في ملتقى الصحة العالمي

“التخصصي” يستعرض تجربته الرائدة في تعزيز رحلة المرضى العلاجية

الرياض : 25 أكتوبر –

يستعرض مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في ملتقى الصحة العالمي 2023 المنعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة 29-31 أكتوبر الجاري، تجربته الرائدة في تعزيز رحلة المرضى العلاجية، بالاعتماد على حلول صحية رقمية مبتكرة، وأثرها في تحسين نتائج الرعاية الصحية، وكفاءة التشغيل في مجالات طبية هامة.

وحقق “التخصصي” تقدماً في سلاسة إجراءات قبول المرضى لبدء رحلتهم العلاجية، من خلال أتمتة الإجراء عبر بوابة “إحالات”، وهي خدمة رقمية يقدمها المستشفى لجميع الجهات الطبية الحكومية والخاصة والأفراد، كما تمكن الخدمة المستخدمين من تقديم تقاريرهم الطبية مباشرة ، وجمع بياناتهم الشخصية وتاريخهم الطبي في منصة واحدة من غير الحاجه للحضور شخصياً إلى المستشفى ؛ بما يسهل تقييم الحالة وأهليتها للعلاج من عدمه مع امكانية متابعة الطلب والاطلاع على المستجدات .

ويتمكّن المرضى من متابعة تقدم مراحل العلاج (عن بُعد)، وذلك عن طريق “تطبيق التخصصي” الذي يتيح لهم إمكانية الوصول الآمن إلى سجلاتهم وتقاريرهم الطبية، والتحقق من نتائج الأشعة والمختبرات الطبية، إلى جانب جدولة المواعيد بسهولة، وحضور المواعيد الافتراضية مع الأطباء، إضافة إلى التقييم السريري المستمر لتتبع فعالية العلاج، وإعادة صرف الدواء واللوازم الطبية والغذائية ، وخدمات اخرى تسهل عملية التواصل مع الفريق الطبي والمستشفى مما تفعل من دور المريض واشراكه في آلية اتخاذ القرار.

ويلتزم “التخصصي” بتقديم تجربة علاجية عالية الجودة جميع مراحلها مؤتمتة، ما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين، ويعزز عملية اتخاذ القرار الطبي، عبر أساليب مبتكرة ونماذج رعاية تستفيد من التحول الرقمي للمعلومات الصحية، وقدرتها على الربط بين التقنيات الطبية المختلفة، ودمج النتائج السريرية والوثائق والبيانات الطبية، وقد أدى ذلك إلى ضمان التدفق السلس للمعلومات، وتعزيز كفاءة الرعاية وتكييفها بما يناسب المريض.

ويعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين الأبرز عالميًا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، ورائدًا في الابتكار، ومركزًا متقدمًا في البحوث والتعليم الطبي، كما يسعى لتطوير التقنيات الطبية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على مستوى العالم، وذلك بالشراكة مع كبار المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، لتحقيق خدمة عالمية المستوى في المجالات السريرية والبحثية والتعليمية.

يذكر أن ملتقى الصحة العالمي الذي يقام بحضور 250 عارضاً من 15 دولة؛ يعد أهم تجمع للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، حيث يوفر منصة لتواصل المجتمعات الصحية السعودية والعالمية، بما في ذلك المصنعين والمورّدين الإقليميين والعالميين، كما يعد الملتقى الذي يأتي هذا العام تحت شعار “الاستثمار في الصحة” تجربة محورية تشكل مستقبل الرعاية الصحية.

