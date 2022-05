‫في حفل حضره نجم كرة القدم البرازيلي نيمار جونيور… شركة e.GO Mobile تطرح سيارتها الكهربائية الجديدة e.wave X

· عُقد الحفل برعاية معرض IFA برلين، وهو أهم سوق عالمي للإلكترونيات الاستهلاكية.

· فُتح باب حجز شراء السيارة الجديدة e.wave X على الموقع الإلكتروني لشركة e.GO ومن خلال تطبيقها e.GO Connect™.

· أعلنت شركة e.GO Mobile عن عزمها إنتاج إصدار محدود من هذه السيارة باسم e.wave NJR بعدد 31 سيارة فقط.

· سيقود نيمار جونيور واحدة من سيارات هذا الإصدار المحدود، وستُخصّص عائدات مبيعات الثلاثين (30) سيارة الأخرى لإنشاء مشروع مياه مستدام في البرازيل.

آخن، ألمانيا، 7 مايو 2022 /PRNewswire/ — عقدت شركة Next.e.GO Mobile SE، وهي شركة ألمانية مستقلة متخصّصة في تصنيع السيارات الكهربائية، حفلًا حصريًا لإطلاق سيارة e.wave X، وهي باكورة إنتاج الشركة من مجموعة سيارات الجيل التالي، وذلك بمشاركة نجم كرة القدم البرازيلي نيمار جونيور، سفير علامة e.GO Mobile التجارية.

وقد حضر حفل إطلاق هذه السيارة، التي تُعدّ واحدة من أكثر السيارات الكهربائية الحضرية ابتكارًا واستدامة، حوالي 150 ضيفًا ومندوبًا صحفيًا. ويُمثل هذا الحفل -الذي تمّ بثه بثًا مباشرًا برعاية معرض IFA برلين، وهو أهم سوق في العالم للإلكترونيات الاستهلاكية المبتكرة- بداية فصل جديد في مسيرة نمو شركة e.GO Mobile.

وخلال هذا الحفل، صرّح علي فيزفاي، رئيس مجلس إدارة شركة Next.e.GO Mobile SE قائلًا: “هناك اهتمام كبير بتسريع عملية التنقل المستدام، والهدف من ذلك ليس إيجاد مستقبل أفضل لكوكب الأرض فحسب، ولكن التمكّن أيضًا من التعامل بنجاح مع حركة ألواح القشرة الأرضية التي نشهدها على المستوى العالمي”.

ويرى نيمار جونيور -سفير علامة e.GO Mobile التجارية- أنّ سيارة e.wave X، المصنوعة بتقنيات مبتكرة ومواد مستدامة، تقدّم لمستخدميها أكثر بكثير من مجرد وسيلة للتنقل؛ فهي توفر لهم أسلوب حياة مثاليًا. كما أنّها تؤدي دورًا محوريًا يسهم في تحقيق مزيد من التقدّم في مجال التنقل المستدام، وقال نيمار موضحًا: “إنّ مشاهدة الكيفية التي تُصنع بها هذه السيارة الكهربائية الخاصّة يبدو كما لو كنت تشاهد رسّامًا يرسم رسمًا ثلاثي الأبعاد في دقائق. إنّها ليست مجرد سيارة، بل هي فكرة تجمع بين الابتكار والاستدامة في سيارة عصرية”.

تتميّز شركة e.GO Mobile بأسلوب فريد في صناعة السيارات الكهربائية؛ حيث تستخدم تقنيات تشغيل آلي وتكنولوجيا “إنترنت إنتاج” متقدّمة، وتبتكر تصميمات خارجية تجعل السيارة أكثر مقاومة للصدمات والخدوش وتُتيح إصلاحها وصيانتها بسرعة أكبر؛ كما توفر ميزة إمكانية تغيير المظهر الخارجي للسيارة بعدّة ألوان طوال عمرها الافتراضي.

وقال مارتن إكينج، الرئيس التنفيذي لمركز معارض Messe Berlin: “إنّ IFA NEXT يُعدّ مركز الابتكار الخاصّ بمعرض IFA برلين، ويعمل على إحداث نقلة نوعية في قطاع المعارض والخدمات المقدّمة للجمهور من خلال الابتكار. ففي هذا المركز، يتمّ توفير أحدث التقنيات الذكية، مع إيلاء اهتمام كبير بالاستدامة؛ وهو ما يجذب عددًا أكبر من الجمهور ويحقق أقصى قدر من الانتشار. لذا، يُعدّ IFA NEXT المنصة المثالية لعرض سيارة e.wave X التي أنتجتها شركة e.GO Mobile؛ ونحن نتطلع إلى استضافة حفل إطلاقها العام”.

وقد صُمّمت السيارة e.wave X لتكون سيارة عملية تلبّي الاحتياجات الحضرية الحديثة؛ حيث تحتوي السيارة على أربعة مقاعد بأبعاد محسّنة بحيث يمكن ركنها في أيّ مكان مخصّص لركن السيارات تقريبًا، كما تتميّز بإمكانيات مذهلة توفر لسائقها قيادة ممتعة، وبطارية ذكية تتمتع بتصميم مثالي يسهل استخدامها، وشاشة كبيرة، وغير ذلك من العديد من الميزات الذكية التي توفر للمستخدم تجربة فريدة ومتميّزة.

تجدر الإشارة إلى أنّ شركة e.GO Mobile قد فتحت باب الحجز لشراء السيارة اعتبارًا من اليوم، ويمكن للراغبين في شرائها إتمام عملية الحجز على الموقع الإلكتروني للشركة أو من خلال تطبيقها e.GO Connect™. وفي إطار حملة ” Green on and off the pitch” (اللون الأخضر داخل الملاعب وخارجها)، ستكون جميع الحجوزات خلال العشرة (10) أيام الأولى مجانية.

رابط الصورة الأولى: https://mma.prnewswire. com/media/1812441/ Presentation_of_ewaveX.jpg

رابط الصورة الثانية: https://mma. prnewswire.com/media/1812442/ Presentation_of_ewaveX_2.jpg

رابط الصورة الثالثة: https://mma. prnewswire.com/media/1812443/ Presentation_of_ewaveX_3.jpg

رابط الصورة الرابعة: https://mma. prnewswire.com/media/1812444/ Presentation_of_ewaveX_4.jpg