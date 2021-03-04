في يوم المرأة العالمي هاجن-داز تُعيد تسمية نكهاتها المتميّزة احتفاءً بالسيدات اللاتي لا يعرفن التردّد

– في تعاون للشركة العالمية مع السيدات الملهمات نايلة الخاجة ورها محرّق وماز حكيم وياسمين يُسري تسعى هاجن-داز للتنقيب عن قصص تُلهم بها سيدات المنطقة في يومهن العالمي.

– هاجن-داز تطلق حملة “اطلق نفسك” للاحتفاء بيوم المرأة العالمي في منطقة الشرق الأوسط حصريًا.

– إعادة تسمية أربعة من أنواع الآيس كريم المميزة بأسماء صاحبات أربع نكهات مختلفة للنجاح

– كما تدعو هاجن-داز أهالي الإمارات إلى ترشيح سيدتين أخرتين ليتم إعادة تسمية نكهتين إضافيتين بأسمائهما احتفاءً بقصص نجاحهم التي لا تعرف التردّد.

– يمكن لجميع السيدات في دبي الحصول على نكهات الآيس كريم الأربع مجاناً في يوم 8 مارس عبر منافذ هاجن-داز الثلاثة المشاركة في كايت بيتش ومول الإمارات ودبي مول.

4 مارس 2021 – دبي، الإمارات العربية المتحدة /PRNewswire/ — عادة ما يصعب على الإنسان اختيار نكهاته المفضلة من الآيس كريم، إلا إن أربع نكهات من الأكثر مبيعاً للآيس كريم من هاجن-داز ستكتسب معنىً خاص مع إعادة تسميتها في يوم المرأة العالمي لعام 2021 احتفاءً بإنجازات حققتها أربع سيدات ملهمات في المنطقة، لم يعرفن التردّد في خط قصص نجاحهن.

وتبدأ الحملة في 8 مارس وتستمر حتى 21 مارس، وهي تستهدف إلهام المرأة لكي “تتسلق القمة” مثل رُها محرق (نكهة الفانيلا)، أو “تهزم الصعاب” مثل ياسمين يسري (نكهة الكراميل المملح)، أو التعبير عن ذاتها ووجدانها و”تخرج قصتها” مثل نايلة الخاجة (نكهة الشكولاتة البلجيكية)، أو “ترسم مصيرها” مثل ماز حكيم (نكهة الفراولة مع الكريمة).

وسوف تتاح النكهات المُعاد تسميتها حصرياً في دولة الإمارات في ثلاثة منافذ هي كايت بيتش ومول الإمارات ودبي مول، ويمكن للسيدات الاستمتاع بنكهة الإلهام التي تفضلها من الآيس كريم مجاناً في 8 مارس، ومواصلة الاستمتاع بها بسعر مخفض حتى 21 مارس.

وتجدر الإشارة إلى أن هاجن-داز تدعو جميع سكان دولة الإمارات إلى ترشيح سيدات أخريات يعدونهم ملهمات ليتم الاحتفاء بقصص نجاحهم، على أن يتم الترشيح قبل يوم14 مارس، وذلك عبر الإشارة إلى @haagendazsmena على موقع إنستغرام أو فيسبوك واستخدام وسم #DontHoldBack، وسوف تقوم هاجن-داز بالاحتفاء ببطلتين غير معروفتين بإطلاق اسمهما على نكهتين إضافيتين من منتجات الآيس كريم الأكثر مبيعاً وهما آيس كريم الكوكيز وآيس كريم براوني الفانيلا والكراميل.

وقد صرحت ميشيل أودلاند، مدير الأعمال العالمية في هاجن-داز، بأنه في ظل هذه الظروف غير المسبوقة تظهر أهمية فكرة “عدم التردد”، قائلة: “نحن نؤمن أن العالم بحاجة إلى التعرف على هؤلاء السيدات اللاتي يخطّن قصص نجاحهن في الشرق الأوسط، بصياغتهن لمقاييس جديدة في إلهام الغير، والتغلّب على التحديّات، وتجاوز الإصابة بأمراض خطيرة، وتسلق أعلى قمة في العالم، والنجاح في إيصال مشروع أزياء مبتكر إلى واحد من أرقى بيوت الأزياء في العالم.”

وأضافت ميشيل أودلاند: “إنه إضافة إلى هذه الأيقونات الأربع اللاتي تعتبرن نماذج تحتذي بها آلاف السيدات حول العالم، فإننا نود أن نتعرف على سيدات من مختلف أنحاء المنطقة – سواء كن أمهات أو رسامات أو قائدات طائرات أو طاهيات أو سيدات أعمال على سبيل المثال لا الحصر – ممن لم يترددن في التشبث بأهدافهن وبالتالي ألهمن الآخرين لفعل الشيء نفسه، وفي ضوء إن هذا الشهر بأكمله مخصص للاحتفاء بالمرأة، فإننا ندعو الجميع إلى ترقب طريقة احتفاءنا بالأمهات في دولة الإمارات في وقت لاحق من هذا الشهر.”

وفي حديثه عن الحملة، أضاف علي شيخ، المدير العام لجنرال ميلز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “هذه الحملة أكثر من مجرد تكريم للنساء المتميزات اللاتي تحدوا جميع الصعاب لتحقيق أهدافهم، هي أيضاً منارة إلهام لجميع النساء. نحن فخورون بحمل رسالة “اطلق نفسك” في الإمارات حيث تتوفر العديد من الفرص لدعم النساء لتحقيق طموحهم..

لا تتردد هاجن-داز في استخدام أجود المكونات في منتجاتها لتقديم تجربة لا مثيل لها لمتذوقيها، ولذلك فهي تستخدم شعار “اطلق نفسك” كأساس لحملتها العالمية التي تدعو من خلالها الجميع إلى عيش حياتهم بصدق وتقدير لكل لحظة يمرون بها بما ينعكس إيجاباً على سعادتهم الحقيقية.

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي لمعرفة المزيد عن رها محرق ونايلة الخاجة وياسمين يسري وماز حكيم، أو لترشيح سيدة ترون إنها تستحق الاحتفاء بها.

https://en.haagendazs.ae

https://www.instagram.com/ haagendazsmena/?hl=en

https://www.facebook.com/ HaagendazsMENA/

المربع الجانبي:

تغيير اسم أربع نكهات آيس كريم:

آيس كريم الفانيلا: تسلقي القمة مثل رها

آيس كريم الكراميل المملح: اهزمي الصعاب مثل ياسمين

آيس كريم الشكولاتة البلجيكية: اخرجي قصتك مثل نايلة

آيس كريم الفراولة مع الكريمة: ارسمي مصيرك مثل ماز

متاح فقط في منافذ هاجن-داز في كايت بيتش ومول الإمارات ودبي مول، ويمكن لجميع السيدات الحصول على مغرفة واحدة مجاناً من نكهات الآيس كريم الأربع المذكورة أعلاه عبر المنافذ الثلاثة المختارة في يوم 8 مارس وبخصم 25% على “نكهة الاحتفال” حتى يوم 21 مارس.

يتم الترشيح عبر الإشارة إلى @haagendazsmena على موقع إنستغرام أو فيسبوك واستخدام وسم #DontHoldBack.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1449728/Haagen_Dazs.jpg