في معرض مدلاب الشرق الأوسط، إيربا مانهايم تعلن عن جهاز تحليل بالإلكترولايت باستخدام أقطاب لا تحتاج للصيانة

لندن، 27 يناير / كانون ثاني، 2020 /PRNewswire/ — تواجه العديد من المختبرات صعوبات عند استخدام أجهزة التحليل بالأقطاب الآيونية الانتقائية (ISE) باستخدام الأقطاب الكهربية التقليدية، حيث إنه يتعين استبدال الأقطاب الكهربية بصورة دورية. وقد يؤدي استخدام أقطاب معيبة في نتائج مغلوطة، وانقطاع سير العمل، ويكون استبدالها مكلفًا.

وللتصدي لهذه المشكلة، دشنت إيربا مانهايم “Erba Mannheim” جهاز EC 90، الذي يعد بمثابة جهاز تحليل بإلكترولايت يحتوي على أقطاب كهربية لا تحتاج للصيانة في غلاف حساس شامل، يستهدف المختبرات من جميع الأحجام. ويقيس جهاز EC 90 بشكل مباشر الصوديوم “Na+“، والكلوريد “Cl-“، والبوتاسيوم “K+“، والكالسيوم ثنائي الأيون “Ca2 +” من الدم الكامل، والبلازما، ومصل الدم، والبول قبل التخفيف باستخدام حساس يستخدم تقنية الغشاء السميك.

ويدمج الغلاف الحساس “الجاهز للتشغيل” في حزمة كاشف جديد يستطيع التعامل مع 3,000 عينة بحد أقصى، مع فترة تشغيل تصل إلى 3 شهور. ولا تحتاج الحزمة للصيانة أو التنظيف، ويتم احتواء المخلفات بشكل ذاتي. ويستطيع جهاز EC 90 تحليل العينات خلال 35 ثانية، بقدرة 90 عينة / الساعة، وأنماط قياس حجم العينة 35 ملي لتر و70 ملي لتر. وتعرض النتائج بدقة 0,1 ملي مول / اللتر للصوديوم[+] والكلوريد–، وبدقة 0,01 ملي مول / اللتر للبوتاسيوم[+] والكالسيوم[+2] وتنتج باستخدام معامل تغيير أقل من 1%.

ويتصف الجهاز بكونه صغير الحجم وخفيف الوزن (337 x 273 x 422 مم، > 8 كغم)، مع عرض شاشة لمس 8,5″، واتصال بنظام معلومات المختبر، ومعايرة تلقائية، ومنفذي يو إس بي، وطابعة حرارية 24 عمود بالإضافة إلى منفذ تسلسلي.

وفي هذا الإطار، صرح ديميتريس جيانتزوديس “Dimitris Giantzoudis“، مدير المنتج العالمي للكيمياء السريرية، قائلاً: “يسعدنا تدشين جهاز التحليل EC 90 الجديد في معرض مدلاب الشرق الأوسط”. ويضيف، “ويتمتع فريق البحث والتطوير بخبرات عميقة في تصميم القطب الكهربي ذو الغشاء الكثيف، لذلك فنحن على ثقة بشأن فعالية النظام في المختبرات وبيئات نقطة الرعاية”.

وبدوره، يضيف نيخيل فازيراني “Nikhil Vazirani“، مدير الشئون الطبية في إيربا مانهايم: “نؤمن أن هذه التقنية ستغير قواعد العمل بالمختبرات التي تسعى لقياس الإلكترولايت السريع وعالي الجودة في بيئات مستقلة وبسعر زهيد. حيث إنها توفر دقة فائقة وتكلفة فعالة، وقمنا بالفعل بإضافة هذا المنهج في مجموعة منتجاتنا من أجهزة تحليل الكيمياء السريرية الآلية بالكامل سعيًا لتقديم أعلى أداء من قياس الإلكترولايت خلال العام القادم”.

وسيتم تدشين جهاز EC 90 في الثالث من فبراير / شباط على هامش معرض مدلاب الشرق الأوسط “MEDLAB Middle East” (Z4.B10، قاعة 4). وتتاح المزيد من التفاصيل على الموقع الإلكتروني https://electrolyte-analyser- ec90.erbamannheim.com/.

نبذة عن إيربا مانهايم:

تعد إيربا مانهايم شركة عالمية تركز على تقديم أتمتة مختبرية متكاملة مبتكرة، وزهيدة التكلفة. وتقوم الشركة بتنفيذ وتوفير منتجات التشخيص السريري في أكثر من 100 دولة.

وللتعرف على المزيد عن إيربا مانهايم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.erbamannheim.com.

للاتصال:

أرلين هوبر “Arlene Hooper“

مدير اتصالات التسويق العالمي

إيربا كوربوريت سيرفسز ليمتد “Erba Corporate Services Ltd“

جي دبليو 1 غريت ويست هاوس

غريت ويست رود

لندن

TW8 9DF

المملكة المتحدة

جوالي: 556-4208-749-(0)-44 +

بريد إلكتروني: a.hooper@erbamannheim.com