‫في خضم تضخم الأسعار ونقص الغذاء الملحوظ، تجدد غويا التزامها بالتبرع بـ 300 ألف رطل من الطعام للجمعيات الخيرية الكاثوليكية في نيويورك

مدينة جيرسي، نيوجيرسي، 15 نيسان/أبريل 2022 / PRNewswire / – أعلنت شركة غويا فودز، أكبر شركة أغذية مملوكة لأميركيين من أصول إسبانية في الولايات المتحدة، عن التزامها بالتبرع بـ 300 ألف رطل أخرى من الطعام للجمعيات الخيرية الكاثوليكية في نيويورك / إطعام جيراننا. وساعد غبطة الكاردينال دولان في توزيع الأكياس المليئة بمنتجات غويا وإمدادات أخرى للعائلات المحتاجة في مركز سانت جيروم هاندز المجتمعي في برونكس وقدم خطبة مباركة خاصًة في يوم الخميس المقدس.

“خلال أوقات الأزمات والتضخم ونقص الغذاء الذي يلوح في الأفق، عملت عائلة غويا بشجاعة وبلا كلل لتوفير الطعام المغذي للمحتاجين في جميع أنحاء البلاد وحول العالم. نحن ممتنون لعملنا هذا ولأن يكون لدينا هدف لنستيقظ كل صباح من أجل الله وعائلاتنا وأمتنا. ونتيجة لذلك، على مدار العام وخاصة خلال هذا الموسم المقدس، نحن فخورون بتقديم هدية ثمار عملنا للعائلات المحتاجة التي تخدمها الجمعيات الخيرية الكاثوليكية،” كما قال بوب أونانو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة غويا للأغذية.

كان للأعوام القليلة الماضية تأثير مدمر على الصحة والأمن الاقتصادي للأسر في المجتمعات الأكثر ضعفاً في نيويورك. كانت غويا داعمًا للجمعيات الخيرية الكاثوليكية / حملة إطعام جيراننا على مدار السنوات الست الماضية، حيث تبرعت بما يزيد عن 1.8 مليون رطل من الطعام للناس في جميع أنحاء مدينة نيويورك.

لمزيد من المعلومات عن مبادرة Goya للعطاء ( Goya Gives) ، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.goya.com

عن شركة غويا للأغذية

تأسّست شركة غويا للأغذية في العام 1936، وهي أكبر شركة أغذية في الولايات المتحدة مملوكة لعائلة أميركية من أصل إسباني؛ وقد رسخت مكانتها كشركة رائدة في تقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة والتوابل اللاتينية. وتقوم الشركة بتصنيع وتغليف وتوزيع أكثر من 2500 منتج غذائي عالي الجودة مُصنّع بمكونات أصلية من إسبانيا ومنطقة البحر الكاريبي والمكسيك وأميركا الوسطى والجنوبية. وتستخدم شركة غويا في تصنيع منتجاتها تقاليد الطهي الخاصّة بالمجتمعات الإسبانية حول العالم. مزيج المكونات الأصلية والتوابل ذات النكهات القوية والتحضير المتميّز يجعل منتجاتها مثالية لجميع الأذواق وجميع موائد الطعام. لمزيد من المعلومات عن شركة غويا للأغذية، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: ‎ www.goya.com .

للتواصل الإعلامي: ناتالي مانيسكالو، 1-845-659-6506 ، natalie@retromedianyc.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1797318/Goya_Foods_ Donations.jpg