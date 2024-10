‫في كل ثانية خلال العام الماضي، تعرضت ثلاث فتيات وصبيّان للعنف الجنسي ضد الأطفال

Together for Girls تطلق مبادرة Break the Record في محاولة قياسية لإنهاء العنف الجنسي في مرحلة الطفولة

لندن, Oct. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — تكشف شراكة Together for Girls(“معًا من أجل الفتيات”)، وهي شراكة عالمية تعمل على إنهاء العنف ضد الأطفال والمراهقين، عن نتائج جهد بحثي مكثف يظهر الانتشار العالمي للعنف الجنسي ضد الأطفال هذا العام، ويتضمن بيانات تمثل 193 دولة وترتبط بتجارب 2.4 مليار من اليافعين. في الأشهر الـ 12 الماضية، تعرض 82 مليون فتاة و69 مليون فتى لشكل من أشكال العنف الجنسي، أي ما يقرب من ثلاث فتيات وصبيَّين في الثانية. وقد تمّ جمع البيانات من قبل Together for Girls بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجامعة ولاية جورجيا، والجامعة الزراعية الصينية، والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وجامعة إدنبرة.

Every second this past year 3 girls experienced child sexual violence

Every second this past year 2 boys experienced child sexual violence

Break the Record

وفي نهج هو الأول من نوعه، أنشأت منظمة Together for Girls كتابًا بعنوان Break the Record (“حطِّم الرقم القياسي”) لقياس العنف الجنسي في مرحلة الطفولة وفهمه وتقديم إطار عملي لوضع حد له. يعد هذا الجهد جزءًا من حملة Break the Record الأوسع التي يدعمها مؤثرون ودعاة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك حركة Brave، وهي حركة مناصرة عالمية يقودها الناجون لإنهاء العنف الجنسي في مرحلة الطفولة ومبادرة خاصة من منظمة Together for Girls. ستحاول الحملة أيضًا الحصول على لقب غينيس للأرقام القياسية (GUINNESS WORLD RECORDS ) لأكبر عدد من البلدان الممثلة في قمة العنف ضد الأطفال في المؤتمر الوزاري العالمي لإنهاء العنف ضد الأطفال الذي سيعقد في بوغوتا، كولومبيا في الفترة الممتدة من 7 إلى 8 نوفمبر 2024.

ويتضمن كتاب Break the Record أرقامًا إضافية هي الأولى عالميًا، منها أول تقديرات عالمية وإقليمية لليونيسف على الإطلاق، والتي أسهمت منظمة معًا من أجل الفتيات وشركاء البحث فيها من خلال الكشف عن أن واحدة من كل خمس فتيات وواحدًا من كل سبعة فتيان سيتعرضون لشكل من أشكال العنف الجنسي قبل بلوغهم عيد ميلادهم الثامن عشر.

تقول الدكتورة Daniela Ligiero (دانييلا ليجيرو)، المديرة التنفيذية لمنظمة Together for Girls ومؤسسة حركة Brave: “إن العنف الجنسي ضد الأطفال مستمر وواسع الانتشار ومدمر، لكننا نعلم أن هناك حلولاً مثبتة لمنعه. نحن نعلم أيضًا أنه يحدث في الظلام وأنّ أحد الأسباب الرئيسة لانتشاره هو الافتقار إلى القياس العالمي. ففي حين تقوم بعض الحكومات والمنظمات بالقياس على المستوى الوطني أو الإقليمي، إلا أننا لم نشهد بعد تدابير صارمة على نطاق عالمي. وهذا الافتقار إلى القياس العالمي يعني عدم وجود حلول عالمية فعالة. ومن خلال هذا الجهد الأول من نوعه في العالم، والذي يقيس تجارب 1.5 مليار شاب، نأمل في تغيير فهم الناس للعنف ضد الأطفال وتحفيز الحكومات على اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وتتابع: “لهذه الأسباب، اليوم، وقبل انعقاد المؤتمر الوزاري الأول في العالم حول العنف ضد الأطفال، ندعو الحكومات والأفراد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، لنرى أن هناك أملاً إذا ما تشاركنا جميعًا رؤية واحدة للمستقبل قوامها عالم للناجين فيه مقعد إلى الطاولة، عالم تتقاطع فيه الجهود الجماعية للحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان أن ينمو كل طفل آمنًا وخاليًا من الخوف والعنف، عالم يستطيع فيه الجميع الوصول إلى الوقاية والشفاء والعدالة”.

يحتوي الكتاب أيضًا على مؤشرOut of the Shadows Index (OOSI)، بالإضافة إلى بيانات من Childlight،المعهد العالمي لسلامة الطفل في جامعة إدنبرة، والذي وجد أن أكثر من 300 مليون طفل تحت سن 18 عامًا قد تعرَّضوا للاستغلال أو الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وفقًا لمؤشر Into the Light Index، تعرض طفل واحد من كل 8 أطفال على مستوى العالم للإغراء عبر الإنترنت، وتعرض طفل واحد من كل 8 أطفال لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو الجنسية ومشاركتها و/أو مشاهدتها في الأشهر الـ12 الماضية. يقوم مؤشر Into the Light بدمج البيانات من الدراسات الاستقصائية والأبحاث والممارسات الوطنية لتقدير مدى انتشار الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.

هذه الأشكال من العنف الجنسي في مرحلة الطفولة، سواء تلك التي تتضمن الاتصال الجسدي أو تلك التي تحصل من دول اتصال، لها آثار عاطفية وصحية ونفسية اجتماعية خطيرة على الأطفال والشباب، بما في ذلك في مرحلة البلوغ.

لقراءة النسخة الرقمية من الكتاب تفضّلوا بزيارة الموقع الإلكتروني التالي:

www.BreakTheRecord.org

الصور المصاحبة لهذا الإعلان متاحة على:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/59e87526-9bed-47ea-9a9a-32a12e75aaf8

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0e083d89-366f-4113-adfa-b276e5d669a5

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c0b42061-7b34-4ffb-a637-b88af62c6bf2

اتصالات الإعلام Rebecca Ladbury rebecca@ladburypr.com +44 (0) 7941 224 975 Danya Agababian danya@ladburypr.com +44 (0) 7779 635 147

GlobeNewswire Distribution ID 1001010492