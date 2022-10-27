‫قادت طبيبة معهد تكساس لضربات القلب ورشة عمل دولية حول عدم انتظام ضربات القلب

أوستن، تكساس، 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022 / PRNewswire / — قاد المدير الطبي التنفيذي لمعهد تكساس لعدم انتظام ضربات القلب ( TCAI ) في مركز سانت ديفيد الطبي مؤخرًا ورشة عدم انتظام ضربات القلب 2022 في البندقية، وهي ورشة عمل دولية تُعقد كل سنتين حول عدم انتظام ضربات القلب في البندقية بإيطاليا في الفترة الممتدة من 13 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022. نظمت أندريا ناتالي، وهي حاصلة على دكتوراه في الطب وزميلة جمعية نظم القلب وزميلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب وزميلة الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، كرئيسة لمدينة البندقية، البرمجة لهذا الحدث. شارك أكثر من 600 مشارك من أكثر من 40 دولة.

على مدار ثلاثة أيام، قدمت الدكتورة ناتالي حالات حية في الاستئصال الميداني النبضي وناقشت التقنيات والأساليب المبتكرة لاستئصال الرجفان الأذيني. المتحدث الرئيسي البارز في الحدث كان فرانك بايدن، شقيق الرئيس جو بايدن. وألقى محاضرة خلال حفل الافتتاح بعنوان “مستقبل الرعاية الصحية العالمية”.

قالت الدكتورة ناتالي: “مع وجود أكثر الخبراء المعتمدين دوليًا في مجتمع عدم انتظام ضربات القلب في مكان واحد، في جزيرة سان جورجيو ماجوري الجميلة، تعد البندقية مركزًا لأحدث التطورات والابتكارات في صناعتنا”. “يشرفني أن أكون عضوة في هذا المؤتمر المرموق وأن أمثل معهد تكساس لعدم انتظام ضربات القلب ( TCAI ) والعمل العالمي لجميع أطبائنا.”

وضمت ورشة العمل قادة معترف بهم عالميًا في مجال الفيزيولوجيا الكهربية الأساسية والسريرية للقلب الذين قدموا أحدث التطورات العلمية والابتكارات. شارك الحاضرون في مجموعة واسعة من الجلسات التفاعلية والعملية، بما في ذلك المناظرات وعروض الحالات السريرية الصعبة والمناقشات، بالإضافة إلى جلسات الحالات المسجلة مسبقًا وجلسات الحالة الحية.

تم اعتماد مؤتمر عدم انتظام ضربات القلب في البندقية من قبل الجمعيات العلمية الدولية العاملة في مجالات الفيزيولوجيا الكهربية للقلب وعدم انتظام ضربات القلب، مثل الجمعية الأوروبية لنظم القلب ( EHRA ) هي فرع من الجمعية الأوروبية لطب القلب ( ESC ) وجمعية نظم القلب ( HRS ). كما تمت رعايته من قبل بلدية ومقاطعة البندقية. تأسس مؤتمر عدم انتظام ضربات القلب في البندقية في عام 1989، مما يجعله أطول وأكثر مؤتمرات الفيزيولوجيا الكهربية نجاحًا في العالم.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة VeniceArrhythmias.org .

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