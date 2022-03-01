‫في وقت قياسي: أزينشو للبرمجيات تنفذ بنجاح نظامها المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في حساب الأرباح وتوزيعها لعمليات النافذة الإسلامية لدى بنك Bank of Abyssinia

سنغافورة،16 مارس / آذار 2022/PRNewswire/ — شركة أزينشو للبرمجيات شركة أزينشو للبرمجيات (“(“Azentio، وهي شركة تكنولوجيا مقرها سنغافورة مملوكة لصناديق تديرها أباكس بارتنرز (Apax Partners) ، أعلنت اليوم عن أن بنك Bank of Abyssinia (أو اختصارًا “BoA“) قد نجح في تجربة العمل على نظامي التمويل الإسلاميiMAL * IslamicFinancing وحساب الأرباح iMAL * ProfitCalculationSystem في أقل من أربعة أشهر، ما سيُسهم في دعم نمو عمليات النافذة الإسلامية الخاصة به.

نظام حساب الأرباح وتوزيعها المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من شركة Azentio يجعل توزيع الأرباح يتم بدرجة عالية من الكفاءة. من خلال مجموعة الخدمات المصرفية الإسلامية للشركة المعتمدة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ((AAOIFI، سيكون بنك BoA قادرًا على التنافس مع كل من البنوك الإسلامية والطرق المصرفية التقليدية لسداد الفوائد، من حيث الأسعار ورضا العملاء، مما يقلل الوقت المستغرق لانتشار المنتجات الجديدة وتوزيع الأرباح في السوق. يتم إجراء جميع التعديلات اللازمة لضبط معدل الربح ضمن حدود قواعد الفقه الإسلامي ويتم التعامل معها تلقائيًا بواسطة النظام.

علق محمد خطيب، المدير العالمي للخدمات المصرفية الإسلامية ورئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في Azentio، قائلاً: “نحن فخورون بدعم بنك BoA، أحد البنوك الخاصة الرائدة في إثيوبيا، لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والأتمتة الكاملة لإدارة الاستثمارات الإسلامية المقيدة وغير المقيدة، وكذلك حساب الأرباح ومشاركتها على النحو المنصوص عليه في الشريعة الإسلامية، حيث تم دمج نظامي التمويل الإسلامي iMAL * IslamicFinancing وحساب الأرباح iMAL * ProfitCalculationSystem عبر الإنترنت بالتكامل مع النظام الأساسي المصرفي الحالي للبنك ويعملان بسلاسة باعتبارهما من التطبيقات القائمة بذاتها. كان المنهج الذي اعتمدناه خلال مرحلة التنفيذ انحرافًا مبتكرًا عن المعتاد، مما مكّن بنك BoA من توفير العملية المكلفة لتكرار إجراءات الترحيل، وصيانة ملفات بيانات العملاء (CIF) المتكررة وتحديثات الحسابات”.

صرح عبد القادر رضوان، مدير الخدمات المصرفية بدون فوائد في بنك BoA، قائلً: “في السنوات الأخيرة، نمت الخدمات المصرفية الإسلامية بسرعة في إثيوبيا. كان اختيار الشريك التكنولوجي المناسب أمرًا بالغ الأهمية للبقاء في المشهد والتحرك بسرعة نحو التغيير. لقد اتخذنا خيارًا رائعًا في شراكتنا مع Azentio، نظرًا لخبرتهم المتعمقة وفهمهم للنظام وخبراتهم الكبيرة في المجال ومستوى احترافية الفريق في العمل. ستخلق هذه الشراكة ميزة لعملياتنا المصرفية الإسلامية للعمل بطريقة أكثر توافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية والامتثال للوائح البنك الوطني الإثيوبي”.

حول شركة أزينشو للبرمجيات الخاصة المحدودة

توفر أزينشو للبرمجيات منتجات برمجية خاصة بالمهام بالغة الأهمية وأساسية ومحورية للعملاء في مجال الخدمات المصرفية والمالية والتأمينية بشكل أساسي عبر مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والهند.