ومعايشتها بالكامل، أطلقت مبادرة “قطر تبدع” البوابة الثقافية (One Pass) التي تقدم دليلًا شاملًا لجميع العروض الثقافية في قطر.

وحول هذه البوابة الإلكترونية علقت سعادة الشيخة المياسة قائلة: “تتيح البوابة الثقافية One Pass لجميع المقيمين والزائرين الفرصة لاستكشاف عالم كامل من الفنون والثقافة وزيارة المتاحف والفعاليات والمهرجانات والحفلات المسرحية والعروض الثقافية في جميع أنحاء قطر، بالإضافة إلى مزايا عديدة في المطاعم والتجارب الترفيهية والمغامرة وعروض الأزياء. وعندما نقدم كل ذلك من خلال البوابة الثقافية الشاملة، فإننا نأمل أن تسنح الفرصة للجميع لمعايشة المشهد الثقافي الثري في الدوحة والاستمتاع بكل ما تقدمه بلادنا، ليصبح زوارنا سفراءً لنا يتبادلون خبراتهم وتجاربهم ويرغبون في العودة إلينا مرارًا وتكرارًا”.

ستتاح لحاملي البطاقة متعددة الفئات فرصة الاستمتاع بالعديد من المزايا منها الدخول المجاني لجميع المتاحف بالإضافة إلى خصومات على حضور الفعاليات والحفلات وخصومات في العديد من المطاعم والمتاجر، بالإضافة إلى مزايا الدخول السريع للمتاحف، كما يتلقى حملة البطاقة نشرة إعلامية يومية بالفعاليات ويحصلون على إمكانية استخدام بوابة إلكترونية زاخرة بالمحتوى عن الأنشطة التي تقام في الدوحة خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.

لمعرفة المزيد من المعلومات عن “قطر تبدع” والبطاقة الثقافية الشاملة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.qarcreates.com.

نبذة عن “قطر تبدع”

“قطر تبدع” هي مبادرة ثقافية أطلقتها متاحف قطر في عام 2019 للاحتفال بافتتاح متحف قطر الوطني، وهي أيضًا احتفالية سنوية بالفنون والموضة وتصميم الأزياء والثقافة والعمارة عبر سلسلة من الفعاليات والأنشطة الموجهة للمجتمع على مدار الأسبوع التي تتضمن عروض الأزياء والمعارض والجولات والورش والندوات النقاشية. كما أن “قطر تبدع” قمة عالمية لاقتصاد الابتكار الثقافي، وتوفر منصة لتبادل الرؤى الثقافية المحلية والإقليمية والدولية.

تلتزم مبادرة “قطر تبدع” التي تشرف عليها سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني بإتاحة المجال لإبراز المواهب المحلية والعالمية، ويشارك في المبادرة أفضل الكيانات الثقافية في قطر، وهي متحف الفن الإسلامي، وحديقة متحف الفن الإسلامي، ومتحف: المتحف العربي للفن الحديث، ومتحف قطر الوطني، وجاليري متاحف قطر “الرواق”، وجاليري متاحف قطر كتارا، ومتحف قطر الأولمبي والرياضي 1-2-3، ودَدُ، متحف قطر للأطفال، ومنصاتها الإبداعية الجديدة التي تتضمن مطافئ، مقر الفنانين، ومركز مشيرب 7 الفني، ومهرجان تصوير للتصوير الفوتوغراف، واستوديوهات ومختبرات ليوان للتصميم.

تشهد مبادرة “قطر تبدع 2022” لأول مرة نسختين من الاحتفالات للترحيب بزائري كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. وستسلط هذه النسخة الضوء على المعارض والمتاحف القادمة لمتاحف ومعارض قطر القامة ومن ذلك متحف “آرت ميل” الفني ومتحف قطر للسيارات ومتحف لوسيل.

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