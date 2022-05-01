‫ في اليوم العالمي للعائلات، تشجع Angel Yeast الأسر على صنع المخبوزات في المنزل

ييتشانغ، الصين، 16 مايو (أيار) 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Angel Yeast (اينجل ييست) ( en.angelyeast.com ، SH600298 ‏)، العالمية لتصنيع الخميرة ومستخلص الخميرة في اليوم العالمي للعائلات الموافق 15 مايو، أنها ستواصل التزامها على المدى الطويل بالعمل على دعم وتعزيز أسلوب حياة صحي للعائلات في جميع أنحاء العالم. تقدم الشركة مجموعة متنوعة وكبيرة من منتجات الخميرة، وتهدف إلى إلهام وتشجيع الأسر التي تعيش في المدن على مزيد من الخبز والطهي في المنزل.

وانطلاقًا من أن إحدى مهام اليوم العالمي للعائلات تتمثل في زيادة الوعي بشأن رفاهية العائلات، تأمل Angel Yeast في البدء بفن الطهي لإجراء مناقشات على مستوى العالم حول كيفية اتباع أسلوب حياة أكثر صحة واستدامة، وفقًا لما ذكره شيشان وانغ، نائب مدير عام الشركة.

وقال وانغ «شهدنا، في السنوات الأخيرة، انخفاضًا في صنع المخبوزات في المنزل في خضم ما يعيشه الناس من حياة عصرية مزدحمة، وأدى العصر الرقمي إلى خلق المزيد من خيارات تناول الطعام. وإن الشباب على وجه الخصوص غير راغبين في الطهي، وهذا يثير مخاوف بشأن سلامة الأغذية والتغذية والتلوث من العبوات البلاستيكية، فضلاً عن الافتقار إلى الترابط والأجواء العائلية».

وتضطلع Angel Yeast بدور رائد في ما تستهلكه العائلات من منتجات الخميرة في الصين. وأصبحت تدريجياً مورّداً رئيسياً للسوق العالمية. وتستخدم ملايين العائلات حول العالم منتجات Angel Yeast في صنع الخبز والنان والباوزي (كعكة محشوة مطهوة بالبخار) والعديد من الفطائر الأخرى.

لمساعدة الناس وتشجيعهم على القيام بذلك بأنفسهم، طبعت Angel Yeast رموز QR على بعض عبوات المنتجات، بما يتيح للأشخاص مشاهدة فيديو تعليمي عن الطهي. هناك أيضًا مجموعة من برامج التدريب على صنع الطعام بنفسك للعائلات تنظمها Angel Yeast حول العالم وكلها تهدف إلى خلق فرص للعائلات لقضاء المزيد من الوقت معًا.

بالإضافة إلى ذلك، كثفت Angel Yeast جهودها في ابتكار المنتجات لتقديم المزيد من الخيارات للأنظمة الغذائية المغذية للعائلات. وتشمل خطوط الإنتاج:

· منتجات الخباز: حيث طورت Angel Yeast مجموعة من الخبز والكعك الآمن والمغذي. وبالإضافة إلى ذلك، تم استخدام عوامل التخمير الخالية من الألمنيوم على نطاق واسع في الصين.

· نكهة مستخلص الخميرة: هي نكهة طبيعية يمكنها إضافة المزيد من النكهات وتقليل استخدام الأملاح. وبفضل جهود Angel Yeast ، فإن 90٪ من صلصة الصويا قليلة الملح في الصين تضيف مستخلص الخميرة إلى مكوناتها.

· منتجات الرعاية الصحية: تحتوي الخميرة على مواد مغذية للإنسان. ولقد ابتكرت Angel Yeast تقنية بروتين الخميرة لإنتاج منتجات الرعاية الصحية والطبية والتجميل.

· إعداد الخمور والمشروبات الروحية في المنزل: وهو خط إنتاج رئيسي آخر للشركة يقدم منتجات للتخمير المنزلي وتقطير البيرة والنبيذ والبايجيو (خمور الأرز).

نبذة عن شركة Angel Yeast

تأسست شركة Angel Yeast Co., Ltd في عام 1986، وهي شركة متخصصة في إنتاج الخميرة ومشتقاتها. وتشمل مجموعة منتجاتها خميرة الخبازين والمكونات ذات الصلة، وخميرة ديم سوم الصينية والتوابل، ومستخلص الخميرة المتبلة، وصحة الإنسان، وتغذية الحيوان، وتغذية النبات، والمشروبات الروحية المقطرة والوقود الحيوي، والتغذية الميكروبية، والإنزيمات. وتمتلك Angel Yeast ، في الوقت الحاضر، 12 قاعدة إنتاج دولية متقدمة في الصين ومصر وروسيا، وتقدم منتجات وخدمات لأكثر من 160 دولة ومنطقة على مستوى العالم.

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