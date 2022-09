‫قادة الصناعة يدعمون خططًا لتصنيع الألمنيوم والأمونيا والصلب بدون انبعاثات

Mission Possible Partnership ترسم الطريق لإزالة الكربون من إنتاج المواد

نيويورك, 22 سبتمبر / أيلول 2022 /PRNewswire/ —

أيد أكثر من 200 من قادة الصناعة استراتيجيات من Mission Possible Partnership (MPP) لإزالة الكربون من بعض الصناعات الأكثر صعوبة في العالم التي يصعب تخفيفها وكثيفة الكربون في هذا العقد.

وقد حازت الخطط الجديدة التي تم إصدارها في أسبوع المناخ في نيويورك لإنتاج مواد الانبعاثات القريبة من الصفر – الألومنيوم والأمونيا والصلب – على دعم من أكثر من 60 شركة، مما رفع إلى أكثر من 200 عدد الموافقات على استراتيجيات انتقال القطاع المنشورة من MPP (STS) والتي تشمل أيضًا الطيران والشحن والشاحنات.

ويعكس الموقعون زخمًا متزايدًا بين الشركات ذات الطموح العالي، بما في ذلك شركات صناعة الصلب ArcelorMittal ، و Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) ، و Liberty Steel ، و SSAB ، و Rio Tinto ، و Tata Steel ، و thyssenkrupp ، و Vale ؛ منتجو الألمنيوم Alcoa, Rio Tinto و EGA . وفي قطاع الأمونيا، CF Industries, BASF, SABIC و Yara ، بالإضافة إلى مزودي الطاقة المتجددة أورستيد، وإيبردرولا، وأكوا باور. تساهم هذه القطاعات الثلاثة معًا بحوالي 17% من انبعاثات GHG العالمية.

قدمت MPP ، وهي تحالف من المنظمات الرائدة التي تعمل على إزالة الكربون من الصناعات التي يصعب تخفيفها، تقريرين جديدين عن STS للألومنيوم والأمونيا، واستراتيجية فولاذية محدثة، خلال اجتماعات تأثير التنمية المستدامة للمنتدى الاقتصادي العالمي في أسبوع المناخ. وكان من بين المشاركين كبار الصناعيين وممثلين عن الحكومات والصناعة المالية.

وقال مات روجرز، الرئيس التنفيذي لشركة MPP : “هذه الخطط الانتقالية لها صلة بالعمليات ومدعومة بالصناعة، وليست تفكيرًا أو تمني أو غير مرجح أن تحدث. نحن نعرف كيفية الحد من الانبعاثات، في البداية نشر الموارد والتكنولوجيا المتاحة اليوم. ومن الضروري أن نتحرك الآن، في هذا العقد: نحن نعمل مع الصناعة وسلاسل التوريد والتمويل لتقديم التفكير الواضح وخطط الأصول على حدة لجعل صافي الصفر قابلًا للتطبيق”.

ويستند كل نظام من هذه المعايير إلى نشر التكنولوجيات المتاحة بحلول عام 2030، وهو التاريخ الذي يلوح في الأفق بالنسبة لشاغلي الوظائف في الصناعة الذين يديرون أصولًا من الاقتصاد القديم. وتفصل التقارير متطلبات محددة – مع معالم الاقتصاد الحقيقي – للطاقة النظيفة، والمنشآت الصناعية الجديدة أو المعدلة، وإصلاح السياسات لتلبية ميزانيات الكربون القطاعية المتوافقة مع هدف اتفاقية باريس للحد من التدفئة العالمية إلى 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل الصناعة بحلول عام 2050.

وقال فوستين ديلاسال، نائب رئيس لجنة تحولات الطاقة ( (ETC ، الشريك المؤسس ل MPP : “إن دعم أكثر من 200 من قادة الصناعة لهذه الاستراتيجيات يرسل إشارة أمل: تلتزم الشركات في جميع أنحاء العالم بالاستثمار على نطاق واسع من أجل اقتصاد صافي انبعاثات صفرية. ومن شأن البيانات التي طورتها شركة الاتصالات المتكاملة بالتعاون مع شركاء MPP أن تسترشد بها الأهداف والإجراءات من الشركات في سلاسل القيمة الرئيسية، فضلا عن المؤسسات المالية والحكومات – وتساعدنا جميعا على إبقاء صناع القرار خاضعين للمساءلة”.

في قطاع الصلب، يعد التقدم المبكر في المشاريع الخارقة وزيادة المعروض من الصلب الأولي شبه الصفري أمرا ضروريا للبقاء ضمن ميزانية الكربون القطاعية المتوافقة مع باريس. تقدر MPP أن تسويق التقنيات الصافية الصفرية سيكلف ما يصل إلى 200 مليار دولار سنويا، مما يعني ارتفاع الطلب بشكل كبير على الهيدروجين والكهرباء النظيفة والغاز الطبيعي، ولكن انخفاض صارخ في طاقة الفحم.

وقال سانجيف بول، نائب الرئيس لشؤون السلامة والصحة والاستدامة في Tata Steel : “لقد وضعت هذه الاستراتيجية التحديات التي تواجه صناعة الصلب لإزالة الكربون. نحن نتعاون مع الموردين وشركاء المصب والشركات الناشئة والأوساط الأكاديمية والمجتمعات المحلية داخل منطقة نفوذنا للعمل على التخفيف من خطر تغير المناخ “.

يلعب الألمنيوم دورًا تمكينيًا في إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي. ومن شأن نظام STS للألمنيوم الأولي من MPP تعبئة الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة المواد وإعادة التدوير بتكلفة تصل إلى 1 تريليون دولار لتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 95%. وفي سيناريو العمل كالمعتاد، سينبعث من القطاع 37 جيجاطن من الكربون بحلول عام 2050، وهو تجاوز يزيد على ضعف ميزانية الكربون المتوافقة مع باريس البالغة 15 غيغاطن.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: “يلعب الألمنيوم دورًا أساسيًا في إزالة الكربون على مستوى الاقتصاد، ولكن من المهم أيضًا هي كيفية صنع الألمنيوم. وتتطلب إزالة الكربون من الألمنيوم بحلول عام 2050 تعاونًا سريعًا واستباقيًا مع القطاعات الأخرى، من تطوير المزيد من مصادر الطاقة المتجددة إلى تصميم المنتجات النهائية التي يمكن إعادة تدويرها بسهولة. وستساعدنا خارطة طريق Mission Possible Partnership على تحقيق هذه المهمة العظيمة”.

وتتوقع MPP أن يزداد الطلب على الأمونيا ستة أضعاف بحلول عام 2050، مدفوعًا بالأسواق الجديدة للأمونيا الخضراء كوقود بحري ولتوليد الطاقة. قطاع الشحن لديه القدرة على جعل أو كسر الطلب على الأمونيا التي تصنع بالانبعاثات القريبة من الصفر. وسيكون التنسيق بين واضعي السياسات لاعتماد التطبيق الجديد للأمونيا كوقود بحري والتصديق عليه وتوسيعه أمرًا بالغ الأهمية لهذا الانتقال.

تتبع تقارير STS الجديدة استراتيجيات للطيران والنقل بالشاحنات والشحن والصلب. ومن المقرر إصدار استراتيجيات الخرسانة والأسمنت، وقطاع المواد الكيميائية، هذا العام.

لتنزيل التقارير

يرجى الانتقال إلى موقع MPP الإلكتروني:

جعل الألومنيوم صافي الصفر 1.5 درجة مئوية محاذاة ممكنًا

https:// missionpossiblepartnership. org/wp-content/uploads/2022/ 09/Making-1.5-Aligned- Aluminium-possible.pdf

جعل الأمونيا صافي الصفر 1.5 درجة مئوية محاذاة ممكنًا

https:// missionpossiblepartnership. org/wp-content/uploads/2022/ 09/Making-1.5-Aligned-Ammonia- possible.pdf

جعل الصلب صافي الصفر ممكنًا

https:// missionpossiblepartnership. org/wp-content/uploads/2022/ 09/Making-Net-Zero-Steel- possible.pdf

أداة تفاعلية

أصدرت MPP أداة “ Explorer ” تفاعلية لمقارنة خيارات إزالة الكربون في مناطق مختلفة، مع وظيفة إنشاء سيناريوهات مستخدم مخصصة. يتوفر أيضًا نموذج Python لتحليلات STS ، مع بيانات إدخال ترميز كاملة ومفتوحة المصدر.

الالومنيوم: اكتشف الانتقال إلى صافي الصفر

https://dash-mpp.plotly.host/ aluminium-net-zero-explorer/

https://github.com/ missionpossiblepartnership/ mpp-shared-code

الأمونيا: اكتشف الانتقال إلى صافي الصفر

https://dash-mpp.plotly.host/ mpp-ammonia-net-zero-explorer/

https://github.com/ missionpossiblepartnership/ mpp-shared-code

الصلب: اكتشف الانتقال إلى صافي الصفر

https://dash-mpp.plotly.host/ mpp-steel-net-zero-explorer/

https://github.com/ missionpossiblepartnership/ mpp-steel-model

النشرات الصحفية للقطاع

للحصول على بيان صحفي مفصل لكل تقرير STS ، يرجى الانتقال إلى:

بيان صحفي عن الألومنيوم

https:// missionpossiblepartnership. org/aluminium-sts-press- release/

بيان صحفي عن الأمونيا

https:// missionpossiblepartnership. org/ammonia-sts-press-release/

بيان صحفي عن الصلب

https:// missionpossiblepartnership. org/steel-sts-press-release/

Mission Possible Partnership عبارة عن تحالف لقادة المناخ يركز على بذل جهود فائقة لإزالة الكربون من بعض الصناعات الأكثر انبعاثًا للكربون في العالم. من خلال الاستفادة من القوة والموهبة والخبرة التي تتمتع بها المنظمات العالمية الرائدة في مجال العمل المناخي، يهدف MPP إلى إطلاق تحول صافي إلى الصفر في سبعة قطاعات صناعية ؛ الطيران والشحن والنقل بالشاحنات والصلب والألمنيوم والكيماويات والخرسانة. يقود MPP أربعة شركاء أساسيين: لجنة انتقالات الطاقة و RMI و We Mean Business Alliance والمنتدى الاقتصادي العالمي. هدفنا هو دفع مجتمع ملتزم من الرؤساء التنفيذيين من الصناعات كثيفة الكربون – جنبًا إلى جنب مع مموليهم وعملائهم ومورديهم – للاتفاق والعمل على إزالة الكربون عن الصناعة والنقل في هذا العقد.

