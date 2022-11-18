‫قام المديرون التنفيذيون السابقون في META و VIACOM، كيرثيغا ريدي و سوراب دوشي بإغلاق جولة البذور البالغة 8 ملايين دولار لبدء الشركة الناشئة VIRTUALNESS داخل WEB3

سان فرانسيسكو، 18 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — أعلنت اليوم Virtualness وهي منصة للجوال مصممة لمساعدة منشئي المحتوى والعلامات التجارية على التنقل في عالم Web3 المعقد، أنها حصلت على أكثر من 8 ملايين دولار من التمويل الأولي. قادت عملية جمع التبرعات Blockchange Ventures ، وانضم إليها Polygon Ventures و Micron Ventures و Perot Jain و VC3 DAO و Carolyn Everson و Randi Zuckerberg و Nusier Yaassin (Nas Daily) و Amit Jain و Firoozeh Dumas و Neeraj Sagar و Satyen Kothari و Stacy Brown-Philpot وغيرهم من قادة الفكر.

هناك أكثر من 300 مليون منشئ محتوى في جميع أنحاء العالم، نصفهم انضموا إلى اقتصاد منشئي المحتوى في العامين الماضيين. على الرغم من هذا الترحيل الاستثنائي، يفتقر هؤلاء المبدعون حتى إلى أبسط الأدوات لتوسيع نطاق أعمالهم والتقاط فرص خلق القيمة التي تمثلها blockchain و Web3 بسهولة. تركز Virtualness على روح “التعاطف في جوهرها”، وتضع منشئي المحتوى في المقام الأول، وتبني قواعد اللعب لسهولة التصميم والمشاركة الفعالة والتجارة الرقمية السلسة.

عند الإطلاق في أوائل عام 2023، سيستخدم منشئو المحتوى والعلامات التجارية الموثقة المنصة لتصميم المقتنيات الرقمية ذات العلامات التجارية وسكها وعرضها. مشاركة بسهولة عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم؛ التفاعل المباشر مع معجبيهم ومجتمعهم؛ تمكين تجارب فريدة من نوعها؛ وفتح قنوات جديدة لتحقيق الدخل. يعد التعليم والتخصيص والاكتشاف والتكامل مع منصات Web2 و Web3 وتجربة الجوال أولًا أمرًا أساسيًا في النظام الأساسي.

شارك في تأسيس Virtualness كل من كيرثيغا ريدي، الموظفة رقم 1 والعضو المنتدب السابق لشركة فيسبوك في الهند وجنوب آسيا وشريك الاستثمار السابق في سوفت بنك إنفستمنت أدفايزرز، إلى جانب سوراب دوشي، الرئيس السابق لشركة ميتا، في آسيا والمحيط الهادئ للترفيه. الأسواق الناشئة ومنطقة الصين الكبرى للمبدعين ونائب الرئيس السابق في مجموعة فياكوم وستار الهند. سيستفيد كلُ من ريدي ودوشي من عقود من الخبرة العالمية في مجال ريادة الأعمال من خلال الشراكة مع منشئي المحتوى ووسائل الإعلام والعلامات التجارية ومنصات التكنولوجيا.

“المبدعون هم رواد الأعمال النهائيون. لقد كنا في قلب النظام البيئي Web2 لبناء وتأهيل منشئي المحتوى والعلامات التجارية، ونحن في رحلتنا للقيام بذلك مرة أخرى ل Web3 . يقضي الناس المزيد والمزيد من الوقت في مختلف العوالم الرقمية ولديهم الرغبة في تجارب مخصصة وهويات فردية وتعبيرات وتجارة شخصية” هذا ما قالته ريدي ودوشي. “نحن متحمسون لرؤية كيف يحاكي منشئو المحتوى والعلامات التجارية التجارب المادية المختلفة في أشكال رقمية وبطرق أحدث. يتعلق الأمر ببناء اقتصاد جديد – يتم فتحه بواسطة المقتنيات الرقمية ذات العلامات التجارية التي تقدم تجارب وقدرات وقيمة فريدة. ونعتقد أن كل ما يمكن أن ينتقل من شكل مادي إلى رقمي سوف يتحرك”.

تعمل ريدي ودوشي عن كثب مع منشئي المحتوى للإبلاغ عن كيفية إنشاء منتجاتهم. نصير ياسين (ناس ديلي)، مبدع محبوب لديه أكثر من 50 مليون متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي ومستثمر في الافتراضية، هو أحد المبدعين التقنيين الذين يساعدون في تشكيل المنتج من مرحلة المفهوم.

“كيرثيغا وسوراب يقودان الضجة والقلب والرؤية. لقد كان لدي وجهة نظر جانبية حول كيفية رعايتهم للانتقال إلى عالم رقمي ومتنقل وانضمام مجموعة من منشئي المحتوى والعلامات التجارية العالمية إلى Web2 . إن عمق علاقاتهم مع منشئي المحتوى والعلامات التجارية والنظام البيئي بأكمله لا مثيل له. وقال ياسين: “إن تجاربهم المشتركة وتأثيرهم على مدى العقد الماضي يمنحني قناعة مطلقة بأنهم سيفعلون الشيء نفسه عندما يطلقون العنان لقوة Web3 للمبدعين والعلامات التجارية”. “عادة، تحصل البلدان خارج الولايات المتحدة وأوروبا على إمكانية الوصول إلى الميزات في وقت لاحق بكثير. أنا واثق من أن هذا الفريق سيفتح الفرص لمنشئي المحتوى ومعجبيهم بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه. وتتمتع كيرثيغا وسوراب بخبرة نادرة في توسيع نطاق التكنولوجيا المبتكرة وسهلة الاستخدام على مستوى العالم، مع التركيز على تحقيق الدخل من منشئي المحتوى”.

مع فريق هندسي أساسي يتمتع بسجل حافل من التعاون في الشركات الناشئة السابقة، قامت Virtualness بتمهيد لاثبات المفهوم على سلسلة Polygon . وستستخدم الشركة هذه الجولة الأولى من التمويل لدعم عدد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك التعيينات الجديدة في الهندسة والمنتجات والتصميم في الولايات المتحدة والهند وسنغافورة ودبي وأجزاء أخرى من العالم – مما يساعد الشركة على الابتكار وتوسيع دعم المنصة لتشمل بلوكتشين إضافية، والتكامل مع التجارب غير المتصلة بالإنترنت وعبر الإنترنت – بما في ذلك منصات ميتافيرس – وإطلاق عروضها.

“هذا هو وقت التحول الكبير في مستقبل العمل والفرص الاقتصادية ومحركات التغيير الاجتماعي”، هذا ما قاله Cailleach De Weingart-Ryan، GP، Blockchange Ventures. “سيكون للـ Blockchain تأثير هائل على الشركات والمجتمع ونعتقد أن Virtualness ستكون رائدة في الفصل التالي من التحول التكنولوجي بين الأجيال الذي تمثله Blockchain . تم تصميم تجارب كيرثيغا وسوراب خصيصًا لمساعدة أولئك الذين يرغبون في الاستفادة من Web3 ولكنهم لا يعرفون كيف. إن قدرتهم على التنقل بين الاختلافات بين الثقافات، والخبرة في فائدة Blockchain والنهج المهووس بالمبدعين لبناء المنتج، هي التهديد الثلاثي اللازم لتسريع التبني في Web3 على نطاق عالمي. وبصفتنا مستثمرين أوائل في جميع جوانب ثورة الـ blockchain ، فإننا نتطلع إلى الشراكة مع كيرثيغا وسوراب وتضخيم جهودهما لإضفاء الطابع الديمقراطي على خلق القيمة وإطلاقها للمبدعين والعلامات التجارية من أي حجم ومرحلة”.

يعمل زوكربيرج وياسين كمستشارين للشركة، إلى جانب بن يو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Curious Addys ، وجيم لودرباك، المدير العام السابق لشركة VidCon ، وماي أكيوشي، الرئيس التنفيذي لشركة Curious Addys ، وشيفا راجارامان، نائب الرئيس للمنتج في OpenSea . لقد كانوا في طليعة اتجاهات اقتصاد المبدعين ويجلبون خبرة واسعة عبر مجالات متنوعة بما في ذلك وسائل الإعلام والفن والترفيه و الـ blockchain و web3 . كان لتوجيهاتهم دور فعال في نقل الافتراضية من المفهوم إلى الواقع وستستمر في المساعدة في تشكيل الرؤية العالمية.

ستطرح Virtualness القدرات الأساسية لمنشئي المحتوى والعلامات التجارية عند إطلاق المنصة في عام 2023.

نبذة عن Virtualness

Virtualness هي منصة للجوال أولًا مصممة لمساعدة منشئي المحتوى والعلامات التجارية على التنقل في عالم Web3 المعقد. تأسست Virtualness في عام 2022 من قبل قادة الصناعة كيرثيغا ريدي و سوراب دوشي، وتضع المبدعين في المقام الأول وتبني قواعد اللعب لسهولة التصميم والمشاركة الفعالة والتجارة الرقمية السلسة. يمكن لمنشئي المحتوى والعلامات التجارية المصادق عليها استخدام Virtualness لتصميم المقتنيات الرقمية ذات العلامات التجارية وسكها وعرضها. مشاركة بسهولة عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم؛ التفاعل المباشر مع مجتمعهم؛ تمكين التجارب الفريدة وفتح قنوات جديدة لتحقيق الدخل. التمويل بقيادة Blockchange Ventures بمشاركة Polygon Ventures و F7 Ventures و Micron Ventures و Oceans Ventures و Neythri Futures Fund و Carolyn Everson و Randi Zuckerberg و Nusier Yaassin (Nas Daily) و Nikki Farb و Stacy Brown-Philpot وغيرهم من قادة الفكر. لمعرفة المزيد قم بزيارة موقع virtualness.io .

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الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1949119/Virtualness_Co_ Founders_Saurabh_Doshi_and_ Kirthiga_Reddy.jpg